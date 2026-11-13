El Ministerio Público Fiscal porteño será anfitrión de la 62ª reunión del Comité Ejecutivo de la IAP

Un anuncio formaliza la asamblea de la Asociación Internacional de Fiscales prevista para noviembre de 2026 en Buenos Aires con la escultura Floralis Genérica de fondo

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El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (MPF CABA), encabezado por el fiscal general Martín López Zavaleta, será anfitrión este fin de semana de la 62ª reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), una entidad que reúne a representantes de ministerios públicos de distintos países.

El encuentro, previsto para el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre, tendrá una agenda centrada en el funcionamiento de la organización y en la definición de sus próximas autoridades. Entre los asuntos que examinarán los integrantes del Comité Ejecutivo figuran el recambio de la presidencia, las propuestas de reforma de sus estatutos, la situación financiera y los programas de cooperación internacional. También se analizará la organización de futuras reuniones de la asociación.

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La convocatoria se inscribe en la vinculación institucional que mantiene el Ministerio Público porteño con la IAP. Esa relación se fortaleció en abril de 2025, cuando se estableció la Oficina Regional de la organización para Latinoamérica en el ámbito del MPF CABA. La iniciativa permitió dar un marco permanente a las actividades de articulación con representantes de distintos países de la región.

En abril de 2025, Buenos Aires también fue sede de la 59ª reunión del Comité Ejecutivo. Aquella convocatoria constituyó otro antecedente de la participación del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad en las actividades internacionales de la entidad.

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Martín López Zavaleta, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, será el anfitrión de la 62ª reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Fiscales, que se celebrará este fin de semana en la capital argentina (Adrián Escandar)

La IAP es una organización no gubernamental y apolítica, fundada en 1995, que, de acuerdo con los datos difundidos por los organizadores, agrupa a más de 250.000 fiscales de 175 países. Su actividad se orienta a promover la colaboración entre fiscales, facilitar el intercambio de experiencias profesionales y sostener espacios de cooperación entre instituciones que intervienen en la persecución penal.

Asamblea General y reuniones bilaterales

La agenda de la asociación continuará el lunes 16 de noviembre con la 31ª Asamblea General. Allí está previsto presentar los informes de gestión y financieros, tratar propuestas de modificación estatutaria y elegir integrantes de los órganos de gobierno. El programa incluye además reconocimientos a fiscales destacados y la consideración de próximas actividades institucionales.

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En el marco de estos encuentros, López Zavaleta mantendrá reuniones bilaterales con el fiscal general de Azerbaiyán, Kamran Aliyev, y con su par de Armenia, Anna Vardapetyan. También recibirá al fiscal general de Dubái, Mohammed H. Abdul Rahim. Los contactos forman parte de la agenda prevista por el Ministerio Público porteño durante la visita de las delegaciones extranjeras.

La presencia de Vardapetyan tiene, además, relación con las próximas reuniones del Comité Ejecutivo. La fiscal general armenia integra ese órgano desde septiembre de 2025. En abril de 2026, durante la 61ª reunión celebrada en Shanghái, los integrantes del cuerpo aprobaron por unanimidad que Armenia sea sede de una reunión ordinaria en 2028.

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La actividad internacional coincide con otra iniciativa reciente del MPF CABA. En los días previos a la llegada de las delegaciones, el organismo formalizó un convenio de cooperación técnica y académica con la Red Argentina de Fiscales Ambientales. El acuerdo contempla proyectos de capacitación e intercambio institucional vinculados con la investigación de delitos ambientales y la coordinación entre fiscales de diferentes provincias.