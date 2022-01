Un premio de 100 mil dólares y 2 millones de espectadores: así fue el final de la serie de Twitch basada en Squid Game

Las series en Twitch crecieron en cantidad y evolucionaron en sus contenidos hasta lograr volver a poner en tendencias a juegos (como pasó con Rust y la serie Egoland), pero también hasta convertirse en eventos extremadamente virales que toda la comunidad streamer siguió atenta. El último exponente fue SquidCraft Games, el contenido que combinó Minecraft con El juego del calamar, que se volvió un éxito total en Netflix durante el 2021.

El evento fue organizado por algunos de los streamers más importantes de la escena hispana y a nivel mundial: AuronPlay, Rubius y Komanche. El 19 de enero, 150 creadores de contenido de España y América Latina empezaron a participar en las pruebas que cruzaron los juegos icónicos de la serie, pero también otros juegos más reconocibles para los streamers que participaron, como la escondida, patata caliente, el juego de la silla y la gallinita ciega. El último día fue el más intenso y estuvo protagonizado por cuatro desafíos: teléfono descompuesto, el puente de cristal, la cena y la prueba final: El juego del Calamar.

Incluso a pesar de los diversos problemas de conexión que sufrió la serie, que llevó a que algunos de los nombres más destacados -como TheGrefg, Rubius, Mayichi o Auronplay- quedaran eliminados en el medio de un ataque a Andorra Telecom (el proveedor de internet del Principado de Andorra, España), la serie generó una gran convocatoria que la convirtió en uno de los eventos más relevantes para la historia de Twitch .

La combinación de los participantes -que reunió a streamers muy populares, pero también a otros perfiles más chicos-, con la enorme popularidad que todavía mantiene Squid Game y las referencias culturales que creó, y la extensión corta de la serie que centró toda la atención por un período determinado fue una combinación explosiva y las cifras que se registraron en Twitch lo demuestran.

Toda la transmisión generó más de 17 millones de horas visualizadas y durante la final se superó los 2 millones de espectadores en simultáneo , pero tuvo también un promedio de un millón de viewers a lo largo de todo su desarrollo. Además, Minecraft es el juego que encabeza el ranking de tendencias en la plataforma de streaming con un crecimiento de horas vistas de más del 100% con respecto a la semana anterior.

Pero el impacto también se sintió en los canales personales de cada uno de los participantes, pero especialmente en aquellos que llegaron hasta las instancias finales. El Xokas, que cayó en la final, generó números impresionantes en su canal: tuvo una media de espectadores de 463.688 usuarios, pero llegó a un pico de más de 1.2 millones en el momento de la definición. Además, el total de espectadores únicos que pasaron por su canal fue de 2.3 millones y contó con más de 13 millones de visualizaciones en directo.

OllieGamerZ fue el gran ganador. Y no solo por el premio de 100 mil dólares que se adjudicó. De los 100 mil viewers que tenía al momento de la final, pasó a casi 500 mil cuando se confirmó su victoria. Entre emocionado y sorprendido, vio en directo como subían a miles sus suscriptores, mientras otros miles se sumaban como nuevos seguidores.

“Lo único que me ha faltado en esta vida es estabilidad económica. Entonces, por favor, que me de para un piso o por lo menos para la entrada y que el dinero del alquiler no vaya para nadie, que es lo más duro” , destacó en la entrevista que ofreció minutos después de la conclusión de la serie cuando le preguntaron a qué iba a destinar el premio. Además, los mismos AuronPlay, Rubius y Komanche le dijeron que es el primer participante confirmado para la edición 2023 de la serie.

El testimonio de Ollie me ha dejado roto, él se merece el premio igual que los demás. Grande @OllieGamerz #SquidCraftGames 😭😭 pic.twitter.com/GMG9IFGym5 — Dar 📂 (@NightlyDar) January 24, 2022

Luzu, uno de los streamers que cayó justo antes de la final, también reveló a través de twitter los números que registró con su directo. Con más de un millón de espectadores únicos, solo en la última transmisión sumó casi 200 mil seguidores nuevos y más de 1.400 suscripciones. “Muchísimas gracias a todos, ha sido increíble, he disfrutado de estos días una barbaridad. ESTE TORNEO HA SIDO INOLVIDABLE! Y aunque me da pena, también me alegro de haber vivido esta experiencia”, expresó en sus redes después de mostrarse muy emocionado en Twitch.

Sin dudas SquidCraft Games se convirtió en uno de los momentos más destacados en el recorrido de la comunidad hispana de creadores de contenido, que no para de crecer a pasos agigantados y de proponer en forma constante eventos de magnitud que superan la barrera de la propia plataforma. “Es la mejor serie de la historia de Twitch y va a ser difícil de superar”, dijo Ibai contundente después de que finalizó. Con una segunda edición ya confirmada y el anticipo de Ibai de su propia serie basada en Los Juegos del Hambre, los streamers de España y América Latina todavía se reservan varias sorpresas.

