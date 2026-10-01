Eduardo Casal fue reelecto como presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos

La elección se produjo en el marco de la XXXIII Asamblea General Ordinaria. Fotos: Fiscales.gob.ar

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El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, resultó reelegido para liderar la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) durante el período comprendido entre 2026 y 2028. La votación se llevó a cabo en la XXXIII Asamblea General Ordinaria de la entidad, un encuentro internacional que se desarrolló en la ciudad peruana de Urubamba, situada en el departamento de Cusco.

Con este resultado, el funcionario argentino prolongará su mandato al frente de la organización por un segundo bienio consecutivo. Casal asumió la conducción de la AIAMP por primera vez el 2 de febrero de 2024, oportunidad en la que cosechó el apoyo unánime de los integrantes en la cita celebrada en Santiago de Chile. En esta nueva ocasión, el procurador interino se impuso por una holgada mayoría de 15 votos contra los 5 que cosechó el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez.

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La AIAMP funciona como una entidad sin fines de lucro que nuclea a los Ministerios Públicos de 22 naciones iberoamericanas. Su estructura integra a países de América Latina y el Caribe, junto con España, Portugal y Andorra. El propósito central de esta red radica en consolidar canales de comunicación directa y cooperación mutua para diseñar estrategias conjuntas contra la delincuencia, además de velar por la autonomía de las fiscalías en sus respectivos marcos legales.

La comitiva de la Procuración General de la Nación Argentina que acompañó a Casal estuvo conformada por el secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel; la subdirectora adjunta de dicha área, María Teresa Bertotto; y el director general de Cooperación Regional e Internacional, Diego Solernó.

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Eduardo Casal junto a fiscales iberoamericanos

El evento también congregó a delegados de diversos organismos internacionales de cooperación judicial y técnica. Entre los asistentes se encontraron representantes del programa de la Unión Europea contra el crimen organizado (PACCTO 2.0), la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), la organización Pure Earth, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (EUROJUST), el programa COPOLAD, el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) y la Fiscalía Europea (EPPO).

La ratificación de Casal en el cargo significó un respaldo a las políticas implementadas durante el bienio 2024-2026. A lo largo de su primer mandato, la presidencia argentina estructuró su plan de trabajo sobre tres directrices fundamentales: el robustecimiento institucional de la asociación, la defensa de la independencia de los Ministerios Públicos y la coordinación de sus equipos técnicos.

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En materia operativa, la gestión priorizó el combate coordinado contra el crimen organizado transnacional, con especial foco en problemáticas como el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas y la explotación humana. Asimismo, se abordaron delitos de índole económica y financiera, tales como el lavado de activos, la corrupción y los ciberdelitos.

Para alcanzar estos objetivos, el procurador argentino promovió una articulación más estrecha entre las redes especializadas y los grupos de trabajo de la AIAMP. El propósito de esta iniciativa consistió en transformar dichos espacios en herramientas prácticas para el intercambio de experiencias y la creación de metodologías de actuación comunes para las fiscalías de la región.

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Actividades y acuerdos durante la Asamblea

La agenda de la XXXIII Asamblea General Ordinaria incluyó múltiples actividades técnicas y políticas. Tras la sesión de apertura, los participantes rindieron un homenaje a la memoria de los fiscales que resultaron asesinados o que sufrieron atentados en el ejercicio de sus funciones. Posteriormente, se presentaron los informes de gestión de la Presidencia, de la Secretaría General y del Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos (IIMP).

La cita de la organización se dio en Perú

Durante las jornadas de trabajo, se expuso la “Declaración de Ciudad del Este”, un documento elaborado por las redes especializadas de la asociación. Diversas comisiones expusieron sus avances, entre ellas la Red de Cooperación Penal Internacional (RED COOP), la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica (RFAI) y los grupos dedicados a la Ejecución de la Pena, Autonomía e Independencia, Principios Éticos y Seguridad de Fiscales.

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El encuentro sirvió también para ampliar las fronteras de cooperación de la AIAMP mediante la suscripción de memorandos de entendimiento con instituciones homólogas de Europa, específicamente con la Fiscalía de Bosnia y Herzegovina, la Fiscalía General de la República de Serbia y la Fiscalía Federal del Reino de Bélgica.

En la segunda jornada, los procuradores y fiscales generales mantuvieron sesiones de carácter reservado. En estos espacios cerrados, analizaron las transformaciones recientes de las bandas delictivas organizadas, debatieron sobre estrategias de persecución patrimonial para neutralizar los recursos económicos de las redes criminales y evaluaron los mecanismos de cooperación internacional vigentes.