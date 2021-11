VALORANT Champions: todo lo que tenés que saber en la previa del mundial

(Colin Young-Wolff/Riot Games)

Tras un año de desarrollo y activación, el circuito competitivo de VALORANT tendrá en Berlín su primer mundial con los mejores 19 equipos del mundo. A pesar de su reciente llegada al ecosistema de esports, el 2021 fue un año de revelación para el título, que contó con la participación de algunas de las organizaciones de mayor renombre como G2 Esports, Fnatic, Cloud9, entre otras, y logró un crecimiento de audiencia envidiable. Con sus dos eventos presenciales, los Masters de Reikiavik y Berlín, Riot Games demostró la capacidad de sus puestas en escena y el potencial del VALORANT al mayor nivel de competencia.

Al mismo tiempo que el título continúa su expansión con la llegada de nuevos agentes, mapas y ajustes al meta-juego, ahora cerrará con broche de oro el año y contará con su primer campeón mundial al que llegará después de 12 días de enfrentamientos de alto calibre desde el 1 de diciembre. El torneo repartirá un millón de dólares, con 350 mil de premio para el primer lugar y tendrá dos instancias: una fase de cuatro grupos en formato GSL (de doble eliminación) del 1 al 7 de diciembre y playoffs desde cuartos de final con eliminación directa el 8, 9, 11 y 12. En ambos casos, todos los partidos serán al mejor de tres mapas (bo3), excepto por la gran final que será bo5. Para ingresar al top 8 los competidores deberán ganar dos series en sus respectivas zonas antes de caer en dos, de lo contrario quedarán eliminados.

La primera edición del torneo anual de mayor relevancia y prestigio del circuito contará con la participación de representantes de EMEA, Japón, Corea, SEA, APAC, Norteamérica, Brasil y Latinoamérica. Los rankings regionales determinaron a 11 de sus clasificados incluyendo a la escuadra latina, KRÜ Esports. Gambit Esports aseguró su lugar como campeón del Masters de Berlín y los últimos cuatro cupos se definieron a través de los Last Chance Qualifiers (LCQ), torneos regionales clasificatorios al gran evento que sumó a equipos como FURIA Esports y Team Liquid.

Como ya es costumbre con cada edición de Worlds -el mundial de League of Legends- Riot aprovechó la oportunidad para lanzar la canción oficial de VALORANT Champions, Die For You, en colaboración con Grabbitz. Además, sumó una edición especial y limitada con skins para la Vandal y para el cuchillo con animaciones únicas en referencia al evento. La adquisición de este kit servirá también como una forma de apoyo para los participantes, porque el 50% de lo recaudado será repartido entre los equipos competidores.

Lo competidores se van a dividir en cuatro grupos. Te contamos cómo estará conformado cada uno y cómo llegan los equipos:

Grupo A

Team Envy, el norteamericano subcampeón del Masters de Berlín demostró estar al tope de la competencia con victorias por 2 a 0 ante KRÜ Esports, Sentinels y 100 Thieves, y buscará remediar lo sucedido en la gran final levantando la copa más importante. Se enfrentará al roster tailandés de X10 Crit, que cayó ante Fnatic en Reikiavik y más recientemente ante Full Sense en el top 3/4 de una competencia nacional. Tendrán un desafío de alto nivel en el apertura.

Por otro lado, el equipo brasileño Vivo Keyd tendrá que demostrar su experiencia y hacerle frente a la diversa escuadra europea de Acend, que ingresó al top 8 del último evento, y cayó 2 a 1 frente a 100 Thieves. Se trata de un grupo que deja muchos interrogantes y verá el cruce de cuatro regiones, con Team Envy como el favorito a avanzar.

Grupo B

Se trata de la zona donde participará la escuadra latinoamericana KRÜ Esports, que tendrá su primer desafío con un rival conocido, Team Liquid, que eliminó a la escuadra del Masters de Reikiavik, pero que no logró clasificar a Berlín. Se trata de dos equipos que pasaron por mucho desarrollo en siete meses y que cuentan con un jugador distinto respectivamente.

Mientras que los europeos llegan en su mejor versión hasta la fecha, la escuadra de Latam quedó entre los ocho mejores de Berlín y buscará sorprender con una apuesta mayor al doble duelista y más firepower. Al mismo tiempo, la escuadra de Brasil y campeona del Last Chance Qualifier de Sudamérica, FURIA Esports, liderada por el argentino Nozwer, abrirá frente a los norteamericanos de Sentinels, campeones del Masters de Reikiavik.

(Crédito: Twitter / @KRUesports)

Grupo C

El campeón ruso del Masters de Berlín, Gambit Esports, dio un verdadero show y estuvo a otro nivel durante los playoffs en los que venció a Vision Strikers, G2 Esports, y luego a Team Envy en la gran final por un determinante 3 a 0. Es el claro favorito del grupo y se enfrentará a los filipinos de Team Secret, ex-Bren Esports, que clasificaron en el Stage 3 como el mejor equipo de SEA, pero no pudieron concretar su participación en Berlín debido a restricciones aéreas. Buscarán remediar su ausencia y aprovechar la posibilidad de representar a la región en el mundial con un duro primer encuentro.

Team Vikings es el tercer representante de Brasil que avanzó como el mejor de la región, tras lograr un top 6 en Reikiavik, a pesar de haber caído ante Vivo Keyd en los clasificatorios del Stage 3. La escuadra cuenta con el argentino Sadhaak como in-game leader y sumó a bzkA como coach en octubre. Su primer cruce será ante el único aspirante de Japón, Crazy Raccoons, que participó de ambos Masters, pero que cayó en fase de grupos en ambos casos.

Riot Games

Grupo D

Uno de los equipos que más interesa a la competencia es Vision Strikers. La escuadra coreana es reconocida por su capacidad de priorizar el macro-juego y de no depender del juego individual de sus miembros. Se trata del claro favorito de Corea, que cayó ante Gambit Esports en cuartos de final en Berlín. Les tocará inaugurar el escenario frente al roster tailandés de Full Sense, que clasificó a través del Last Chance Qualifier de APAC.

Los europeos de Fnatic, subcampeones de Reikiavik, se quedaron sin participar del último evento LAN tras caer ante Giants Gaming y Team Liquid, pero consiguieron participar del mundial por su top 2. Tendrán que hacerle frente a los norteamericanos de Cloud9 Blue, anterior casa de TenZ, que no estuvieron presentes en ninguno de los dos Masters, pero que se quedaron con el cupo del LCQ de NA, por lo que tendrán el duro desafío de estrenar el gran escenario en el mundial.

El evento dará comienzo con su primer encuentro el 1 de diciembre a las 08 MX, 11 AR/CH, 15 ESP entre Vision Strikers y Full Sense. Con tres series por día, a KRÜ Esports le tocará disputar el segundo encuentro del 2 de diciembre ante Team Liquid desde las 11 MX, 14 AR/CH, 18 ESP, seguido por el otro duelo del Grupo B, entre Sentinels y FURIA Esports. Los ganadores se cruzarán el 4 de diciembre por la clasificación y los perdedores el 6 de diciembre para evitar la eliminación.

SEGUIR LEYENDO: