Martín “El Chakeño” Biolchi: el pilar del Counter Strike argentino

Martín Biolchi, mejor conocido como el “ch4k3nio” en el mundo del CS:GO, es uno de los pilares fundamentales de la escena. Comenzó organizando torneos locales y configurando servidores, pero con el tiempo pasó a administrar campeonatos internacionales hasta en Europa. Es uno de los fundadores de Brekan, una de las comunidades donde se concentraba gran parte de la escena local y fue el cerebro detrás de la Selección Nacional que logró el subcampeonato del Mundo en 2016.

— ¿Quién es Martín Biolchi?

— Martín Biolchi es un chaqueño que arrancó siempre desde abajo, que trató de llevar adelante ideas que por ahí no podían ocurrir en el mundo real. Por eso es que las llevé al mundo virtual. Como nunca me pude destacar en ningún juego siempre me gustó buscarle la vuelta a cómo mejorar el ecosistema de ese juego. En el Counter, por ejemplo, encontré la forma de poder construir los servidores y también personalizarlos. En el pasado también pasó lo mismo con los servidores de Mu que tenía: el Rosario y el Arroyo, donde a mí lo que me gustaba era que todo el mundo que jugaba adentro del servidor tenga las mejores prestaciones. Siempre con la mente positiva, buscando crecimiento. Yo tengo dos inicios de carreras fallidas: primero intenté ser médico y lo dejé al terminar el primer año. Después intenté ingeniería en sistemas y en ese momento fue cuando empezó el tema de las responsabilidades dentro de los esports. Empezaban a surgir eventos y tenía que viajar, o simplemente había que estar hasta altas horas de la noche y en la facultad al otro día. Yo no pude seguir ese ritmo, así que también la dejé.

— ¿Te acordás de la primera vez que jugaste al CS?

— Fue en un ciber que se llamaba “Ciber Croc” en Resistencia, fue al Counter-Strike 1.1, en el año 2001-2002. Yo en ese momento tenía 11-12 años, íbamos con un amigo que la tenía un poco más clara, ninguno de los dos teníamos computadoras en nuestras casas, por lo que la única posibilidad era ir al ciber. Ese día yo no entendía nada de cómo era el sistema, además de que me parecía un poco oscuro el ambiente del ciber. Después entendí que era una cultura que se estaba armando, de manera no sé si paralela, sino que se iba convirtiendo en una forma de vida.

— ¿Qué paralelismo podés hacer entre lo que era en esa época y lo que es ahora?

— Si ves hace 10 o 5 años atrás, cuando veías que empezaba a caminar un poco la cosa, si vos querías imaginarte que íbamos a estar en este lugar (la entrevista se realizó en el Gaming Center de FiReSPORTS, en el marco de las finales de FiReLEAGUE 2021), en las condiciones en las que estamos, con los equipos que están y por el prizepool que hay, era imposible. Fueron los últimos dos o tres años -pongo hincapié en el inicio de la pandemia- que fue un momento en el que mucha gente, de tener un trabajo convencional pasó el área de los videojuegos para despejar la mente y no aburrirse mientras estaba en cuarentena. Así como hubo muchos jugadores nuevos, también se volcaron a este ecosistema inversores nuevos, gente que quería hacer un proyecto.

En 2013, fundó junto a Ignacio “Diker” López y Cynthia “Lulu” Planas Brekan.net, un foro y portal web que concentraba principalmente a la escena argentina de Counter-Strike. En un momento cercano surgió el grupo de Facebook de CS:GO Argentina, otro punto de encuentro de jugadores para intercambiar ideas, formar equipos, y/o participar en torneos.

— ¿Cómo surge Brekan?

