Judiciales

La Justicia sobreseyó al presidente Javier Milei y a su hermana Karina en la causa $LIBRA

La decisión la tomó el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. También incluye a Mauricio Novelli, Hayden Davis y el resto de los acusados. Consideró que hay inexistencia de delito

Milei y Mauricio Novelli
Sobreseyeron al presidente Javier Milei y al trader Mauricio Novelli en la causa LIBRA
Guardar

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó al presidente Javier Milei, a su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y los demás acusados en la causa por la fallida criptomoneda $LIBRA por inexistencia de delito.

La decisión alcanzó a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Mark Davis, Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Alicia Rafaele, María Pia Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino porque los sucesos “no encuadran en una figura legal”, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

PUBLICIDAD

Martínez De Giorgi tomó la decisión luego de un pedido de sobreseimiento de los imputados que hizo el fiscal del caso, Eduardo Taiano. Las querellas fueron excluidas del caso y ahora están pendientes de resolución recursos de queja directa ante la Cámara Federal de Casación.

La decisión se tomó en la pesquisa que investigó la promoción por parte de Milei mediante una publicación en la red social X y el posterior desplome del criptoactivo $LIBRA.

Martínez De Giorgi sostuvo que la petición fiscal fue fundada y que no existe una acusación autónoma que justifique continuar el proceso luego del apartamiento de los inversores que habían sido aceptados como querellantes.

PUBLICIDAD

Sin estafa por falta de un engaño comprobado

La causa se originó por denuncias vinculadas al lanzamiento de $LIBRA el 14 de febrero de 2025. Ese día, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje en el que presentaba el proyecto Viva la Libertad Project como una iniciativa privada destinada a financiar emprendimientos argentinos.

Según reconstruyó la resolución, el valor del token subió de forma acelerada después de esa publicación y, horas más tarde, se desplomó. Las denuncias planteaban que la maniobra había provocado pérdidas entre quienes compraron el activo, mientras que un grupo reducido de tenedores habría retirado alrededor de USD 100 millones.

Sin embargo, el juez coincidió con la fiscalía en que la secuencia de promoción, suba y caída de la cotización no alcanza para configurar una estafa. Para ello, señaló, debía acreditarse una “maniobra engañosa concreta, un error inducido en los compradores y un perjuicio patrimonial causado directamente por ese engaño”, según la resolución a la que accedió Infobae.

Fiscal Eduardo Taiano
El fiscal federal Eduardo Taiano pidió sobreseer a Javier Milei y los demás imputados (foto Maximiliano Luna)

El juez remarcó que la investigación no logró identificar “una afirmación falsa específica que hubiera determinado a los adquirentes a comprar $LIBRA”. También argumentó que se trata de un mercado de “alta volatilidad, propio de las denominadas memecoins, y que una pérdida económica no equivale por sí sola a la comisión de un delito”.

El posteo de Milei

El fallo también descartó que la conducta del presidente Javier Milei haya configurado el delito de abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con la función pública porque no se probó que la difusión de $LIBRA hubiera sido un acto oficial “ni que existiera una resolución, una orden administrativa o una intervención estatal” vinculada con el proyecto. La Secretaría Legal y Técnica informó que no había registros de actuaciones administrativas sobre el criptoactivo, remarcó el juez.

Además tomó en cuenta una conclusión de la Oficina Anticorrupción, que consideró que la publicación en X fue realizada desde “una cuenta personal, sin uso de recursos públicos ni difusión a través de los canales institucionales de la Presidencia”.

El presidente argentino, Javier Milei, promocionó la criptomoneda Libra en sus redes sociales como una iniciativa para impulsar la economía de su país - crédito Javier Milei/X
El presidente Javier Milei promocionó la criptomoneda Libra en sus redes sociales (crédito Javier Milei/X)

En ese marco, Martínez de Giorgi entendió que el mensaje no demostró una intervención de Milei “en una operación estatal ni un interés particular dentro de un contrato gestionado por la administración pública”. La resolución también indicó que no se encontró documentación que acreditara un acuerdo confidencial entre el Presidente y el creador de la criptomoneda, el estadounidense Hayden Davis.

La situación de Karina Milei

Respecto de Karina Milei, el juez descartó un posible tráfico de influencias. Se analizaron documentos y archivos extraídos del celular del trader Mauricio Novelli. Entre ellos, una oferta de acuerdo “sin firmas” y una nota recuperada mediante imágenes que hacía alusión a un supuesto “acuerdo final” conversado con una persona identificada como “H”, quien sería Davis, el creador de LIBRA.

Sobreseyeron a Karina Milei en la causa $LIBRA
Sobreseyeron a Karina Milei en la causa $LIBRA

El fallo indicó que la única constancia documental directa vinculaba a la secretaria general de la Presidencia con la autorización de ingresos de Davis y Bartosz Lipinski a la Casa Rosada, en julio de 2024. Según la resolución, ese dato no demuestra por sí mismo la existencia de un acuerdo ilícito.

También se analizaron documentos y archivos extraídos del celular de Mauricio Novelli. Entre ellos, había una oferta de acuerdo sin firmas y una nota recuperada mediante imágenes que hacía alusión a un supuesto “acuerdo final” conversado con una persona identificada como “H”.

“La existencia de documentación que alude al Gobierno, así como las referencias al Tech Forum y a determinadas personas, no basta para demostrar que se hubiera acordado remunerar a Karina Milei por facilitar reuniones con el presidente. Máxime cuando dicho documento carece de firmas, lo cual hace que que tal elemento en términos probatorios, carezca de valor documental”, concluyó.

Los peritajes determinaron que esa nota había existido en la aplicación Apple Notes del dispositivo, pero no pudieron comprobar que hubiera sido enviada a terceros ni que hubiera sido recibida o aceptada por alguno de los involucrados. Por eso, el juez concluyó que no se acreditó un intercambio ilícito ni una intermediación remunerada atribuible a Karina Milei.

La resolución también menciona la decisión de un tribunal federal de Nueva York que rechazó en septiembre una demanda civil contra Kelsier Labs y otros acusados vinculados con el token, por motivos procesales y de fondo. Con el sobreseimiento, el juzgado ordenó archivar el expediente.

Temas Relacionados

LIBRAJavier MileiMauricio NovelliKarina MileiHayden DavisCausa LibraÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sur Finanzas: detuvieron a Ariel Vallejo, el financista ligado a Claudio “Chiqui” Tapia

Lo ordenó el juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte. El acusado, investigado por lavado de dinero, no cumplió con las condiciones que se le impusieron para seguir libre

Sur Finanzas: detuvieron a Ariel Vallejo, el financista ligado a Claudio “Chiqui” Tapia

Hotesur y Los Sauces: según la acusación, Cristina Kirchner “diseñó, ejecutó y dirigió” un esquema para reciclar fondos “ilícitos”

Cristina Kirchner y su hijo comenzaron a ser juzgados por presunto lavado de dinero y asociación ilícita a través del alquiler de hoteles y propiedades que rentaban a empresarios beneficiados con obra pública. Ambos se conectaron por Zoom

Hotesur y Los Sauces: según la acusación, Cristina Kirchner “diseñó, ejecutó y dirigió” un esquema para reciclar fondos “ilícitos”

Hotesur-Los Sauces: “Vengo a responder ante la sociedad”, dijo el contador arrepentido de los Kirchner

El acusado Victor Manzanares llegó en persona a los tribunales de Retiro para la primera audiencia del juicio que se le seguirá junto a Cristina y Máximo Kirchner

Hotesur-Los Sauces: “Vengo a responder ante la sociedad”, dijo el contador arrepentido de los Kirchner

Le robaron el auto en Nochebuena y el seguro se negó a pagar por una cuota vencida: el detalle por el que le ganó el juicio a la aseguradora

El robo de su Chevrolet Spin, ocurrido durante la noche del 24 de diciembre de 2023, derivó en un conflicto con la compañía de seguros, que rechazó la cobertura porque la cuota había sido abonada después del hecho. La discusión llegó a la Cámara de Apelaciones, que analizó las condiciones de la póliza y las circunstancias en las que se produjo el pago antes de obligar a la aseguradora a responder por el vehículo y elevar a $11,5 millones el monto total de la indemnización

Le robaron el auto en Nochebuena y el seguro se negó a pagar por una cuota vencida: el detalle por el que le ganó el juicio a la aseguradora

Salía de su casa y un poste le cayó encima: la Justicia confirmó la condena a una empresa de teléfonos

En 2017, un jubilado salía de su domicilio cuando un poste de telefonía se desplomó sobre su cuerpo y le provocó graves lesiones. El hombre falleció durante el juicio, que se extendió durante varios años hasta que la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia y ordenó a la compañía prestataria pagar una indemnización superior a $12 millones, más intereses

Salía de su casa y un poste le cayó encima: la Justicia confirmó la condena a una empresa de teléfonos

DEPORTES

Tras confirmarse que será penalizado, Franco Colapinto quedó 17° en la práctica del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1

Tras confirmarse que será penalizado, Franco Colapinto quedó 17° en la práctica del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1

Gael Monfils salió a defender a Elina Svitolina tras el divorcio con una profunda reflexión: “Una separación es un campo minado de sentimientos confusos”

Qué condecora el Premio Princesa de Asturias y por qué eligieron a Lionel Messi

Fue blanco de burlas por errar “el penal más lento del mundo” y 8 días después repitió la secuencia: el desenlace que lo puso otra vez en el foco

Problemas para Franco Colapinto: deberá cumplir una penalización de 10 puestos en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1

TELESHOW

Rosario Ortega reveló cómo tomaron Palito y Evangelina Salazar la separación de su hijo Emanuel y Julieta Prandi

Rosario Ortega reveló cómo tomaron Palito y Evangelina Salazar la separación de su hijo Emanuel y Julieta Prandi

La sorprendente reacción de la hija de Hernán Casciari cuando la consultaron por las denuncias contra su padre

El descargo de Mercedes Ninci tras la agresión que recibió durante un móvil en vivo: “Son cosas que no pueden pasar”

Escándalo tras la muerte del Roña Castro: su hija rompió el silencio y cruzó a Noelia Vigliarolo, la última pareja del boxeador

La hija de Ricardo Soulé compartió la última foto con su padre poco antes de su muerte junto a una carta conmovedora

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Lluvias inundan calles de Puerto Cortés y dificultan el paso de vehículos en varios sectores

Honduras: Lluvias inundan calles de Puerto Cortés y dificultan el paso de vehículos en varios sectores

El CTIC obtiene la Acreditación en Salud y se convierte en el hospital de alta complejidad más joven de Colombia en lograrla

“Las pandillas de Haití son satánicas”: Bukele rechaza las advertencias y ratifica el rescate de cuatro militares salvadoreños

Conductor sobrevive ileso a un ataque armado durante un presunto robo en la zona 7 de la ciudad de Guatemala

El Gobierno español concede la nacionalidad a 46 nicaragüenses perseguidos por el régimen de Ortega y Murillo