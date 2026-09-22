Martín López Zavaleta juró como nuevo fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Inés M. Weinberg, tomó juramento a Martín López Zavaleta (Fotos: Adrián Escandar)

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Martín López Zavaleta prestó juramento este martes como Fiscal General del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante el Tribunal Superior de Justicia porteño (TSJ) .

Fue la presidenta de ese cuerpo, Inés M. Weinberg, quien le tomó juramento jefe de los fiscales porteños, en un evento celebrado esta mañana en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

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Jorge Macri, Martín López Zavaleta, Juan Bautista Mahiques e Inés M. Weinberg

En el estrado también estuvieron la vicepresidenta del TSJ, Alicia E. C. Ruiz; los jueces Luis F. Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; y el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, quien antecedió en el cargo a López Zavaleta.

Clara Muzzio, Santiago Otamendi, Alicia E. C. Ruiz, Jorge Macri, Inés Weinberg, Juan Bautista Mahiques, Luis Lozano y Marcela De Langhe

La ceremonia contó con la presencia de magistrados, funcionarios y empleados de los Poderes Judiciales de la Ciudad y la Nación, junto a legisladores y representantes del ámbito jurídico, académico, diplomático y organizaciones de la sociedad civil.

Abogado egresado de la UBA, de 52 años y con un posgrado en Ciberdelincuencia de la Universidad de Cataluña, López Zavaleta había sido votado como fiscal general porteño por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 51 adhesiones, el respaldo más alto registrado hasta el momento para este cargo.

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Clara Muzzio firma el acta; detrás de ella el juez Santiago Otamendi

La jueza María Eugenia Capuchetti junto a Martín López Zavaleta

El juez Jorge Gorini participó del acto

Hizo su carrera íntegramente en la Justicia de la Ciudad. Además, es el primer fiscal de instrucción de CABA que resulta designado para liderar el MPF porteño, cargo que desempeñaba de manera interina desde marzo pasado, tras la renuncia de Mahiques.

López Zavaleta tiene por delante un período de siete años de gestión y su compromiso es “construir un Ministerio Público Fiscal eficiente, rápido, cercano con las víctimas y respetuoso de las garantías constitucionales”, según manifestó.

Ignacio Mahiques, fiscal porteño

El acto colmó la recepción de la Facultad de Derecho de la UBA

Celsa Ramírez, fiscal porteña

Su gestión se estructurará sobre seis ejes fundamentales: garantizar el acceso a la justicia; brindar protección integral a las víctimas; ofrecer respuestas eficientes y rápidas al ciudadano; diseñar una correcta política criminal para CABA; dotar de herramientas al cuerpo fiscal y finalizar el proceso de autonomía de la Justicia de la Ciudad.

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La carrera judicial

Martín López Zavaleta ingresó al Ministerio Público Fiscal porteño en 1999, un año después de la creación del organismo. A lo largo de su trayectoria, atravesó gran parte de los escalafones de la carrera judicial, al desempeñarse como escribiente, oficial, prosecretario administrativo, secretario de primera instancia y fiscal interino.

Javier Martín López Zavaleta

Alejandra García, actual presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, asistió junto a Ricardo Gil Lavedra

Jorge Macri e Ines M. Weinberg

Julián Ercolini, juez federal

En 2013, mediante concurso público, accedió al cargo de fiscal de primera instancia. Desde entonces ocupó los puestos de fiscal en lo Penal, Contravencional y de Faltas, fiscal coordinador de Investigaciones Complejas y fiscal especializado en Violencia de Género, fiscal especializado en Delitos Informáticos, secretario general de Gestión en el MPF y fiscal general adjunto en materia Penal y Contravencional.

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Entre los antecedentes de su carrera en la Justicia de la Ciudad figuran la creación de las Unidades de Flagrancia y de la Unidad Fiscal Especializada en Ejecución Penal, la conformación de los equipos especializados en violencia de género y la implementación de la figura del auxiliar fiscal.

Autoridades de las fuerzas y el Instituto Superior de Seguridad Pública

Jimena de la Torre, consejera de la magistratura, y la candidata del espacio Unidad, Claudia Sarmiento

Autoridades de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires

López Zavaleta es autor de publicaciones jurídicas sobre violencia de género, drogas, delitos informáticos y seguridad pública, temas que también expuso en distintas conferencias.

Desde febrero de 2024 se desempeña como director del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), donde llevó adelante una carrera docente orientada a la formación de bomberos y policías de la Ciudad.

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Alberto Maques, Julián Ercolini, Gustavo Ferrari y Ramiro González

Alberto Biglieri, interventor de la UOM y candidato al Consejo de la Magistratura de la Nación por el estamento de los abogados

Horacio Giménez, exjefe de la Policía Metropolitana y ministro de Seguridad de la Ciudad; a la derecha, Carolina Stanley, funcionaria del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad

Jorge Knoblovits, dirigente de la comunidad judía argentina y expresidente de la DAIA; y Claudio Epelman, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano

Ramiro Gonzalez, fiscal federal

El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, junto a Guillermo Yacobucci, de la Cámara Federal de Casación Penal

El fiscal general junto a Gustavo Hornos, juez de la Cámara Federal de Casación Penal