Judiciales

Juicio de los Cuadernos: declaran como testigos más empresarios sobreseídos

El juicio a la expresidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados se reanudó este martes con nuevos testimonios que reconstruyen cómo se hizo la investigación

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El juicio por los Cuadernos de la corrupción se reanudó este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 con nuevos testimonios vinculados al desarrollo de la investigación en 2018 y a los allanamientos y procedimientos que se ordenaron en la causa penal.

El debate oral se desarrolla desde noviembre del año pasado ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli en los tribunales federales de Retiro y tiene 86 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, procesada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho.

12:31 hsHoy

La audiencia comenzó con nuevos pedidos para desistir testigos

El Tribunal informa sobre nuevos pedidos para desistir una decena de testigos que habían sido convocados a declarar en el juicio.

12:03 hsHoy

Juicio de los cuadernos: en una breve audiencia, declararon más policías que hicieron allanamientos

El juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados atraviesa una etapa de revisión de las actuaciones realizadas durante la investigación, entre 2018 y 2019

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