Tenía defectos de fábrica: la Justicia ordenó reemplazarle su auto modelo 2016 por uno 0 km

La Justicia de Morón condenó a una automotriz y a una concesionaria a entregar un automóvil 0 km y a pagar una indemnización de 7 millones de pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un juzgado civil y comercial de Morón condenó a las demandadas a entregar un automóvil 0 km en reemplazo de una unidad modelo 2016 que presentó fallas mecánicas y a pagar una indemnización de $7 millones a la compradora. La sentencia consideró acreditado que el vehículo, adquirido hace una década, tuvo un consumo excesivo de aceite desde los primeros meses de uso y que las reparaciones efectuadas durante la garantía no lograron resolver el problema.

La resolución, dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 5 de Morón, alcanzó a la fabricante, a una concesionaria oficial y a las herederas de quien intervino en la operación de venta. Todas deberán responder en forma conjunta por la entrega de una unidad nueva, los gastos administrativos y el pago de los daños reconocidos por la Justicia.

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La demandante había comprado el vehículo en enero de 2016 y le fue entregado un mes más tarde. Según planteó en la demanda, entregó su auto usado como parte de pago y canceló el saldo de la operación por un valor de $227.000. El rodado fue destinado a sus traslados cotidianos, entre ellos los viajes a su trabajo y el transporte de su hijo.

La compradora adquirió la unidad en 2016 tras la entrega de un vehículo usado y el pago de un saldo de 227.000 pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compradora —actualmente de 51 años— sostuvo que en agosto de 2016 advirtió un ruido extraño en el motor y comprobó que el nivel de aceite había bajado de forma marcada. En una estación de servicio le agregaron dos litros de lubricante sintético. Luego informó la situación a uno de los intervinientes en la venta, quien le recomendó solicitar una revisión en un taller oficial.

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El vehículo ingresó por primera vez al servicio técnico el 4 de octubre de 2016. La orden de reparación registró un pedido para revisar el nivel de aceite porque se encontraba bajo. La reclamante señaló que, tras esa visita, creyó que el desperfecto había quedado solucionado, aunque en diciembre de ese año volvió a advertir que el lubricante había descendido y debió agregar 1,5 litros.

Durante la primera semana de enero de 2017, tuvo que sumar otro litro de aceite. El 30 de ese mes llevó nuevamente el rodado al taller, donde se dejó constancia del reclamo por el consumo excesivo. El servicio técnico colocó un precinto en la varilla de medición y le indicó que debía recorrer 1.000 kilómetros antes de realizar un nuevo control.

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El servicio técnico oficial cambió pistones, aros y bielas en período de garantía luego de registrar un consumo de 0,89 litros de aceite cada 1.000 kilómetros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En abril de 2017, el taller determinó que la unidad consumía 0,89 litros de aceite cada 1.000 kilómetros. A partir de esa revisión, el vehículo permaneció varios días en el establecimiento para trabajos que incluyeron el recambio de pistones, aros y bielas. La sentencia destacó que esas reparaciones se realizaron dentro del período de garantía.

La demandante afirmó que los inconvenientes continuaron después de esa intervención. También reportó problemas en la cerradura de la puerta izquierda y en la ventanilla del mismo lado. En noviembre de 2017, volvió a ingresar el automóvil al taller por el consumo de aceite y las fallas de apertura, mientras que en marzo de 2018 se reemplazó la cerradura.

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Según la demanda, en octubre de 2018 el nivel de aceite volvió a descender de forma considerable. La propietaria acudió sin turno al taller para exhibir la falla y expresar su disconformidad. Le indicaron que debían vaciar el cárter, colocar aceite nuevo y repetir el procedimiento de control después de otros 1.000 kilómetros de circulación.

El taller mecánico comunicó a la propietaria en 2018 que no existía una solución definitiva para el desperfecto del motor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última intervención mencionada en la sentencia ocurrió en noviembre de 2018. La compradora sostuvo que el taller le comunicó entonces que no había una solución para el consumo de aceite y que debía controlar el nivel de manera frecuente. Por ese motivo, reclamó la sustitución del rodado por otro nuevo o, de forma alternativa, el reemplazo del motor, además de una compensación económica.

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Las demandadas rechazaron su responsabilidad. La fabricante sostuvo que el consumo registrado estaba dentro de los parámetros aceptados y que, aun así, se habían realizado reparaciones sin costo. La concesionaria afirmó que no tuvo participación directa en la venta ni en las revisiones técnicas. A su vez, quien había intervenido en el inicio de la operación argumentó que solo había puesto en contacto a la compradora con el concesionario oficial.

El juzgado rechazó la excepción de falta de legitimación planteada por este último demandado. La magistrada entendió que la documentación de reserva del vehículo demostraba su participación en el negocio y que la consumidora no debía soportar las diferencias internas entre quienes integraron la cadena de comercialización y la empresa fabricante.

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La jueza aplicó la Ley de Defensa del Consumidor para extender la responsabilidad a todos los eslabones de la cadena de comercialización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para resolver, la jueza aplicó la Ley de Defensa del Consumidor y consideró que existió una relación de consumo. Explicó que fabricantes, importadores, distribuidores y vendedores deben garantizar un servicio técnico adecuado y responder por los defectos de los productos. También señaló que, cuando una reparación no deja al bien en condiciones normales de uso, el comprador puede pedir el cambio por otro equivalente.

La sentencia valoró las órdenes de reparación, la información brindada por el taller, los testimonios y una pericia mecánica. El informe técnico concluyó que el consumo de aceite era incompatible con el funcionamiento esperable de un vehículo 0 km, que se trataba de una falla de origen y que las intervenciones posteriores no lograron corregirla de forma definitiva.

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Además del reemplazo del automóvil, la resolución reconoció $3 millones por daño moral, otros $3 millones por daño punitivo, $300.000 por gastos y $700.000 por la privación de uso del vehículo. El juzgado rechazó, en cambio, el pedido por desvalorización del rodado, ya que la unidad deberá ser transferida a las demandadas cuando se concrete la entrega del vehículo nuevo.

La nueva unidad deberá ser de las mismas características que la adquirida en 2016 o, si ese modelo ya no estuviera disponible, de prestaciones equivalentes y con el consentimiento de la compradora. Las demandadas tendrán 30 días para entregarla patentada y asumir los gastos administrativos. Sobre la indemnización, se aplicará un interés del 6% anual desde el 17 de abril de 2018 hasta la sentencia, y luego la tasa pasiva más alta del Banco Provincia hasta el pago efectivo.

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