Judiciales

Hotesur-Los Sauces: los detalles de un juicio que unió por primera vez a Cristina y Máximo Kirchner

Madre e hijo compartieron pantalla en un zoom para seguir la primera audiencia del debate oral donde están acusados

Hotesur
Máximo Kirchner en la audiencia por Hotesur Los Sauces
Guardar

La expresidenta Cristina Kirchner revisaba papeles mientras hablaba con su secretario privado, conectada de manera remota desde San José 1111, presa y condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad. Su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, fumaba un cigarrillo frente a cámara y lo apagó después de iniciada la trasmisión oficial. Así se los vio por vía remota en el juicio que comenzó este viernes en los tribunales federales de Retiro por “Los Sauces-Hotesur”. Había iniciado la lectura del requerimiento de elevación a juicio, firmada por los fiscales que investigaron el caso, los federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. La audiencia duró 2 horas y 50 minutos.

El debate es el tercer juicio oral que enfrenta la expresidenta y el primero para su hijo Máximo. En esta oportunidad, se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero a través de las sociedades inmobiliarias y hoteleras de la familia Kirchner, mediante operaciones comerciales con empresarios que mantuvieron vínculos contractuales con el Estado durante sus gobiernos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el requerimiento fiscal, existió una “compleja maniobra de corrupción” desarrollada por una presunta organización criminal que habría utilizado contratos de alquiler y otras operaciones para transferir fondos a los expresidentes y su entorno familiar. La acusación atribuye a Cristina Kirchner la conducción de un esquema destinado a incorporar dinero de origen ilícito al patrimonio de las sociedades investigadas. Esos hechos deberán ser examinados durante el juicio.

Los detalles

Todos los acusados conectados vía remota tuvieron que validar antes del comienzo sus datos ante funcionarios del Tribunal Oral Federal 5: el secretario de CFK exhibió a la cámara el DNI de la acusada. Casi de inmediato y con extrema puntualidad -inusual en Comodoro Py 2002-, a las 10.12, doce minutos después del horario previsto, se sentaron en la sala de audiencias los jueces José Michilini, Adriana Pallioti, Fernando Machado Pelloni y el magistrado suplente Santiago Schiopetto. Este último juró como juez de Tribunal Oral en Comodoro Py el 10 de septiembre pasado.

PUBLICIDAD

Pantalla dividida con cuatro jueces en un estrado superior y cinco recuadros inferiores con los participantes conectados por videoconferencia
Hotesur y Los Sauces: comenzó el juicio oral contra Cristina Kirchner

En la sala también estuvieron presentes el fiscal Diego Velasco, acompañado por su equipo, y los representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante. Los abogados defensores debieron concurrir personalmente a los tribunales de Retiro, mientras que los imputados recibieron autorización para seguir de manera remota esta primera etapa del debate.

Se informó entonces un problema de conexión del dueño de Austral Construcciones Lázaro Báez, desde la cárcel. Se lo vio ubicado en el cubículo de trasmisión del penal. Está condenado al igual que la expresidenta en la causa Vialidad y además por lavado de dinero en la llamada “ruta del dinero K”. Solucionado el inconveniente, el presidente del Tribunal Michilini remarcó que la virtualidad tiene “carácter excepcional”.

El abogado de CFK, Carlos Beraldi, concurrió en persona al igual que los demás letrados y se sentó en primera fila de la sala. Suele estar allí todos los martes y jueves desde el 6 de noviembre del año pasado, durante las audiencias del caso Cuadernos, donde su clienta también es juzgada.

Otros dos acusados sí estuvieron presentes en Comodoro Py: Víctor Manzanares, excontador de la familia Kirchner, y el empresario Osvaldo San Felice. Antes de ingresar, Manzanares, quien declaró como imputado colaborador en la causa Cuadernos, anticipó que espera un veredicto condenatorio al que describió como “sanador también”.

La lectura de la acusación comenzó por el expediente Los Sauces, en el que los fiscales investigaron presuntos contratos de alquiler simulados entre la sociedad familiar y empresas vinculadas con Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Según la hipótesis fiscal, esas operaciones habrían permitido canalizar fondos de origen ilícito hacia el patrimonio de los Kirchner. La acusación también comprende la actividad hotelera investigada en la causa Hotesur.

La lectura de la acusación seguirá el próximo lunes desde las 10 y por ahora, los acusados pueden seguirla por videoconferencia.

