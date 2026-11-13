Hotesur-Los Sauces: la compra del departamento donde está presa CFK fue parte de las maniobras ilícitas, según la UIF

El juicio oral a la expresidenta Cristina Kirchner, su hijo y diputado nacional Máximo Kirchner y los restantes acusados por supuesto lavado de dinero proveniente de la corrupción se reanudó este viernes con la lectura del tramo final de la acusación de la querella de la Unidad de Información Financiera en la causa Los Sauces, la inmobiliaria de la familia.
El debate se realiza ante el Tribunal Oral Federal 5 integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni con la expresidenta, su hijo y los restantes acusados conectados vía Zoom.
Los abogados, la fiscalía a cargo de Diego Velasco y la querella de la UIF asisten de manera presencial al igual que los jueces en la sala de audiencias del subsuelo de Comodoro Py 2002.
La expresidenta se conecta desde San José 1111, donde cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica, condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad.
En el caso del acusado Lázaro Báez, está conectado desde la cárcel de Ezeiza, donde esta semana se allanó su celda por orden de la justicia federal de Rio Gallegos en una investigación por presuntas maniobras para seguir al frente de negocios como alquileres de propiedades, pese a que está condenado y tiene prohibido hacerlo.
En pocas líneas:
Últimas actualizaciones
La “opacidad” en la compra de San José 1111 con dinero de CFK
La acusación de la UIF remarca el uso “con fines personales por parte de Cristina Fernández y Florencia Kirchner” de dos inmuebles de Los Sauces: el de la calle Mascarello en Rio Gallegos y San José 1111, el departamento de Constitución donde CFK cumple ahora arresto domiciliario. “Esta operatoria forma parte de la maniobra porque la adquisción de las propiedades se hizo con dinero de Los Sauces entregado por los grupos empresarios”.
Para la compra de San José 1111 hubo “una serie de movimientos de fondos entre cuentas personales de los socios y de la propia sociedad que se ha querido mantener en el anonimato, para lo cual contaron con complicidad de empleados de la sucursal Rio Gallegos del Banco Nación” quienes " deliberadamente omitieron asentar o dejar debida constancia de la identidad de la depositante y de quien ordenó realizarla".
El dinero para la compra de San José 1111 se giró desde el Banco Nación de Rio Gallegos “hacia una cuenta de la sucursal Plaza de Mayo” y “en ambas operaciones no fue asentada la identidad del particular que dio la orden”.
El dinero “figura como depósito en efectivo a la cuenta de la sociedad Los Sauces” pero según la prueba habría “provenido de la caja de ahorros que la entonces presidenta Cristina Fernández poseía en la sucursal”, apuntó la acusación.
Esta “opacidad de las operaciones” impidió para la UIF conocer cómo se pagó el departamento de San José 1111.
“Máximo Kirchner también se hizo de fondos” de los empresarios favorecidos
El acusado Máximo Kirchner “también se hizo de fondos provenientes de los empresarios favorecidos” a los que “se habría borrado el origen espurio como consecuencia del sistema de reciclaje. Lo hizo cobrando honorarios como director” y “retiró de la empresa fondos limpios por 2.492.415,69 pesos”.
“Se usaban fondos que eran canalizados a través de la empresa Los Sauces por parte del hijo de los ex mandatarios. La hija de los exmandatarios tambien resultó beneficiada con la maniobra investigada: al igual que sus padres y su hermano retiró fondos”. En el caso de Florencia Kirchner no forma parte del juicio porque fue sobreseída.
Cómo los miembros de la familia Kirchner se hicieron de los fondos
Según la acusación, la pericia contable permitió determinar que Los Sauces instrumentó un “esquema de lavado de activos desde 2018″ cuando “experimentó un crecimiento vertiginoso”.
Los empresarios acusados eran beneficiados por contratos “con el Estado Nacional, concesiones viales y de juego”.
