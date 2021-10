Hay fecha: el 15 de diciembre Ibai presenta oficialmente su organización de esports

Ibai y Piqué anunciaron que compraron una plaza en la Superliga española de League of Legends.

Hace algunas semanas se conoció que Ibai y Piqué adquirieron la plaza de Astralis Stormbringers, el equipo que en la última temporada ascendió a la Superliga. De esta forma, Ibai marcó su vuelta al torneo de League of Legends, solo que no lo hizo en el rol de relator que supo ocupar en otro momento, sino que lo iba a hacer al frente de su propio equipo. Así dieron el el puntapié inicial para crear su organización de esports.

Hoy, a través de sus redes sociales, Ibai confirmó que la presentación oficial del nuevo club que se incorpora a la escena de deportes electrónicos va a ser el 15 de diciembre. En un evento que contará con acceso gratuito, van a anunciar diferentes aspectos del proyecto: “el nombre, la camiseta, equipo de LoL, patrocinadores y creadores de contenido. Si algún estadio de lo que sea quiere hacerlo que nos avise. Va a ser tremendo”, señaló en la publicación.

Según la primera información que se había conocido en ese momento, la escuadra que ya venía compitiendo -y que también tenía otras organizaciones interesadas, como Heretics o Fnatic- se iba a mantener bajo el paraguas de esa nueva estructura que pasaron a encabezar Ibai y Piqué. “Queremos hablar con la gente que ha subido la plaza, porque nos gustaría seguir colaborando con esta gente, son muy buena gente, sobre todo porque nos han elegido a nosotros”, había contado Ibai cuando se confirmó la noticia. Por lo tanto, el día de la presentación se va a poder saber si todo el equipo sigue igual o introdujeron cambios.

Este es un nuevo paso en una alianza que parece no tener fin. El 18 de junio Ibai contó que habían adquirido lo derechos de transmisión de la Copa América para España, que cerró con un directo especial en el que participó hasta Ronaldo. A eso se sumó la transmisión del debut de Messi en el PSG, que le permitió establecer un récord de viewers españoles para un partido de la liga francesa. Hace algunos días presentaron su propio Mundial de Globos, que terminó con picos de más de 600 mil personas mirando en simultáneo por Twitch.

Con este anuncio la dupla va a entrar en el terreno de los esports, aunque para Ibai no es un mundo desconocido ya que tuvo un largo recorrido como relator, rol que este año retomó, primero en mayo cuando anunció que iba a ser comentarista durante el MSI, donde además ya había dado una pista de lo que iba a venir después: ”Echaba de menos los esports. Ahora quiero formar parte de otra manera. Si bien me gustaría comentar algún partido, me haría ilusión tener mi propio equipo en Superliga, aunque no sabemos si se dará o no”. Después, hace algunos días, se incorporó también al equipo oficial de comentaristas de LVP en el marco del Worlds 2021, el mundial de League of Legends.

Nos hemos metido en otra aventura. @3gerardpique



Hoy cumplo uno de los sueños que tenía desde hace muchos años. pic.twitter.com/RK57nqQwM4 — Ibai (@IbaiLlanos) September 1, 2021

En ese momento, y unas horas después de que se conoció la compra de la plaza, llegó la palabra oficial de Ibai y Piqué. El streamer publicó un video en sus redes acompañado por el texto ”Nos hemos metido en otra aventura. Hoy cumplo uno de los sueños que tenia desde hace muchos años”.

En el video Ibai destacaba la felicidad que tenían ambos por poder anunciar que iban a ser uno de los equipos que disputen la Superliga: “hemos comprado la plaza de uno de los equipos que han ascendido”. Contó que les llegó la noticia de que estaba en venta ese lugar y Piqué agregó: ”nos tiramos a la piscina, hubo un jugador que estaba interesado y ayer me escribió desesperado, jugador de selección nacional”.

Ibai relató que uno de sus sueños era tener su propio equipo de esports: ”es donde empecé a narrar, donde empezó toda mi carrera”. Piqué sumó que ”aquí el que va a aprender más soy yo, esto es un viaje, empezamos un viaje en el cual vamos a crear un club que vamos a anunciar en el futuro el logo, el nombre”.

El futbolista ya había marcado que van a jugar a ganar, aunque ”el objetivo del primer año no es ganarlo todo, pero vamos a intentarlo”. También agregó que ”hace tiempo que estábamos detrás de ello”. Ibai también reveló que Piqué hizo una introducción intensiva a League of Legends en el último tiempo. Como habían anunciado en ese momento, ahora en diciembre llega el momento de la presentación oficial, de cara al inicio de la competición en enero.