Temas Relacionados

HotesurCristina KirchnerMáximo KirchnerLos SaucesLavado de dineroAsociación ilícitaJuicio oralÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El largo camino de una víctima de trata en Ushuaia: un municipio condenado y una reparación de más de $10 millones

Una mujer fue explotada durante 31 meses en prostíbulos habilitados por el propio municipio como clubes nocturnos. Casación confirmó que el organismo estatal y dos particulares deberán afrontar de forma conjunta el pago de la indemnización

El largo camino de una víctima de trata en Ushuaia: un municipio condenado y una reparación de más de $10 millones

Malvinas: Casación ordenó seguir investigando las torturas denunciadas por tres soldados durante la guerra

La Sala IV revocó por mayoría una resolución que había descartado la calificación de los hechos como delitos de lesa humanidad. Las denuncias involucran a dos militares por episodios ocurridos en Puerto San Julián, Santa Cruz, durante el conflicto de 1982

Malvinas: Casación ordenó seguir investigando las torturas denunciadas por tres soldados durante la guerra

Casación confirmó el sobreseimiento del empleado de una fiscalía por la desaparición de un legajo que luego apareció en un baño

Los jueces consideraron agotada la investigación, que no permitió determinar quién retiró el legajo ni quién lo dejó en los sanitarios de la Secretaría Electoral

Casación confirmó el sobreseimiento del empleado de una fiscalía por la desaparición de un legajo que luego apareció en un baño

La Justicia sobreseyó al presidente Javier Milei y a su hermana Karina en la causa $LIBRA

La decisión la tomó el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. También incluye a Mauricio Novelli, Hayden Davis y el resto de los acusados. Consideró que hay inexistencia de delito

La Justicia sobreseyó al presidente Javier Milei y a su hermana Karina en la causa $LIBRA

Sur Finanzas: detuvieron a Ariel Vallejo, el financista ligado a Claudio “Chiqui” Tapia

Lo ordenó el juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte. El acusado, investigado por lavado de dinero, no cumplió con las condiciones que se le impusieron para seguir libre

Sur Finanzas: detuvieron a Ariel Vallejo, el financista ligado a Claudio “Chiqui” Tapia

DEPORTES

La preocupante frase de Franco Colapinto tras conocerse su penalización en el Gran Premio de los Estados Unidos de la F1

La preocupante frase de Franco Colapinto tras conocerse su penalización en el Gran Premio de los Estados Unidos de la F1

Gimnasia de Mendoza recibe a Platense por la fecha 14 del Torneo Clausura

Cuatro argentinos fueron elegidos como los mejores del mundo por la Federación Internacional de Hockey

El trabajo especial que realizó Franco Colapinto en las primeras dos prácticas del GP de Estados Unidos tras confirmarse la penalización que recibirá

Estupor en el rugby por el brutal pisotón que le dio un jugador a un rival que estaba en el suelo: "Fue horroroso"

TELESHOW

Marcela Coronel denunció a la cuidadora de su madre: todos los videos de los maltratos

Marcela Coronel denunció a la cuidadora de su madre: todos los videos de los maltratos

Como homenaje a sus 75 años, la banda del Unplugged de Charly García tocó en una escuela primaria de Belgrano

El podcast La Fórmula inicia una nueva etapa de expansión y crecimiento

La insólita excusa del marido de la cuidadora detenida por maltratar a la madre de Marcela Coronel: “Cualquiera comete un error”

Lali Espósito contó que invitó a Tini Stoessel a su casamiento: "Está viendo su agenda"

INFOBAE AMÉRICA

Más de 925 mil negocios sostienen el empleo salvadoreño y marcan récord de optimismo, según informe

Más de 925 mil negocios sostienen el empleo salvadoreño y marcan récord de optimismo, según informe

La embajada de Estados Unidos en Guatemala califica de alarmantes las intimidaciones contra los fundadores de Poder Ciudadano

Honduras: expediente contra 12 señalados por caso de la Comisión Permanente seguirá bajo secretividad y tendrá audiencia la próxima semana

La enfermedad que puede causar parálisis permanente y que Panamá busca mantener fuera de su territorio

Oficialismo recomienda no reelegir por ocho años más a magistrada Patricia Solano: cuestiona su gestión frente a la inseguridad en Costa Rica