— Nosotros veníamos de un foro llamado NForo, la N era de Nichiren ya que era un foro budista. Teníamos la misión de volcarle un poco de de gaming al foro, porque según la visión de ellos se iba deteriorando la calidad de los debates y demás. Eso hizo que la cantidad de gente que daba vueltas por ese foro se duplicara o triplicara. Llegó un momento en el que nosotros consideramos que no teníamos los mismos objetivos que Nichiren, entonces nos separamos para hacer algo propio y surgió la idea de Brekan. En dos días compramos el dominio, levantamos un foro destinado al gaming y un blog de noticias. Nuestra idea era más enfocarnos a las tareas de comunidad y a los campeonatos. El nombre venía de una terminología medio alemana antigua, que significaba “romper”, el eslogan de Brekan era “Rompiendo barreras y creando caminos” . Primero Diker, por algunas diferencias, se separó y en 2014 Cynthia tuvo la idea de hacer la primera Liga Argentina de CS:GO. Primero pensábamos en tener 8 equipos, cuando los empezamos a convocar surgieron otros que querían participar y terminamos con 48 equipos porque no queríamos dejar afuera a nadie. Esa fue la primera experiencia, no teníamos nada automatizado, teníamos admins dentro del servidor y lo manejábamos todo manual, fue un gran trabajo. A partir de que terminamos la Liga, hicimos a principios de 2015 el cuadrangular Brekan en el que vinieron 4 equipos a competir en Tecnobar.

— ¿En esa época empezaste a trabajar con Josu (José Hernández, administrador de Gamers Club y compañero inseparable de Martín)?

— La historia con Josu fue bastante cómica. Se había acercado un chico de Uruguay que manejaba el grupo de Facebook de CS:GO Uruguay, que se llamaba Leandro. Se acercó con un proyecto para meterse con la comunidad uruguaya dentro de Brekan. Ahí dijimos “bueno, vamos a hacer un torneo para la comunidad uruguaya”. Este chico queda a cargo y el día del primer torneo -era un domingo- no apareció porque se había ido a ver un partido de Peñarol. Entonces, en su reemplazo, el vocero era Josu y se quedó ayudando en lo que podía y nos entendimos desde el momento uno. Ahí quedó, desde Brekan hasta que entré en GC fue inseparable, nunca se movió de ahí.

La escena estaba muy verde, pero aún quedaban lugares donde se organizaban los llamados “mini torneos”: competencias donde los equipos iban a un establecimiento y competían durante un día o fin de semana entero, y que como premio tenían lo recaudado con el costo de inscripción.

— ¿Cómo fueron los primeros presenciales que organizaban? Escuché que a veces dormían en estaciones de servicio o donde se pueda…

— Lo de las estaciones de servicio fue en Tecnobar, donde habíamos hecho una copa que terminó cerca de las 6 de la mañana y en nuestro caso teníamos que volver hasta Lanús. No teníamos mucho dinero como para darnos el lujo de volver en un taxi o algo por el estilo y era muy tarde para volver en otro medio. Teníamos que estar de nuevo a las 10 de la mañana, así que dormimos en la estación de servicio de Juan B. Justo. Eso pasó una o dos veces, incluso con jugadores que se quedaron con nosotros porque estaban exactamente en la misma. En San Justo siempre fue un poco más austero, el verdadero “mini”, donde iba cada uno con su kit. No había una inscripción previa tan a rajatabla, se bajaban y se sumaban equipos sobre la hora, hacíamos los seeds y los brackets sobre el momento, pero la persona que siempre manejó los torneos en San Justo fue ChristF.

— También por ahí empiezan tus primeros viajes a Brasil…

— Claro, en ese momento Cynthia había aceptado el rol de manager en Perfectionvore, era el equipo de JonY BoY con NCH, gianco, NikoM y Sheep. Después estaba el equipo de GDM (Guerreros del Mouse), que estaban Godman, Knoww, zwt, y el tercer equipo era TRS (The Right Stuff). Ellos fueron los que hablaron con la gente de Games Academy, quienes nos invitaron e hicimos el mayor esfuerzo posible para juntar fondos. Era la primera vez que aparecía Gamers Club en el ambiente: GC viene de la fusión de XCL, que era la página de memelo, con el equipo de FalleN, que venía con WeRT y Fly. Ese torneo era el primero de Gamers Club, pero solamente se usaba la estructura de campeonatos, el servidor era de Games Academy. Cuando llegamos, había problemas con el servidor, me sumé a ver qué estaba pasando y el servidor estaba desactualizado, así que lo reinicié y arrancó el torneo. WeRT cuando me vio hacer eso vino a charlar conmigo y nos hicimos muy amigos. Semanas después, entré en Gamers Club y unos meses más tarde comencé a trabajar oficialmente.

