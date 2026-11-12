En una nueva jornada del juicio de los cuadernos, declaran más testigos propuestos por las defensas

El juicio a la expresidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados en la causa por los “cuadernos de las coimas” se reanudó este jueves ante el Tribunal Oral Federal 7, con una nueva tanda de testigos pedidos por las defensas.

El debate se realiza ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y Néstor Costabel como magistrado suplente en los tribunales federales de Comodoro Py 2002.

Se juzga la presunta existencia de una asociación ilícita que funcionó entre 2003 y 2015, los gobiernos kirchneristas, y que se dedicó a recaudar sobornos entre empresarios beneficiarios de contratos de obra pública o concesiones de servicios. La causa se originó con las anotaciones del remisero Oscar Centeno, uno de los acusados, quien se desempeñó como chofer del ex Ministerio de Planificación Federal.