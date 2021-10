Ibai se sumó a la transmisión de Worlds 2021 y dijo presente en la primera jornada de la fase de grupos

Crédito | Foto: @IbaiLlanos

El arranque de la fase de grupos de Worlds trajo una buena noticia para la comunidad de streamers, porque Ibai va transmitir a través de su canal de Twitch algunos de los cruces de la mayor competición de League of Legends, pero también se incorporó en el rol de relator. “Amigos, en 20 minutos estaré en directo en mi canal narrando los Worlds. Los haré con la gente de la LVP y luego también narraré algún partido en su canal. Estoy en el plato para comentar hoy. Hacía que no estaba así como tres años. Es una sensación increíble”, explicó el streamer a través de sus redes poco antes del arranque de la jornada.

Como explicaron en la página de la LVP, “los primeros partidos de cada día se podrán ver en el canal de Ibai, mientras que los siguientes serán en exclusiva en el canal de LVP”. De esta forma, Ibai se sumó al equipo oficial de comentaristas de LVP que integran Víctor “Wolk” Fernández, Sergio “Teshrak” Cerdan, David “Champi” Pérez, Ainhoa “Noa” Campos, David “Skain” Carbó y Jaime Mellado.

“Estamos encantados de volver a unir fuerzas con Ibai para la retransmisión del evento más importante del mundo de esports. La comunidad quedó muy satisfecha del formato empleado en el MSI, y gracias al esfuerzo de todas las partes vamos a poder repetir esa experiencia para garantizar, una vez más, la mejor retransmisión posible”, destacó Jordi Soler, CEO de LVP.

Para él no es un terreno nuevo. De la mano de la LVP tuvo un gran recorrido como comentarista en la Superliga. A principios del 2020 anunciaba que después de ”pasar los mejores cinco años de mi vida, anuncio que dejo de formar parte del equipo habitual de comentaristas. Ha sido la decisión más jodida de mi vida y escribo esto estando bastante triste”.

Poco más que decir. He intentado ser lo mejor posible en estos cinco años y medio. Con muchos aciertos y también con muchos errores, me voy orgulloso porque lo que siempre intentaba era entreteneros y que os olvidarais de vuestras mierdas aunque sea un rato. — Ibai (@IbaiLlanos) January 24, 2020

De esta manera, parece que Ibai volvió definitivamente a su rol como relator, después de la experiencia que ya tuvo hace algunos meses en el MSI . En mayo de este año avisó que iba a estar presente como comentarista oficial en español.

“Echaba de menos los esports. Ahora quiero formar parte de otra manera. Si bien me gustaría comentar algún partido, me haría ilusión tener mi propio equipo en Superliga, aunque no sabemos si se dará o no”, explicó en ese momento, en el que también adelantó lo que fue después el anuncio de la compra de la plaza de Astralis Stormbringers junto a Piqué para participar en la Superliga.

Repitiendo el mismo esquema que el MSI, en los cruces de playoffs el primer mapa de cada partido de cuartos de final se va a poder ver a través del canal de Twitch de Ibai. Los encuentros de semifinales y la final ya van a pasar definitivamente al canal de la LVP.