En 2015, la empresa serbia E-Frag organizó la primera edición de un Mundial de selecciones de CS:GO. Lo eligieron a Martín como capitán del equipo argentino, con el que logró el subcampeonato en 2016.

— En 2015 te seleccionan como Capitán de la Selección Argentina para TWC (The World Championships), ¿cómo fue eso?

— Cuando sucede lo del cuadrangular, Cynthia me dice “mandale a HLTV a ver si nos aceptan el coverage”. Les escribí un mail y me dieron el sí, fue el primer evento que tuvo la cobertura completa. Una vez terminado el cuadrangular, me comentaron que buscaban un admin de Sudamérica y me autopostulé. Entré como Coverage Admin de Sudamérica, después ascendí a Coverage Admin de Américas. La gente de TWC usaba mucho los servicios de HLTV, por lo que empezaron a ver que había un argentino en el staff y a mí me preguntaron por los capitanes de toda la región. Si pensás quién fue el capitán de Uruguay, Josu, el de Chile, Metal, que era nuestro caster en Brekan. Todos los capitanes eran recomendación mía de gente que conocía. En 2015 habíamos ido con el rejunte de TRS…

— ¿Cómo fue ese proceso de selección?

— Nosotros agarramos e hicimos un Bo5 entre MOB y TRS que eran los dos equipos que estaban mejor posicionados. Pero no había ninguna formalidad de los equipos, eran todos agentes libres y la regla de TWC era que máximo se podía tener tres jugadores de un equipo, pero tenían que estar bajo contrato. Nosotros no incumplíamos ningún reglamento, los cinco de TRS, que fueron los que le ganaron a MOB, fueron todos a la Selección, que después perdieron contra Brasil que venía con TACO, coldzera, felps, xand… Al final no se presentaron porque tenían otros compromisos, terminó yendo a Serbia por ser el local. Para el año siguiente, con más tiempo, muchos jugadores me reclamaban que podían estar en un seleccionado, hicimos una Selección más estructurada. Hicimos el proceso de registro donde se podían postular jugadores y capitanes. Ahí jugamos todos contra todos y quedó el equipo de JonY BoY, que después viajó a Serbia.

— ¿Qué te acordás del viaje a Serbia?

— Primero estuvo el tema de conseguir que a todos los chicos los dejen viajar. Tomi era una criatura y tute también era bastante chiquito, sus familias estaban con las mil preguntas. De hecho, con tomi me tocó a mí hablar con la madre y tratar de convencerla. De ahí nos fuimos y, lo que yo digo siempre es que los serbios se identifican mucho con nosotros por el amor al fútbol. Cuando llegamos allá nos dieron un trato preferencial que no se lo dieron a ninguna otra Selección, a nosotros nos llevaron a recorrer Belgrado, nos llevaron a conocer el ciber más popular de la ciudad y dejaron que los chicos jueguen ahí. También se notó en la tribuna, en los videos no se siente tanto, pero en vivo cuando los serbios empezaron a gritar “Argentina, Argentina” te aturdía. En la repetición en los videos no se escucha ni un 5% de lo que fue en vivo.

— Eras el capitán pero no te vimos ahí en el escenario…

— Pasa que ni bien llegamos a la arena a mí me pusieron a manejar el server, porque no había quién lo haga. Tuve que instalarlo, controlarlo y además había entrado kam1kaze, que era una persona mucho más acorde que yo para estar en la parte táctica del juego. Yo hubiese podido estar ahí atrás, pero no habría sido lo mismo. kam1kaze fue a la TWC como periodista, había arreglado conmigo para permitirle entrar al hotel y que haga notas con los chicos, y después consiguió entrar al evento y fue el acompañante del equipo en las arenas de práctica del principio y en el escenario principal el día de los playoffs.

Mientras el equipo subcampeón del mundo iba a competir a Norteamérica con la organización Miami Flamingos, Brekan continuaba creciendo. En ese momento también creció mucho Debion Esports, una formación de casters con personas que siguen en la escena hasta el día de hoy: EFE, Clover, KevinMPV y H1RO.

— ¿Cómo fue la fusión entre Debion y Brekan?

