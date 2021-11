Worlds 2022: la próxima edición del mundial de League of Legends va a llegar a México

(Foto: Colin Young-Wolff/Riot Games)

La escena hispanoamericana de League of Legends hoy tiene un motivo muy especial para festejar. Aunque hay que esperar una confirmación oficial, algunas versiones indican que la edición 2022 del League of Legends World Championship va a recorrer varias ciudades entre las que se encuentra Ciudad de México, por lo que el torneo más importante del LoL va a llegar a territorio latino.

Según @FionnOnFire Worlds 2022 va a contar con cuatro ciudades sede: Toronto (en Canadá); New York y San Francisco (en Estados Unidos) y Ciudad de México. En la publicación que hizo en sus redes sociales, el usuario -que focaliza sus contenidos en novedades sobre la escena de esports- destacó que la información se desprende de un video que se habría publicado en la cuenta oficial de YouTube de LoL Esports, aunque el video ya no se encuentra en el canal.

Released in a YT video pic.twitter.com/knoT4SNSzq — The Esports Writer (@FionnOnFire) November 20, 2021

En la publicación adjuntó una captura de pantalla que muestra la descripción del video -que ahora está borrado o no visible para el resto de los usuarios- en la que se lee que después de recorrer el mundo, ahora Worlds 2022 está volviendo a América del Norte con un tour continental. Es posible que en las próximas horas el video vuelva a estar disponible, lo que va a significar la confirmación oficial de la información y la escena hispana va a poder festejar -también oficialmente- con el anuncio.

La edición 2021 dejó sus propios hitos, marcando nuevos picos de audiencia para los esports, con un público que no deja de crecer, de punta a punta de todas las disciplinas. La final entre DWG KIA y EDward Gaming contó con 4,018,728 millones de viewers, lo que le permitió a ese cruce convertirse en el más visto para el League of Legends. Pero el récord no fue solo para el LoL porque fue el partido más visto dentro de las disciplinas no-mobile.

De esta forma, la final de este año superó al cruce entre T1 y G2 durante las semifinales de la edición 2019, que retenía la punta sin que nadie se la pueda arrebatar hasta este momento. Lo más destacado del logro es que en esa cifra no se contabiliza a las audiencias de China, que además estuvo cruzada por festejos espectaculares cuando EDward Gaming se impuso en la final.

