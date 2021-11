Ibai y Gerard Piqué presentarán su primer equipo de esports ante 15 mil personas

First Balloon World Cup - Tarragona, Spain - October 14, 2021 FC Barcelona's Gerard Pique and Ibai Llanos arrive at the Balloon World Cup REUTERS/Albert Gea

Hace algunas semanas Ibai y Gerard Piqué comunicaron que iban a presentar su propio equipo de League of Legends con el que van a competir en la Superliga de España. Después de confirmar la fecha para el 15 de diciembre, ahora anunciaron que la gran presentación se va a hacer ante un público de 15 mil personas en el Palau Sant Jordi, un lugar en el que suelen realizarse conciertos y otros eventos destacados. Ese día se conocerá el nombre del club, el logo y la camiseta que va a usar el equipo.

“La entrada es gratuita, pero cuando la reserven les va a salir un código. Una semana antes del evento, tendrán que confirmar el asiento. Si no lo confirmas, tu entrada se venderá en taquilla. Por persona solo se pueden sacar dos entradas, porque es gratis”, explicó Ibai durante el inicio de la transmisión. También aclaró que, en paralelo, se va a poder seguir la presentación en directo a través de Twitch.

“Va a estar hoy con nosotros Gerard Piqué, va a estar con nosotros hablando, va a estar explicando cómo va a ser el evento de presentación. Para mi, a nivel personal, es el día más especial que voy a tener como streamer, solo queda un mes para la realización del evento, se va a hacer entresemana, un miércoles”, para que se ajuste al calendario de Piqué como futbolista profesional, “nos venía bien a todos”.

Ibai explicó que la elección del lugar les presentó algunos desafíos, ya que no cualquier espacio cumplía con las condiciones que ellos habían definido. En primer lugar, consideraron que necesitaban varios días para montar el evento, por lo que tuvieron que descartar aquellos que estuviesen reservados los días previos. Además, un factor que influyó fue el climático, ya que el evento es de noche, por lo que no contaron con campos de fútbol abiertos, para evitar cualquier tipo de complicación. Igual el streamer se tomó el tiempo de darle las gracias a todos los campos que se ofrecieron a hostearlos y los mencionó uno por uno.

“La de estadios que se han ofrecido es increíble”, destacó Piqué cuando se sumó a la transmisión. “El proceso ha sido muy lindo porque hemos tenido muchas opciones. Es un sitio a la altura de lo que queremos que sea el club. Ha sido una dura elección, pero creo que lo hacemos en el lugar correcto. Tenemos nombre, tenemos escudo, tenemos mil historias. Y el 15 de diciembre va a ser un gran día, porque vamos a presentar jugadores, sponsors, la casa. Va a haber un amistoso, un primer partido que vamos a jugar”, agregó el futbolista.

“El 15 de diciembre presentaremos el equipo en el Palau Sant Jordi. 15.000 entradas disponibles. Ese día presentaremos todo y jugaremos un amistoso contra el equipo francés Karmine Corp”, publicó Ibai en sus redes sociales. Las entradas se pudieron adquirir en una página web que crearon especialmente para el evento. A los minutos de haber hecho el anuncio la página ya estaba caída y las 10 mil entradas que se liberaron ya estaban reservadas. Ante la demanda, decidieron ampliar las reservas a 12 mil y anticiparon que en los próximos días se van a sumar 2 mil tickets más para reservar.

Destacaron que el evento va a durar aproximadamente tres horas -dependiendo de la duración total del cruce-, con un público total de 15 mil personas. Ese día se va a presentar al equipo que está completo casi en su totalidad en este momento, su camiseta con “los primeros rasgos de estilo”. Karmine Corp, la escuadra contra la que jugarán en la presentación, es el equipo más importante de Francia, cosechando varios títulos destacados. “Son los campeones de Francia, son los campeones también del European Masters”, destacó Ibai.

Además contaron que el club contará con un canal de Twitch con diferentes creadores de contenido que estarán participando. Serán principalmente programas focalizados en el League of Legends, pero también habrá otro tipo de contenidos. Y aclararon algo muy importante: el equipo de LoL no será el único que integre el club y se preparan para incorporar otras escuadras. “Esta es la primera piedra de algo muy grande y la idea es que esto no pare de crecer, hay posibilidades de hacer otros equipos dentro de este club”, marcó Piqué.

“No tenemos nada que perder, será nuestro primer partido. Es cierto que queremos hacer cosas grandes y ningún partido es amistoso para nosotros, pero será nuestra primera experiencia ante mucha gente”, agregó el futbolista. De esta forma, la presentación se va a realizar el 15 de diciembre frente a una audiencia de 15 mil personas.

SEGUIR LEYENDO: