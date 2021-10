Con más de 620 mil personas viendo en simultáneo, Perú se quedó con el primer lugar del Mundial de Globos de Ibai

First Balloon World Cup - Tarragona, Spain - October 14, 2021 FC Barcelona's Gerard Pique and Ibai Llanos during the Balloon World Cup REUTERS/Albert Gea

Llegó el día. Después de semanas de anticipación, por fin se disputó el Mundial de Globos que organizaron Ibai y Piqué. “Es verdad que es de globos y parece una fumada, que lo es”, había dicho el futbolista cuando presentaron la idea. Pero parece que mucha gente se lo tomó en serio, porque el tema tomó las tendencias en redes sociales y más de 600 mil personas en simultáneo siguieron el desarrollo de la copa.

Aunque inicialmente estaba previsto que 26 países participen de la que podría ser la primera edición de un nuevo mundial, finalmente la lista se amplió a 32 representantes, ante la demanda que aumentó una vez que el streamer comunicó a los candidatos.

Una de las presentaciones más esperadas era la del representante de Estados Unidos, que además era el protagonista del video original que se viralizó y que fue el motivo por el que se realizó el mundial. Sin embargo, no pudo superar al candidato de Cuba, que fue la sorpresa, y quedó eliminado en su primer cruce, por lo que el cubano avanzó a octavos de final.

Otro de los cruces que generó expectativas fue el primero protagonizado por Italia. “El jugador de Italia ha dado positivo en COVID. Es una auténtica lástima pero no podrá jugar. Su sustituto de última hora es el streamer argentino con nacionalidad Italiana Momo”, había anticipado Ibai antes de que empiece el mundial.

Después de todos los cruces y con 600 mil personas siguiendo el torneo en directo después de cinco horas de transmisión, los representantes de Perú y Alemania fueron los dos que lograron llegar a la final. A diferencia de los enfrentamientos previos, el definitorio fue a cinco minutos. ¿Sabes que el comité olímpico español nos ha retwitteado? Cuidado que estamos más cerca de ser olímpicos”, dijo Piqué antes de que empiece la final. Nadie se quiso perder la final y hasta la cuenta de la FMS Perú estaba alentando a su candidato.

Después de un cruce durísimo y con los dos candidatos completamente agotados, Perú se quedó con el primer lugar después de imponerse frente al candidato alemán. De esta forma, Francesco de la Cruz - el candidato de 18 años representante del país latino- se coronó como campeón del mundo en el primer Mundial de Globos y se llevó un premio de 10 mil euros.

“Ahora mismo me encuentro muy cansado, apenas tengo aire para hablar. Pero el torneo es increíble. La verdad es que ha sido una competición bastante difícil porque todos los que están aquí no hay nadie que sea malo, todos son bueno. no esperaba llegar a esta posición, pero gracias a Dios lo he conseguido”, destacó el ganador en a la entrevista después de que se definiera el resultado.

También aprovechó el momento para agradecer y dedicar su logro: “A mi madre que ha estado aquí apoyándome desde la grada, a mis amigos, los de mi clase porque he faltado a clase por venir, pero he hablado con mi tutor y está todo bien” dijo entre risas. Y sumó que si hubiese otra edición, se va a presentar.

