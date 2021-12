Momo cerró el año con su propio festival: “Creo que el mayor valor que tenemos en la escena es la hermandad”

Momo cerró su año con el Momo Fest en la República de los Niños - Foto de Ramiro Acquaviva

El 2021 de Gerónimo “Momo” Benavidez fue, sin dudas, espectacular a nivel profesional. Fue un año en el que el mundo del streaming terminó de asentarse a nivel popular como un gran canal de entretenimiento para una generación entera -empujado por lo vivido en 2020 durante el inicio de la pandemia- , y Momo se mantuvo siempre en la cresta de esa ola que arrasa con todo. Como no podía ser de otra manera, le puso broche de oro a la temporada con un increíble evento que realizó en directo en La República de los Niños: el Momo Fest, una edición de su stream estilo festival que incluyó shows de diferentes artistas.

Al evento asistieron cerca de 200 personas entre streamers, músicos y creadores de contenido, y durante toda la tarde/noche hubo shows de artistas que pertenecen a la comunidad. En el line up había nombres como Fer Palacios, Luck Ra, Oscu, Lil Cake, Oky, Manzana y hasta los legendarios hermanos Sardelli de Airbag. “Este es el cierre del año de Momo. Creo que el cierre del streaming va a ser en los Awards, pero el cierre de Momo era esto”, le contó Momo a Infobae Latin Power tras el festejo. Además aseguró que el objetivo era “devolverle un poquito a la gente, a mis amigos y a mis colegas todo lo que recibí durante el año en un evento que se haga para que lo disfruten”: “El Momopalooza, que no se pudo llamar así por cuestiones legales trató de ser eso. Le pusimos todo: inversión desde económica, recursos humanos, de tiempo, de trabajo. Fue un mega laburo ”.

Diciembre es el mes para repasar todo lo hecho durante todo el 2021, y la escena del streaming tiene mucho para analizar. Los creadores de contenido son cada vez más masivos, cuentan con más audiencia, una mayor producción y más razones para darle un cierre a la temporada. Cada comunidad lo despide a su manera, y es la segunda oportunidad en la que Momo decide hacerlo desde La República de los Niños en La Plata, su ciudad natal, esta vez con gran parte del mundo del streaming disfrutando de los shows: “Eso habla de lo que somos como escena. Creo que acá nos potenciamos entre todos, somos todos amigos, somos todos colegas. Tiramos todos para el mismo lado y eso lo sabemos entre nosotros . Cuando me invitan a un stream siempre voy, cuando invito siempre vienen. Después pueden pasar cosas, pero creo que el mayor valor que tenemos en la escena de streaming es la fraternidad y la hermandad”.

La República de los Niños fue el lugar elegido por Momo para su evento.

Esa unión también se ve reflejada no solo entre los invitados, sino también entre las estrellas del show. Todos los artistas que subieron al escenario, que se encontró en la entrada de la Casa de Gobierno de la República de los Niños -castillo que, según dice el mito, inspiró al mismísimo Walt Disney para luego crear el propio en su parque- son parte de la comunidad de una u otra manera, ya sea haciendo streams, contenido o simplemente apoyando desde su lado: “Así lo pensé. Yo quería que estén los que son de la escena, no me importa lo que miden, no me importa cuantas reproducciones tienen o cuantos seguidores tienen... Quería que vengan todos. Si alguna vez hiciste un tema, vení a cantarlo. Hasta Malaso subió a cantar, que no es músico, y lo tuvimos a Oscu, a Luck Ra, a Tortita, a Manzana, a Oky, que son de la escena y yo quería que estén porque son importantes para mí. Y también Airbag que es la música, son como el Maradona en esto”.

“Fin del año que viene yo creo que ya está. Esta versión. Cuando uno no termina un ciclo ya se vuelve decadente. Y uno tiene algo para dar hasta cierto punto”, le había contado Momo a Infobae en mayo de este año acerca de su futuro como streamer. Sin embargo las cosas parecen haber dado un giro de 180° en su carrera en estos siete meses. El 2021 comenzó con un baneo, se cambió de plataforma, ascendió su amado Platense, continuó haciendo streams y su programa Momingo, logró mayor exposición en los medios tradicionales y viajó por grande parte de Europa haciendo lo que más ama: streamear. También compartió pantalla con figuras de distintos ámbitos, como Ibai y el Kun Agüero en España o Christian Martin en Inglaterra , y hasta fue invitado por algunos clubes de fútbol del Viejo Continente a conocer sus instalaciones y hacer contenido ahí.

“Creo que la cabeza me hizo un click gracias a España. España fue un antes y un después. Y cuando llegué seguía con la misma idea de terminar el año y ya el año que viene estaba liquidado. Estaba para terminar la carrera de streaming, por lo menos temporalmente. No quiero decir para siempre, porque yo creo que este año no iba a trabajar, no iba a ser streaming. Y cuando estuve en España y pude hacer un contenido que no se hace, que no lo hace nadie, y que me sentí haciendo lo que me gusta, me cambió. La energía me la dio la gente también. Yo veía que la gente valoraba lo que hacía y lo valoró muchísimo. Eso me hizo creer de vuelta”, concluyó.

Airbag tocó sobre el final del show. La banda de los hermanos Sardelli está muy ligada a la escena del streaming.

Detrás de la producción del Momo Fest estuvo IESA, la productora que siempre acompaña a Momo en sus programas, y que fue mutando de competencias de esports a también organizar eventos masivos de estas características. En charla con Infobae, Alejandro Hermanutz, fundador y director, explicó el trabajo que conllevó: “Trabajamos un montón con Matute Novoa, que es el representante de Momo y quien nos ayuda con la infraestructura. Nosotros nos dedicamos 100% a la transmisión. Tuvimos un buen equipo de trabajo, contratamos directamente un camión de transmisiones de televisión. Es una locura. Gero tiene dos millones de amigos, dos millones de familiares y quería traer a todos, no quería dejar a nadie afuera”.

Además destacó la evolución de IESA en estos últimos meses, que vio un progreso no solo a nivel producción, sino también en infraestructura: “En pandemia es cuando crecimos más. El primer año fue cuando empezamos a facturar de verdad. Hay que tener en cuenta que todas nuestras ligas son gratis y dan premiación económica, que poníamos nosotros desde la empresa. Ahora tenemos un edifico de 600 metros, dos estudios, un piso que va a ser puro gaming donde vamos a armar dos salas de cinco computadoras para dos equipos y un micro cine para analizar las partidas. Lo más grande que tuvimos este año fue el Momo Fest y el Argentina Game Show. Es el primer año que agarramos más de dos esports y en esta edición tuvimos FIFA, NBA 2k, Formula 1, Gran Turismo Sport, iRacing, League of Legends y Age of Empires. Fue muy bueno”.

La familia de Momo lo sorprendió durante el stream.

La frutilla del postre para la escena serán los Coscu Army Awards, la entrega de premios de la comunidad que se llevará a cabo este jueves 23 de diciembre en el hotel Hilton de Puerto Madero y que se transmitirá en el canal de Coscu. Será la cuarta edición, y es el momento en que se premiarán a los mayores esfuerzos y momentos del 2021. El mayor galardón será el del Streamer del Año, y Momo es el principal candidato a quedárselo en esta oportunidad.

