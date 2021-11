Six Major: FaZe Clan y Ninjas In Pyjamas se impusieron y habrá final brasileña en Suecia

En la ciudad de Gävle en Suecia, hoy se jugaron las semifinales del Six Sweden Major, uno de los torneos más importantes con los que cuenta el circuito de Rainbow Six: Siege. Los equipos brasileños de FaZe Clan y Ninjas in Pyjamas lograron el pase a la Gran Final tras vencer a DWG KIA y Rogue, respectivamente.

FaZe Clan y el equipo coreano DWG KIA abrieron la jornada con Chalet, mapa elegido por los coreanos. DWG comenzó mejor y se quedó con las tres primeras rondas como defensor, los brasileños reaccionaron y pudieron sumar algunas rondas para que el primer parcial sea 4-2 a favor de los coreanos. De todas formas, DWG de atacante se mostró mucho más sólido y cerró el primer mapa 7-3.

Bank continuó la serie. La primera mitad quedó en empate 3-3, pero FaZe se mostró sólido en la defensa y con cuatro rondas seguidas, llevó todo al decider. Todo se definió en Oregon, en donde se tuvieron que jugar las 15 rondas. Los brasileños tuvieron ventaja la mayor parte del mapa, pero los coreanos dieron pelea hasta el final incluso cuando estaban 6-4 abajo. Pero la última ronda fue para FaZe que, con mucho sufrimiento, logró el boleto a la final. soulz1 fue el MVP del partido con un rating de 85.

Por la segunda semifinal, NiP y Rogue se enfrentaron primero en Coastline, pick brasileño. Los alemanes comenzaron con las primeras tres rondas seguidas como defensores, pero NiP consiguió una racha de 7-1 para quedarse con el primer punto de la serie.

En Clubhouse los brasileños mostraron toda su autoridad: lograron un 5-1 en el primer lado defendiendo, por lo que no tuvieron mayores complicaciones para ganar el mapa desde el ataque por 7-3 y cerrar la serie 2-0. julio fue elegido jugador más valioso con un rating de 88.

De esta forma, mañana a partir de las 13:30 (AR), FaZe y NiP se enfrentarán en la Gran Final al mejor de 5 mapas. El ganador se llevará un premio de 200.000 dólares mientras que para el subcampeón serán 80.000. El partido se podrá ver a través del canal oficial de Twitch de Rainbow Six.

