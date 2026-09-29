Juicio de los Cuadernos: declaran como testigos más empresarios sobreseídos

El juicio por los Cuadernos de la corrupción se reanudó este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 con nuevos testimonios vinculados al desarrollo de la investigación en 2018 y a los allanamientos y procedimientos que se ordenaron en la causa penal.

El debate oral se desarrolla desde noviembre del año pasado ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli en los tribunales federales de Retiro y tiene 86 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, procesada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho.