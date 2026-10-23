Hotesur y Los Sauces: Néstor y Cristina Kirchner “montaron una organización criminal”, sostiene la acusación que se lee en el inicio del juicio a la ex presidenta y Máximo Kirchner

El juicio oral a la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner por las causas Hotesur-Los Sauces comenzó esta mañana en los tribunales federales de Retiro con los acusados conectados vía remota.
“Hubo una compleja maniobra de corrupción” montada por “una organización criminal”, cuyos “jefes fueron los ex primeros mandatarios Néstor Kirchner y Cristina Fernández” y tuvo como “organizador” a su hijo Máximo, sostuvo el dictamen fiscal acusatorio que comenzó a leerse en la audiencia.
La ex presidenta y su hijo diputado nacional siguen la lectura por vía remota.
El debate se realiza ante el Tribunal Oral Federal 5 integrado por los jueces José Michilini, Adriana Pallioti y Fernando Machado Pelloni y como cuarto juez suplente Satiago Schiopetto. El fiscal a cargo de la acusación es Diego Velasco.
“Transferir ganancias” a los expresidentes en un “plan criminal”
Los empresarios acusados habrían transferido ganancias a los expresidentes mediante los falsos alquileres de propiedades en la causa Los Sauces.
“Néstor Kirchner y Cristina Fernández aportaron al plan criminal el poder y la jerarquía”, continúa la acusación que se lee en la sala de audiencias del subsuelo de los tribunales federales de Retiro, en Comodoro Py 2002.
Los “planes criminales” incluyeron “elaborar un sistema destinado a transferir y disimular parte de las ganancias” a los expresidentes y su núcleo familiar.
“Una compleja maniobra de corrupción”
Se lee la acusación que hicieron en la investigación los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.
“Hubo una compleja maniobra de corrupción” por “más de doce años que permitió a los responsables sustraer de las actas públicas millones y millones”, escribieron.
El arrepentido contador de la familia Kirchner, Victor Manzanares, afirmó este viernes que responderá ante la sociedad por los delitos cometidos y que espera un veredicto condenatorio que sea sanador en el juicio Hotesur-Los Sauces.
El Tribunal respondió planteos de las partes y comenzó la lectura de la acusación en la causa Los Sauces
El presidente del Tribunal José Michilini explicó que la lectura de la acusación por la causa Los Sauces se realizará hasta que se cumplan los diez días hábiles necesarios para el plazo de dar inicio a Hotesur en el mismo debate y ratificó que finalmente no habrá audiencia este sábado.
Luego comenzó la lectura de la acusación a la expresidenta Cristina Kirchner, su hijo Máximo y los demás acusados en Los Sauces, entre ellos Lázaro y Martín Báez. En total son 25 acusados en este tramo.
En la sala de audiencias están Carlos Beraldi, abogado de la expresidenta y los demás defensores.
Comenzó el juicio a las 10.12 en los Tribunales de Retiro
El presidente del Tribunal Oral Federal 5 José Michilini dio por iniciado el juicio a la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner, ambos conectados por Zoom.
En la sala de audiencias están presentes todos los abogados y el contador arrepentido Victor Manzanares, quien anticipó a la prensa que espera una condena y va a declarar y responder preguntas.
Michillni aclaró que la virtualidad del debate para esta jornada es “excepcional”.
Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner enfrentarán desde este viernes un juicio oral unificado por las causas Los Sauces y Hotesur: la acusación fiscal sostiene que la familia presidencial montó circuitos inmobiliarios y hoteleros para canalizar y blanquear dinero ilícito, obtenido a través de empresarios beneficiados con la obra pública vial.