— Nosotros seguíamos con Brekan, los chicos de Debion estaban haciendo tareas de casteo hasta que en un momento les picó el bicho de organizar torneos. Habían hecho uno o dos torneos con un servidor que consiguieron y después les di ayuda para que puedan hacer las Debion Summer o Winter Cup en principio en servidores que yo les armaba y después en Gamers Club. Esa fusión que teníamos, en la que cuando ellos necesitaban servidores yo estaba y cuando yo necesitaba casters ellos estaban, era lo que se llamó Brekion.

— Y Brekan comenzó a pisar fuerte en el plano internacional también, ¿no?

— Cuando queríamos transmitir a Miami Flamingos y ESEA empezó a ver que ellos con el stream en inglés tengan los derechos exclusivos, intentamos solicitarlos y nos los negaban porque veían el negocio con los números que levantábamos. Yo hablé con una persona de confianza de ESL y encontré el bache legal, donde decía que todos aquellos partners de ESL podían pasar sus competencias y de sus productos. Entonces nosotros con un canal llamado “ESL Brekan” podíamos pasar todos los partidos de Miami Flamingos y ESEA no podía decirnos que no, y a partir de ahí charlamos con gente importante de ESL, ya que ellos querían pisar fuerte con ESEA en Brasil y el resto de Sudamérica.

— ¿Por qué se disuelve Brekan? ¿Volverías a armarlo?

— Brekan se desarma en 2018, cuando con Cynthia no estábamos pasando un buen momento. Ya no teníamos las transmisiones, simplemente era un portal para poder comprar las medallas de GC en pesos y decidimos que ya no tenía más sentido que Brekan siga. Cynthia ahora trabaja en ESL y yo en GC y HLTV así que cada uno siguió con su camino. Fue algo que nos enseñó mucho y fue una escalera para muchos de nosotros. Adquirimos mucha experiencia, la remamos desde abajo, eso te hace, no creértela cuando te pasen un par de cosas buenas, porque sabés cuáles son las cosas que te pasan cuando estás en las malas. Entonces la persona que hoy por ahí uno no le presta tanta atención puede ser tu llave salvadora el día de mañana. Esa siempre fue la filosofía de ser siempre humilde y trabajar , a fin de cuentas, el objetivo que todos tenemos con esto es que sea un ecosistema, que se pueda trabajar y vivir de esto, que más gente que no encuentra su vocación en el mercado laboral clásico pueda encontrarla en el mundo de los esports. Esto cada vez está abriendo más puertas, es el campo que más apertura laboral tiene ahora y va a tener en los próximos años.

— ¿Qué significa el lugar que tenés en GC y en HLTV para nosotros como región?

— En GC por ejemplo, yo soy el representante en Latinoamérica fuera de Brasil. Como hay regiones que no están desarrolladas, todavía no hay un responsable, también me tocó a mí en este caso, o les hubiese tocado a los brasileros lidiar según quién haya agarrado el proyecto. En esta FiReLEAGUE tuvimos qualifiers en Iberia y en Norteamérica, todo eso estuvo bajo responsabilidad mía en servidores y contacto con los equipos, sumado al personal de FiRe. En HLTV yo hoy en día soy el manager de coverage y stats de Américas. Todos los eventos y partidos aprobados que se hacen en América son responsabilidad mía y de dos colaboradores que tengo.

— ¿Cómo ves todo esto que estamos viviendo ahora? ¿Te lo imaginaste alguna vez? ¿Y qué esperás para el futuro?

— Nunca me iba a imaginar esto. El año pasado triplicamos la cantidad de usuarios que teníamos en GC. Para el Latin Power hicimos una inversión arriba de los $10.000 USD para tener infraestructura. Lo que conseguimos fue un hito en las redes de videojuegos, que fue juntar en un mismo servidor, con una latencia no superior a los 50 ms, a un equipo de Perú y a uno de Brasil. Salió muy bien. La pandemia fue algo que nos trajo mucha cantidad de gente a la plataforma, sumado a la inversión de parte de marcas y empresas. Con eso pudimos reinvertir todos esos fondos: empezamos con 16 servidores en Argentina y hoy tenemos más de 150, todo eso fue culpa de la pandemia. No sé si estamos en la nueva normalidad, pero con la liberación de las restricciones no volvimos ni cerca a los números anteriores a la pandemia, mucha de la gente que se volcó al mercado se quedó. Eso es muy positivo para nosotros y para todo el ecosistema.

