Hotesur y Los Sauces: Néstor y Cristina Kirchner “montaron una organización criminal”, sostiene la acusación que se lee en el inicio del juicio a la ex presidenta y Máximo Kirchner

El juicio oral a la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner por las causas Hotesur-Los Sauces comenzó esta mañana en los tribunales federales de Retiro con los acusados conectados vía remota.

“Hubo una compleja maniobra de corrupción” montada por “una organización criminal”, cuyos “jefes fueron los ex primeros mandatarios Néstor Kirchner y Cristina Fernández” y tuvo como “organizador” a su hijo Máximo, sostuvo el dictamen fiscal acusatorio que comenzó a leerse en la audiencia.

La ex presidenta y su hijo diputado nacional siguen la lectura por vía remota.

Máximo Kirchner en el juicio por Los Sauces Hotesur

El debate se realiza ante el Tribunal Oral Federal 5 integrado por los jueces José Michilini, Adriana Pallioti y Fernando Machado Pelloni y como cuarto juez suplente Satiago Schiopetto. El fiscal a cargo de la acusación es Diego Velasco.