La sociedad de los Kirchner “creció gracias a la inyección de fondos constante y permanente por parte de los empresarios”. Se entregaban con “apariencia de legitimidad varios millones de pesos a los ex mandatarios y sus hijos” que hacían un “manejo personal” del patrimonio de Los Sauces. “La ex familia presidencial extrajo dinero de Los Sauces”.
Todo ocurrió luego de someter al dinero “a una cadena de movimientos bancarizados” para que finalmente los destinatarios pudieran acceder a lo “producido del delito”.
Mecanismos injustificados y contrataciones por encima del valor de mercado
La acusación de la UIF sostiene que hubo “dos mecanismos simulados” que “resultaban injustificados en relación con el objeto y la magnitud de la empresa” de López y De Sousa para concretar la presunta maniobra de lavado de dinero.
Los alquileres “fueron contratados a valores superiores a los de mercado” y el primer mecanismo " consistió en el alquiler de amenities y espacios comunes" del complejo Madero Center.
Según se sostuvo, la maniobra permitió transferir fondos bajo la apariencia de un alquiler de espacios comunes. El departamento era utilizado a título personal por De Sousa mientras que el pago estaba a cargo de Alcalis de la Patagonia, una de las empresas del Grupo Indalo. El uso de los amenities y de los espacios comunes ya había sido cedido junto con la unidad y pese a ello se facturaba su uso aparte.
El segundo mecanismo involucró a M&S y Los Sauces mediante el alquiler de un dúplex en Madero Center. Máximo Kirchner, en representación de Los Sauces, celebró en 2012 un contrato con M&S, representada por De Sousa como vicepresidente. El acuerdo comprendió el dúplex de los pisos 8 y 9 del edificio por un plazo de tres años, entre abril de 2012 y el 31 de marzo de 2015.
Una vez más el presidente del Tribunal Michilini interrumpió la lectura de la acusación al advertir que el acusado De Sousa no estaba en cámara.
“Al señor De Sousa no lo veo en la cámara”. Tras una interrupción, señaló: “Ahí prendió la cámara, ahí está conectado. Podemos seguir”.
De acuerdo con el planteo expuesto, los montos abonados a la familia Kirchner no se correspondían con los valores de mercado, sino que incluían un “sobreprecio que oscilaba entre el 100 y el 150 por ciento”. Bajo esa hipótesis, la locación habría operado como una simulación para “canalizar fondos hacia la sociedad de los expresidentes y su núcleo familiar”.
“Bajo el ropaje de alquileres de inmuebles se transferían fondos en concepto de dadivas”, advirtió la acusación.
Comenzó una nueva audiencia del juicio Hotesur Los Sauces
El debate se reinició con la continuidad de la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la querella de la Unidad de Información Financiera, en el tramo dedicado a las acusaciones contra el grupo Indalo en la persona de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Los acusados a través de la empresa M&S “ostentaron la tenencia de la totalidad del paquete accionario de la firma durante el desarrollo de las maniobras de lavado de dinero”.
En ese carácter firmaron contratos de alquiler con Los Sauces, la empresa de la familia Kirchner.
Los dos empresarios “conjuntamente con los expresidentes” se encargaron de “inyectar fondos millonarios a la empresa Los Sauces para aplicarlos a la actividad inmobiliaria”.
La empresa facturó a favor de la sociedad de los ex presidentes “11.484.853 pesos más IVA desde mayo de 2009 a marzo de 2016″.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Hotesur-Los Sauces: “Un esquema de corrupción sin precedentes”: la acusación de la Unidad de Información Financiera
El juicio que tiene como acusados a la expresidenta Cristina Kirchner y a su hijo Máximo Kirchner transita la etapa de exposición de las acusaciones ante el Tribunal Oral Federal 5
El juicio por la causa Hotesur - Los Sauces se reanudó este viernes con la lectura de la acusación que formuló la Unidad de Información Financiera (UIF) en su carácter de querellante.