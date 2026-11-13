Luna de miel en Europa y ella embarazada: les perdieron las valijas, las recuperaron días después y ahora deberán indemnizarlos

La Justicia federal condenó a una aerolínea a pagar una indemnización de más de 329.000 pesos por la demora en la entrega de dos valijas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Justicia federal condenó a una aerolínea a indemnizar a una pareja por la demora de seis días en la entrega de dos valijas durante un viaje entre Barcelona y Nápoles, con escala en Madrid. La sentencia de primera instancia fijó una reparación total de $329.352,94, más intereses, por los gastos que debieron afrontar durante el episodio y el daño extrapatrimonial derivado de la situación.

La demanda había sido iniciada en febrero de 2019 por dos pasajeros que realizaron un viaje por Europa en marzo y abril de 2018 como luna de miel, pues se habían casado el año anterior. Según expusieron, el 3 de abril abordaron un vuelo desde Barcelona hacia Nápoles, con conexión en Madrid, y despacharon dos equipajes. Al llegar a destino, advirtieron que las valijas no aparecían en la cinta de entrega.

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Los demandantes (el de 35 y ella de 30 años al momento del viaje) realizaron ese mismo día el reporte de irregularidad de equipaje ante la compañía. Informaron que permanecerían inicialmente en Sorrento y luego en Roma, por lo que dejaron los datos de los lugares de alojamiento para que las pertenencias fueran enviadas allí si eran localizadas. La sentencia tuvo por acreditado que la protesta fue presentada de manera oportuna.

El extravío del equipaje ocurrió durante la luna de miel de los pasajeros en un vuelo entre Barcelona y Nápoles con escala en Madrid. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el relato de la demanda, la pérdida temporal de las valijas dejó a la pareja con la ropa que llevaba puesta, sus documentos y una tarjeta de crédito. También sostuvo que uno de los equipajes contenía medicación que debía utilizar la mujer durante un embarazo, junto con ropa, artículos de higiene y otros objetos destinados al viaje.

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Los pasajeros afirmaron que debieron destinar parte del dinero previsto para las vacaciones a comprar prendas, artículos de cuidado personal y otros elementos básicos. Además, señalaron que mantuvieron contactos por correo electrónico, llamadas y redes sociales para conocer el paradero de las valijas, aunque denunciaron que recibieron respuestas tardías y datos contradictorios.

La demanda indicó que la empresa les informó en un momento que el equipaje había sido entregado en un hotel donde ya no se hospedaban. Más tarde, tras otra comunicación, les dijeron que las valijas debían ser retiradas en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma. La pareja se trasladó hasta allí el 9 de abril y recuperó finalmente sus pertenencias.

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Los demandantes denunciaron la falta de prendas básicas y de medicación que la mujer requería para su embarazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aerolínea reconoció que hubo una demora en la entrega del equipaje, aunque sostuvo que había realizado las gestiones necesarias para localizarlo y devolverlo. También planteó que las valijas fueron entregadas en buen estado pocos días después del arribo y que había depositado una compensación de $13.259 a favor de una de las demandantes.

En su defensa, la compañía cuestionó parte de los gastos reclamados y sostuvo que algunos comprobantes no correspondían a erogaciones indispensables. Añadió que los medicamentos, los artículos de valor y los dispositivos electrónicos debían ser transportados en el equipaje de mano, por lo que buscó desligarse de responsabilidad por ese aspecto del reclamo.

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El Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal n.° 3 consideró probado que existió un contrato de transporte aéreo internacional, que los pasajeros despacharon dos valijas y que estas fueron restituidas seis días después. También remarcó que la compañía no demostró haber adoptado todas las medidas razonables para evitar la demora ni que le hubiera resultado imposible hacerlo.

Los damnificados recuperaron sus pertenencias en el aeropuerto de Roma seis días después del arribo a su destino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para resolver el caso, el magistrado aplicó el Convenio de Montreal de 1999, que regula la responsabilidad de las empresas en el transporte aéreo internacional. La resolución explicó, en términos generales, que la aerolínea responde por los daños vinculados con el equipaje facturado mientras se encuentra bajo su custodia y que, ante una demora, debe acreditar las razones que permitan eximirla.

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La sentencia descartó que se tratara de una pérdida definitiva, ya que las valijas fueron recuperadas. De todos modos, concluyó que la demora afectó el desarrollo del viaje y obligó a los pasajeros a realizar compras y reclamos en el extranjero. El fallo señaló que una empresa de transporte debe prever que quienes viajan por vacaciones esperan disponer de su tiempo sin afrontar gestiones ajenas al descanso.

En relación con el daño material, el juzgado revisó los tickets de compra y los movimientos de una tarjeta de crédito aportados como prueba. Consideró acreditados gastos por 738,52 euros, que habían sido convertidos en su momento a USD 908,11 y abonados por los pasajeros en pesos argentinos.

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El tribunal aplicó el Convenio de Montreal de 1999 para determinar la responsabilidad legal de la empresa de transporte internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tribunal calculó que esas erogaciones equivalían a $22.611,94 al momento en que se pagó el resumen de la tarjeta. Luego descontó los $13.259 que la aerolínea había reintegrado con posterioridad. Por ese motivo, reconoció $9.352,94 por daño material, con intereses desde el vencimiento del resumen de la tarjeta utilizado para las compras.

Además, el juez otorgó $160.000 a cada integrante de la pareja por daño moral, sin intereses hasta la fecha de la sentencia, por tratarse de una valuación actual. La resolución tomó en cuenta la incertidumbre, las gestiones realizadas, las compras necesarias y el tiempo que los pasajeros debieron destinar a resolver la falta de equipaje durante sus vacaciones.

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El fallo rechazó el pedido de daño punitivo porque entendió que ese tipo de multa no corresponde en el transporte aéreo internacional, conforme al Convenio de Montreal. También declaró inaplicable al caso el límite del 25% para el pago de costas previsto en el Código Civil y Comercial, al considerar que podía afectar los honorarios de los profesionales que representaron a consumidores beneficiados por el régimen de gratuidad.