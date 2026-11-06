Judiciales

Jueces federales de Argentina y Estados Unidos debatieron sobre delitos complejos en Mar del Plata

Magistrados de ambos países participaron de un encuentro en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde intercambiaron experiencias sobre el sistema acusatorio, la independencia judicial y el juzgamiento de causas vinculadas con la criminalidad organizada

Los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky durante el encuentro en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde magistrados de Argentina y Estados Unidos debatieron sobre el juzgamiento de delitos complejos
Los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky durante el encuentro en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde magistrados de Argentina y Estados Unidos debatieron sobre el juzgamiento de delitos complejos
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Jueces federales de Argentina y Estados Unidos participaron en la Universidad Nacional de Mar del Plata de un conversatorio sobre el juzgamiento de delitos complejos, en el que intercambiaron experiencias sobre el funcionamiento de la Justicia, la implementación del sistema acusatorio y los desafíos que plantea la criminalidad organizada.

La actividad, denominada “Juzgamiento de delitos complejos”, reunió a magistrados de distintas jurisdicciones y contó con la participación de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, junto con la jueza federal estadounidense Marina García Marmolejo, integrante de la Justicia federal de Texas.

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También participaron el juez federal Ariel Lijo, la jueza del Tribunal Oral en lo Penal Económico Karina Perilli y el juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti, además de magistrados de tribunales orales federales de distintas provincias.

El encuentro fue organizado por la Asociación de Jueces Federales de la República Argentina (AJUFE), la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Justicia.

Entre las autoridades presentes estuvieron la vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Marina Sánchez Herrero; el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; y el decano Guillermo Lorenzo.

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Los jueces Mariano Borinsky y Ariel Lijo participaron del conversatorio sobre delitos complejos, en el que se abordaron la independencia judicial, la organización de los juicios y el sistema acusatorio
Los jueces Mariano Borinsky y Ariel Lijo participaron del conversatorio sobre delitos complejos, en el que se abordaron la independencia judicial, la organización de los juicios y el sistema acusatorio

Los principales ejes del encuentro

El conversatorio fue coordinado por Daniel Petrone, quien además se desempeña como secretario académico de AJUFE. La actividad se desarrolló mediante una mesa redonda, en la que los participantes compartieron experiencias vinculadas con el ejercicio de la función judicial y las particularidades de los procesos penales complejos.

Uno de los temas abordados fue la seguridad e independencia de los magistrados, en relación con las condiciones en las que desarrollan su tarea. También se analizaron los vínculos entre el Poder Judicial y los medios de comunicación, así como la importancia de transmitir con claridad las decisiones adoptadas por los tribunales.

Otro de los ejes estuvo centrado en el sistema acusatorio, que asigna funciones diferenciadas a fiscales y jueces durante el proceso penal. Los participantes intercambiaron perspectivas sobre su funcionamiento y las experiencias de ambos países en la organización de los juicios.

borinsky de casacion Los jueces Karina Perilli, del Tribunal Oral en lo Penal Económico, y Mariano Borinsky, de la Cámara Federal de Casación Penal
borinsky de casacion Los jueces Karina Perilli, del Tribunal Oral en lo Penal Económico, y Mariano Borinsky, de la Cámara Federal de Casación Penal

En ese marco, la jueza estadounidense García Marmolejo compartió un protocolo de buenas prácticas para el desarrollo de los debates judiciales y la administración de justicia. Su exposición permitió incorporar al intercambio herramientas utilizadas en la experiencia estadounidense para organizar las audiencias y el trabajo de los tribunales.

La actividad también incluyó un análisis de los desafíos que enfrentan los magistrados al intervenir en causas vinculadas con la criminalidad organizada, particularmente en lo referido a la conducción de los debates y la respuesta institucional frente a este tipo de delitos.

A lo largo del encuentro, los participantes examinaron distintas prácticas judiciales y su aplicación en los respectivos sistemas de justicia, con especial atención a la organización de los procesos penales y al funcionamiento de los tribunales, con aportes de magistrados de ambos países durante el intercambio.

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