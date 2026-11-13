Hotesur-Los Sauces: la compra del departamento donde está presa CFK fue parte de las maniobras ilícitas, según la UIF

El juicio oral a la expresidenta Cristina Kirchner, su hijo y diputado nacional Máximo Kirchner y los restantes acusados por supuesto lavado de dinero proveniente de la corrupción se reanudó este viernes con la lectura del tramo final de la acusación de la querella de la Unidad de Información Financiera en la causa Los Sauces, la inmobiliaria de la familia.

El debate se realiza ante el Tribunal Oral Federal 5 integrado por José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni con la expresidenta, su hijo y los restantes acusados conectados vía Zoom.

Los abogados, la fiscalía a cargo de Diego Velasco y la querella de la UIF asisten de manera presencial al igual que los jueces en la sala de audiencias del subsuelo de Comodoro Py 2002.

La expresidenta se conecta desde San José 1111, donde cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica, condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad.

En el caso del acusado Lázaro Báez, está conectado desde la cárcel de Ezeiza, donde esta semana se allanó su celda por orden de la justicia federal de Rio Gallegos en una investigación por presuntas maniobras para seguir al frente de negocios como alquileres de propiedades, pese a que está condenado y tiene prohibido hacerlo.