Messismo: el fanatismo de una generación reflejado en una fanpage

Messismo es una fanpage furor por el jugador argentino.

No es necesario ser un fanático del fútbol para admirar a Lionel Messi y lo que genera en millones de hinchas alrededor del mundo. El mejor futbolista de este siglo y uno de los mejores de la historia es la inspiración para una generación que creció con Lio en la cima del deporte rey, y que lo vieron brillar en el Camp Nou, en Argentina y ahora en el PSG.

Es ese nombre que los pibes cantan primero cuando tienen que elegir un ídolo o un futbolista para su equipo ideal de todos los tiempos. Y aunque ahora parece casi irrisorio, durante una época era mirado de reojo por su propio país y su propia gente por no conseguir un título con su Selección. Muchas veces fue cuestionado, pero el tiempo puso las cosas en su lugar y hace rato ya que es la bandera de una Selección que buscará levantar su tercera Copa del Mundo en Qatar. Ese fue el puntapié inicial para que naciera Messismo, una de las fanpages de la Pulga que más le llega a la gente , y que a diario comparte fotografías, datos y contenido del siete veces ganador del Balón de Oro.

Messismo es una suerte de oda a Messi. Una carta de amor al emblema argentino escrita con pocas palabras; las justas y necesarias, y acompañado de material que enaltece su figura. Es una cuenta que suma más de medio millón de seguidores entre Twitter, Instagram y TikTok, y que explota en interacciones cada vez que juega el PSG o la Selección. Detrás de todo eso se encuentra una sola persona, que se encarga de difundir ese fanatismo por Lionel. Es un pibe de 21 años que creció viéndolo brillar y que prefiere mantenerse en el anonimato, y con quien pudimos dialogar para que nos cuente más acerca de su página.

—¿En qué momento decidiste comenzar con Messismo? Por qué se te dio?

—Armé Messismo en 2016 con 15 años. Sentía que en Argentina una minoría lo castigaba injustamente y, a la vez, notaba que había muchísima gente como yo, que lo bancaba a morir. La idea siempre fue que esas personas tengan su lugar.

El trabajo de Messismo en Twitter (Messismo10).

—¿Qué buscás transmitir con tus posteos?

— Busco que la gente que lo admira se sienta identificada. Ahora también sé que me sigue gente que no fue contemporánea al comienzo de su carrera, por eso mi idea es mostrarles los mejores momentos de aquellas épocas.

El hype por el Mundial está latente en cada red social, y eso que todavía faltan varios meses. Es que ver una foto de Messi con la Selección conecta a los hinchas con la vuelta en el Maracaná del año pasado, y con el sueño de volver a ver a Lionel levantando la Copa. Todo se magnifica con la Finalissima ante Italia, que se disputará este miércoles 1 de junio en Wembley, que contará como título oficial y que será nada menos que contra el campeón de la Eurocopa.

—¿Se trabaja de forma distinta en la previa a un partido tan importante como la Finalissima o en vistas al Mundial?

—Estoy buscando profesionalizar Messismo lo máximo posible. Creo que hoy en día somos muchas páginas publicando contenido similar. Por un lado está buenísimo que por fin los jugadores de la Selección reciban el cariño que merecen, pero por el otro estoy intentando hacer cosas distintas. Es difícil porque no tengo el tiempo ni las herramientas suficientes como me gustaría.

—¿El ambiente en las redes es diferente entre el PSG y la Selección?

—Las interacciones crecen mucho cuando viene a jugar acá. Alrededor del 80% de mis seguidores son argentinos y lo hacen notar. Además se suman miles de fanáticos de distintos países de Sudamérica que nos desean lo mejor por Leo. Es algo que me parece increíble. Messi es un símbolo que trasciende lo nacional.

—¿Considerás que sos uno de los que ayuda a levantar el hype en esos momentos con tus posteos?

—Sinceramente no siento que despierte más hype de lo normal. La gente me apoya mucho porque sabe que subo cosas desde hace bastantes años, pero me cuesta pensar que Messismo en sí tenga otros méritos. Todo el apoyo que recibo es porque trata 100% de Messi. Me gusta pensarlo así.

Si bien Messismo nació en 2016, la realidad es que tuvo un gran crecimiento durante la Copa América 2021 “con el origen de la Scaloneta y la obtención del primer título para Leo con la Albiceleste”. “La gente se volvió loca. Una coincidencia muy linda, que a mi me gusta verla como señal, es que llegué a los 100.000 seguidores una hora antes del pitido inicial en el Maracaná ”, recordó. Además comentó que le hubiese encantado vivir con Messismo “la época dorada con Barcelona”: “Igualmente cubrí grandes momentos como Balones y Botas de Oro, varios títulos colectivos y sobre todo el primero con la Selección Mayor”.

La personas detrás de Messismo es amiga de Coscu y hace años es moderador en su canal. El año pasado Coscu viajó a Europa y junto a Ibai pudieron conocer a Messi. Días más tarde, ya en Argentina, el streamer contó en directo cómo vivió toda la secuencia y confesó que Messi lo estaba viendo en Twitch. Durante esos minutos muchos viewers -había más de 100.000 personas- notaron que había una cuenta que se llamaba Messismo con un ícono distinto y creyeron que se trataba del mismísimo Messi. “Chicos, Messismo no es Messi. Messismo es Messismo, es la mejor página de Messi de todas. Es un chico que banca mucho a Messi”, salió a explicar Martín. Todo con el propio Lionel del otro lado de la pantalla.

— ¿Llegaste a recibir alguna interacción por parte de Messi o algún integrante de la Selección?

—Recibí like de Rodri De Paul cuando recién comenzaba a ser convocado con la Selección, también de Otamendi. De Leo nunca nada. Sé que es muy difícil por no decir imposible. Mi sueño es un saludo de él para la cuenta.

—¿Sería el sueño de Messismo?

—Mi sueño si, es ese. Y algo más personal relacionado también con él, insólitamente nunca se me dio de ir a verlo en vivo, ese es otro.

