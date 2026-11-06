Judiciales

Sur Finanzas: procesaron a Maximiliano Vallejo por liderar una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de activos

El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte también procesó a nueve sociedades vinculadas con el grupo. Dispuso la prisión preventiva del principal acusado, que cumplirá bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica, y ordenó un embargo de $40.000 millones sobre sus bienes

Procesaron al financista de la AFA Maximiliano Vallejo por lavado y evasión
Procesaron al financista de la AFA Maximiliano Vallejo por lavado y evasión
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El juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte procesó a Maximiliano Ariel Vallejo, a otras 17 personas y a nueve sociedades vinculadas con el grupo Sur Finanzas por su presunta participación en delitos de asociación ilícita, lavado de activos y evasión tributaria. También dispuso la prisión preventiva de Vallejo, que cumplirá bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica.

La resolución a la que tuvo acceso Infobae sostiene que Vallejo encabezó una estructura que habría funcionado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 mediante una red de sociedades, cuentas bancarias y una billetera virtual.

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Asimismo, atribuye al grupo la incorporación de fondos de presunto origen ilícito al sistema económico formal, su circulación entre firmas vinculadas y su utilización para adquirir inmuebles, vehículos y otros bienes.

Según el fallo, la estructura habría utilizado al menos una quincena de sociedades, entre ellas Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A., Centro de Inversiones Concordia S.R.L., Ars Cambios S.A.S., Cluster Palace Beach S.A., Roma Inversiones S.A. y Sur Pagos S.A.

Para el magistrado, los bienes y las operaciones no aparecían aislados, sino integrados en un mismo circuito. El fallo concluyó que las sociedades funcionaban de manera “indistinta e intercambiable” para mover dinero entre empresas, directivos, empleados y terceros.

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La situación de Vallejo

El fallo procesó a Maximiliano Ariel Vallejo como presunto jefe u organizador de una asociación ilícita y coautor de los delitos de lavado de activos agravado, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social.

El juez Rodríguez Ponte entendió que existió una organización estable, con reparto de funciones, que operó por más de cinco años. Según el fallo, las directivas circulaban desde Vallejo hacia las áreas administrativas, las sucursales y el personal encargado del traslado de dinero.

Además, dispuso un embargo de $40.000 millones sobre sus bienes y fijó el mismo monto para su madre, Graciela Beatriz Vallejo.

El principal imputado permanecerá bajo prisión preventiva, que cumplirá en una vivienda del barrio Fincas de San Vicente, con monitoreo electrónico. También deberá entregar sus documentos de viaje y no podrá administrar empresas del grupo ni operar cuentas bancarias, billeteras virtuales o activos virtuales sin autorización judicial.

El origen de los fondos

La resolución ubicó una parte central de la presunta maniobra en Centro de Inversiones Concordia S.R.L., una agencia de cambio cuyas cuotas fueron cedidas en agosto de 2020 a integrantes del entorno de Vallejo.

Según la hipótesis, la firma habría comprado y vendido moneda extranjera por fuera de las normas que regulan ese mercado. El Banco Central detectó excesos en la tenencia de divisas y formuló cargos por operaciones que, de acuerdo con la resolución, superaron los USD 103,5 millones.

Rodríguez Ponte aclaró que el monto investigado como posible activo de origen ilícito no equivale al volumen total de las operaciones cambiarias. La pesquisa apunta a las ganancias que habría generado esa actividad y a su posterior incorporación al circuito económico formal.

Durante 2022, las cuentas de Concordia recibieron más de $4.040 millones, frente a ventas declaradas por $2.440 millones. En 2023, las acreditaciones alcanzaron casi $16.000 millones, año en el que la firma no habría presentado su declaración jurada.

En su decisión, el magistrado señaló que, cuando la agencia solicitó su baja como operador de cambios, el dinero fue transferido a cuentas personales de Graciela y Maximiliano Vallejo y a empresas vinculadas, como Gestiones San Miguel S.A. y Neocam S.A.S.

Agregó que la rapidez y la circulación de esos fondos entre sociedades administradas por personas cercanas a Vallejo constituyeron indicios relevantes. Añadió que “los mismos fondos pudieran recorrer, en cuestión de horas, las cuentas” de distintas firmas y personas.

La billetera virtual

La parte de mayor volumen de la investigación se concentró en Sur Finanzas PSP S.A., antes Neblockchain S.A., una proveedora de servicios de pago. Una de sus cuentas recibió unos $1,73 billones entre enero de 2024 y octubre de 2025.

Se investigan movimientos incompatibles con los perfiles de monotributistas de baja categoría, personas no inscriptas y empleados del grupo. Además, se detectaron cuentas abiertas con correos electrónicos creados en serie, una modalidad que podría indicar altas centralizadas.

Infografía con datos numéricos, diagramas de flujo de dinero, organigrama de personas y gráficos de barras sobre una causa judicial
Una infografía del Juzgado Federal de Lomas de Zamora detalla la estructura y el movimiento de fondos atribuidos a la red de Sur Finanzas en Argentina.

Entre los casos investigados, se detectó que el efectivo ingresaba con referencias que no identificaban a sus dueños y luego podía retirarse en sucursales a cambio de una comisión. El juez citó mensajes en los que Vallejo ordenaba cobrar “el 3% más IVA” por esas operaciones.

La causa también analiza compras de inmuebles y vehículos presuntamente pagados en efectivo y registrados a nombre de sociedades o terceros.

Entre los bienes figuran una propiedad en el Saint Thomas Este Country Club, seis unidades en Adrogué, un lote en Fincas de San Vicente, la sede de Sur Finanzas y vehículos de alta gama, incluida una Ferrari California utilizada por Vallejo.

Además de Maximiliano Vallejo y su madre, fueron procesados María Fernanda Sena Argis, Bárbara Denise Sena Argis, Gerardo Salvador Carrozza, Silvia Torrado, Maite Sofía Lorenzo, Daniela Eliana Sánchez, Juan Ramón Cervín, Sergio Gabriel Da Silveira y Rolando Esteban Soloaga.

También integran la lista Micaela Alejandra Sánchez, Susana Beatriz Hoffmann, Nahiara Gamarra, Jonathan Leonardo Ledesma, Juan Miguel Soler, César Abilio Zapaia y Cecilia Elizabeth Fioretti.

Las nueve sociedades procesadas fueron Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A., Cluster Palace Beach S.A., Centro de Inversiones Concordia S.R.L., Ars Cambios S.A.S., Roma Inversiones S.A., Neocam S.A.S., Gestiones San Miguel S.A. y Sur Pagos S.A.

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