Ibai le hizo frente a las críticas en redes sociales: “no vale la pena responder ni ser un prepotente”

Hace algunos días Ibai recibió algunos comentarios en redes sociales que cuestionaban su relación con Gerard Piqué -jugador del Barcelona-, sobre todo por el hecho de que el streamer es hincha del Real Madrid. “Tú ves a Piqué en persona y lo primero es que empiezas a temblar, lo segundo le pides una foto y una camiseta firmada para un colega y lo tercero le dices yo soy del Madrid pero siempre me has caído bien”, le respondió Ibai a un usuario en Twitter que había puesto el foco el vínculo entre ambos.

Anoche, durante una transmisión, el streamer retomó el tema y reflexionó sobre las críticas que recibe. “Es un tío que me respeta las cosas que no quiero hacer y las cosas con las que no quiero trabajar. Encajo bastante bien a la hora de crear ideas con él”, explicó sobre Piqué, como para clausurar las versiones que hablan de que se habría “vendido” al Barcelona.

“Es que este tío se ha vendido al Barcelona. Qué me dices. Si yo me llego a vender, tengo el quíntuple de dinero y tengo a un tío acá con una bandeja de bombones. Y no le quiero dar pena a nadie, no vengo a hacerme el humilde”, resaltó y le puso un freno a los comentarios negativos injustificados.

A partir de ese disparador, también habló sobre la importancia que le debería dar o no a ese tipo de opiniones de personas que probablemente conocen una parte ínfima de la vida de Ibai. Esos usuarios, sobre todo, niegan y desconocen el crecimiento exponencial que tuvo en los últimos dos años, que se sostienen en más de cinco años de proyectos y trabajos que no tomaron la misma relevancia pública, pero que fueron los que le permitieron llegar al lugar en el que está hoy.

“Hace cuatro años comentaba peleas de robots y canicas. Y resulta que ahora en vez de comentarlo, lo puedo hacer. Lo mismo con los esports”, destacó haciendo referencia a la compra de la plaza de Astralis Stormbringers que realizó junto a Piqué para participar en la Superliga. “Echaba de menos los esports. Ahora quiero formar parte de otra manera. Si bien me gustaría comentar algún partido, me haría ilusión tener mi propio equipo en Superliga, aunque no sabemos si se dará o no”, ya había adelantado Ibai cuando volvió a relatar League of Legends durante la primera mitad de este año.

Facts, valoren a la gente que no les cuesta rectificar que son shinys @IbaiLlanos pic.twitter.com/DHD6spSjTS — Sir (@SiranCole) October 20, 2021

“Si viene alguien y me dice Ibai no ha trabajado en su vida y llevo siete años trabajando” con proyectos digitales, “hay gente que tiene tanto ego y le cuesta tanto pedir perdón, que aunque le muestres que se está equivocando, no lo va a reconocer nunca y les va a pasar en la vida con un montón de gente y es lo que yo me encuentro en Twitter cada día y con la prensa. Hay momentos en los que no merece la pena”, puntualizó durante la transmisión y marcó que a veces “un comentario malo te arruina 200 positivos y eso no puede ser. Me siento un privilegiado por todos los comentarios que recibo, toda la gente que me sigue. Tiene que ser algo que me joda menos. Es injusto para la gente que te apoya día a día”.

Durante el directo dijo que su motivación y las ganas de hacer cosas vienen de todas las personas que lo siguen y que están agradecidas con lo que él hace, por lo que “no vale la pena responder ni ser un prepotente, no voy a presumir de lo que gano ni de lo que hago. Yo aprendo cada día, aprendí de mis errores, aprendo de las cosas que me dice la gente. Estoy aprendiendo que en la vida no se puede convencer a la gente”.

La transmisión se extendió hasta tarde, cuando ya era la madrugada en España: “No sé cómo hemos acabado hablando esto a las dos de la mañana. A veces uso el streaming a modo de terapia, aunque no quiero comparar el streaming con ir al psicólogo, pero a mi me sirve mucho desahogarme. Es algo que me purifica y mantiene mi paz mental”, cerró para despedirse y ante más 30 mil personas que lo estaban mirando.

SEGUIR LEYENDO: