Judiciales

Denunció que rompió su camioneta en un bache, demandó a la municipalidad y diez años después la Justicia rechazó el reclamo

Una pareja había iniciado una acción contra el municipio por los daños que, según denunció, sufrió una camioneta de 1980 al pasar por un bache. Sin embargo, el tribunal consideró que las fotos aportadas no permitían acreditar ni la fecha ni el lugar del episodio. También señaló que no había constancias de la intervención de una grúa, una denuncia policial o asistencia médica, ni testigos presenciales que permitieran reconstruir el accidente

Denunció que rompió su camioneta en un bache, demandó a la municipalidad y diez años después la Justicia rechazó el reclamo
La Justicia en lo Contencioso Administrativo de La Plata rechazó una demanda contra un municipio por los daños que un bache habría causado a una camioneta. Imagen del informe de la pericia mecánica (Poder Judicial)
Guardar

La Justicia en lo Contencioso Administrativo de La Plata rechazó una demanda por daños contra un municipio por un accidente que, según el reclamo, ocurrió a causa de un bache sin señalización. La sentencia concluyó que no se pudo probar de manera suficiente que el desperfecto en la calzada hubiera causado las averías denunciadas en una camioneta.

El caso se inició por un hecho que habría ocurrido el 27 de octubre de 2016 en un cruce de calles en una localidad de la zona sur del Gran Buenos Aires. Los demandantes sostuvieron que el conductor del vehículo mientras circulaba se encontró con un pozo rectangular, profundo y sin advertencias viales.

PUBLICIDAD

Según la presentación judicial, el bache tenía el hormigón roto y dejaba a la vista hierros de su estructura. El conductor afirmó que no logró evitarlo y que el impacto provocó daños en el sistema delantero de su camioneta Ford F-100 modelo 1980, entre ellos componentes de la suspensión, amortiguadores, soportes y la barra de dirección.

Denunció que rompió su camioneta en un bache, demandó a la municipalidad y diez años después la Justicia rechazó el reclamo
El conductor denunció averías en la suspensión, la dirección y los amortiguadores de su Ford F-100 modelo 1980 tras el impacto en la calzada. Imagen del informe de la pericia mecánica (Poder Judicial)
Denunció que rompió su camioneta en un bache, demandó a la municipalidad y diez años después la Justicia rechazó el reclamo
Los demandantes sostuvieron que el conductor del vehículo mientras circulaba se encontró con un pozo rectangular, profundo y sin advertencias viales. Imagen del informe de la pericia mecánica (Poder Judicial)

La demanda indicó que el vehículo debió ser trasladado en grúa hasta el domicilio de sus propietarios. También señaló que la reparación no se concretó de inmediato por el costo de los trabajos y la dificultad para conseguir repuestos, ya que se trataba de una unidad de origen norteamericano.

PUBLICIDAD

Los reclamantes iniciaron primero un expediente ante la municipalidad. Luego presentaron la demanda judicial con el objetivo de interrumpir el plazo de prescripción, ante la falta de respuesta administrativa. Más adelante solicitaron una pericia mecánica anticipada y requirieron la remisión de las actuaciones municipales.

Para respaldar el reclamo, acompañaron fotografías de la camioneta y de un bache, junto con la portada de un diario fechado el mismo día que el hecho denunciado. También incorporaron un disco con filmaciones de la vía pública y documentación vinculada con la titularidad del vehículo, la licencia de conducir y presupuestos de reparación.

Denunció que rompió su camioneta en un bache, demandó a la municipalidad y diez años después la Justicia rechazó el reclamo
El juzgado determinó que las fotografías acompañadas con la portada de un diario no bastaban para acreditar la fecha ni el lugar del siniestro. (Poder Judicial)
Denunció que rompió su camioneta en un bache, demandó a la municipalidad y diez años después la Justicia rechazó el reclamo
El expediente judicial no incluyó comprobantes del traslado en grúa, actuaciones policiales ni constancias de asistencia médica. (Poder Judicial)

La resolución, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n.° 2 de La Plata, señaló que las imágenes permitían advertir un desperfecto sobre la cinta asfáltica, pero no bastaban para establecer en forma indiscutible cuándo fueron tomadas ni para confirmar que correspondieran al momento y al lugar del accidente. El juzgado consideró que la presencia del diario en las fotos no acreditaba por sí sola la fecha del siniestro.

El fallo indicó que una certificación notarial podría haber aportado certeza sobre la fecha, la ubicación y el estado del lugar. También observó que no se presentaron comprobantes del servicio de grúa ni informes de la empresa que habría realizado el traslado de la camioneta.

Tampoco se incorporaron actuaciones policiales, constancias de asistencia médica ni una denuncia formal del hecho. Para el juzgado, la falta de esos elementos dificultó reconstruir la secuencia del episodio y determinar si los daños del vehículo fueron consecuencia del paso por el bache denunciado.

Denunció que rompió su camioneta en un bache, demandó a la municipalidad y diez años después la Justicia rechazó el reclamo
La sentencia remarcó que el único testigo presentado no presenció el hecho y declaró solo a partir del relato del propio conductor. (Poder Judicial)
Denunció que rompió su camioneta en un bache, demandó a la municipalidad y diez años después la Justicia rechazó el reclamo
El perito mecánico calculó la reparación en $11.019 a valores de 2020, pero aclaró que la falta de rastros impidió determinar la mecánica del choque. (Poder Judicial)

En el expediente declaró un testigo que conocía al conductor y que dijo haber tomado conocimiento del accidente por su relato. La sentencia remarcó que esa persona no presenció el episodio y que no hubo declaraciones de testigos directos, vecinos u otras personas que pudieran confirmar la existencia del pozo en el momento del supuesto impacto.

La pericia mecánica valuó la reparación de la camioneta en $11.019, según los valores considerados en 2020, y estimó que el trabajo podía completarse en una jornada. Sin embargo, el experto aclaró que su análisis no permitía establecer cómo se produjo el hecho ni determinar la mecánica del siniestro.

El perito explicó que no había fotografías tomadas inmediatamente después del episodio, una pericia planimétrica, huellas, rastros u otros datos técnicos para calcular la velocidad de circulación, las trayectorias previas y posteriores o el punto geográfico exacto del accidente. También destacó que el vehículo tenía cerca de 36 años de antigüedad cuando ocurrió el hecho.

Denunció que rompió su camioneta en un bache, demandó a la municipalidad y diez años después la Justicia rechazó el reclamo
Un acta municipal labrada en enero de 2018 constató la ausencia de pozos en el cruce, aunque no permitió comprobar el estado de la calle en 2016. (Poder Judicial)
Denunció que rompió su camioneta en un bache, demandó a la municipalidad y diez años después la Justicia rechazó el reclamo
El fallo desestimó la indemnización por falta de nexo causal entre la conducta del municipio y las averías, e impuso las costas a los demandantes. (Poder Judicial)

El juez consideró que tampoco se acreditaron circunstancias relevantes, como el horario, las condiciones climáticas y de visibilidad, el estado previo de conservación del vehículo o la velocidad a la que circulaba. La sentencia recordó que los conductores deben mantener el control de sus vehículos y adecuar la marcha a las condiciones del entorno.

El expediente administrativo incluía un acta municipal realizada el 4 de enero de 2018, más de un año después del hecho denunciado, que consignó que no había un bache en la intersección. El juzgado entendió que ese documento tampoco permitía establecer cómo se encontraba la calzada el 27 de octubre de 2016.

La sentencia sostuvo que no estaba acreditado el nexo causal entre una eventual omisión del municipio y los daños reclamados. Por esa razón, desestimó la pretensión indemnizatoria e impuso las costas del proceso a los demandantes. Además, reguló honorarios para los profesionales intervinientes y para el perito mecánico.

Temas Relacionados

Accidentes de tránsitoResponsabilidad municipalRechazo de demandaCostas judicialesBaches en el pavimento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Le aparecieron en la tarjeta 163 consumos que no hizo, fue a la Justicia y un fallo ordenó indemnizarlo

El tribunal hizo lugar a la demanda de un cliente que denunció 163 operaciones que no había realizado con sus tarjetas de crédito durante 2019. Consideró que fue víctima de una estafa y que las empresas demandadas no lograron demostrar que hubiera autorizado los cargos. También cuestionó la falta de colaboración de las compañías con la pericia informática. La condena incluyó indemnizaciones por daño material, moral y punitivo

Le aparecieron en la tarjeta 163 consumos que no hizo, fue a la Justicia y un fallo ordenó indemnizarlo

Luna de miel en Europa y ella embarazada: les perdieron las valijas, las recuperaron días después y ahora deberán indemnizarlos

Una pareja argentina llegó a Nápoles sin sus dos equipajes despachados y recién pudo recuperarlos seis días después, en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma. Durante ese tiempo, debieron comprar ropa y artículos básicos, además de realizar reiterados reclamos. La Justicia ordenó a la compañía pagar una indemnización

Luna de miel en Europa y ella embarazada: les perdieron las valijas, las recuperaron días después y ahora deberán indemnizarlos

Casación rechazó el pedido del ex juez Gastón Salmain para ser sobreseído en una causa por abuso de autoridad

La Sala IV desestimó la queja de la defensa del magistrado destituido, acusado de utilizar oficios judiciales para obtener información sobre una investigación penal en su contra

Casación rechazó el pedido del ex juez Gastón Salmain para ser sobreseído en una causa por abuso de autoridad

Casación ordenó tramitar un hábeas corpus para buscar a hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio

La Sala IV revocó el rechazo de una presentación de familiares de víctimas de la última dictadura militar. Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo dispusieron que se celebre la audiencia prevista por la ley

Casación ordenó tramitar un hábeas corpus para buscar a hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio

Causa ANDIS: Gendarmería terminó el peritaje y no pudo confirmar si la voz de los audios es la de Diego Spagnuolo

El informe final se incorporó este jueves al expediente. Por las condiciones de los archivos, no se hizo el cotejo de la voz real del ex funcionario con las grabaciones. Se detectaron indicios de ediciones y no se profundizó sobre la supuesta manipulación con inteligencia artificial. Los especialistas de la fiscalía discutieron los resultados del estudio

Causa ANDIS: Gendarmería terminó el peritaje y no pudo confirmar si la voz de los audios es la de Diego Spagnuolo

DEPORTES

De la motivadora charla técnica del Cacique Medina a las confesiones de Rojo y Carrillo: las perlitas del triunfo de Estudiantes

De la motivadora charla técnica del Cacique Medina a las confesiones de Rojo y Carrillo: las perlitas del triunfo de Estudiantes

Los mejores memes de la consagración de Estudiantes por la Supercopa Argentina: Lucas Alario, Marcos Rojo y Muslera, los elegidos

Todos los campeones de la temporada 2026 tras la conquista de Estudiantes: cuáles son los títulos que faltan definirse

Estudiantes de La Plata sumó su estrella número 20 y acecha a San Lorenzo: así está la tabla histórica de títulos del fútbol argentino

A un paso de agigantar su leyenda: el nuevo premio al que fue nominado Lionel Messi

TELESHOW

Las perlitas de los Martín Fierro de Cable 2026: la revancha de Calabró con Barbano y la mascota que causó ternura

Las perlitas de los Martín Fierro de Cable 2026: la revancha de Calabró con Barbano y la mascota que causó ternura

Marina Calabró ganó el Martín Fierro y selló con Barbano la revancha de su noche más polémica en 2024: “Nos trajo hasta acá”

El discurso de Eduardo Feinmann al ganar el Oro en el Martín Fierro de Cable: “Hacer periodismo es incomodar a quien sea”

La noche soñada de Milo J en los Latin Grammy: cuatro premios y un show con Gustavo Santaolalla

La emoción de Claudia Villafañe al revivir el último partido de Diego Maradona en La Bombonera: "Piel de gallina"

INFOBAE AMÉRICA

Japón confirmó que Sanae Takaichi participará en la APEC en su primer viaje a China como primera ministra

Japón confirmó que Sanae Takaichi participará en la APEC en su primer viaje a China como primera ministra

Trump aseguró que el régimen de Irán “se está desmoronando” y advirtió que podría reanudar los ataques si la situación empeora

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que atacó un radar de alerta temprana del Ejército de Estados Unidos en Bahréin

Presidente del Congreso defiende reformas penales en Honduras y responde a advertencias de la ONU sobre derechos humanos

La concesión de Cemex Nicaragua se extiende por 25 años para extraer caliza en San Rafael del Sur