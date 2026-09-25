Judiciales

Caso INDEC: el fiscal recurrió a la Corte para que revise la prescripción que benefició a Guillermo Moreno

En la presentación cuestionó la resolución de Casación que dejó sin efecto la condena del ex secretario de Comerio por abuso de autoridad y manipulación de los registros del Indice de Precios del Consumidor

El fiscal Villar pide a la Corte revisar la prescripción en la causa INDEC contra Guillermo Moreno
El fiscal Villar pide a la Corte revisar la prescripción en la causa INDEC contra Guillermo Moreno
Guardar

El fiscal general Mario Villar presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para que revise la prescripción penal que dispuso la Cámara de Casación en la causa INDEC, en la que el TOF 2 condenó a Guillermo Moreno y a Beatriz Paglieri por abuso de autoridad en concurso ideal con destrucción e inutilización de registros públicos.

En su planteo, cuestionó la resolución porque entendió que el tribunal aplicó un criterio restrictivo en su interpretación del artículo 77 del Código Penal, que define el alcance de la categoría de funcionario público, y terminó dejando sin efecto una causal legal que suspendía los plazos de la acción penal.

PUBLICIDAD

La queja busca que el máximo tribunal declare procedente el recurso extraordinario que Casación había rechazado y anule la decisión favorable a las defensas del ex secretario de Comercio Interior e interventor del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y la exdirectora del área de Índices de Precios al Consumidor (IPC).

En su fallo, Casación había confirmado la revisión de la condena, por lo que el Tribunal Oral Federal 2 deberá dictar un nuevo pronunciamiento que podría modificar la pena de tres años de prisión en suspenso que recibieron Moreno y Paglieri.

En esta causa se investigó la manipulación de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC entre 2006 y 2007, en particular durante el último semestre de ese año.

PUBLICIDAD

La queja

La Cámara Federal de Casación Penal había declarado inadmisible el recurso extraordinario de la fiscalía por considerar que no cumplía los requisitos de los artículos 14 y 15 de la ley 48 ni de la acordada 4/2007 de la Corte Suprema. La resolución citó jurisprudencia del máximo tribunal para sostener esa conclusión.

Mario Villar, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal. Foto: MPF
Mario Villar, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal. Foto: MPF

Villar objetó esa respuesta al señalar que el rechazo careció de un análisis suficiente de los agravios planteados. En su presentación afirmó que el fallo contenía “fundamentos sólo aparentes” y que omitió examinar las circunstancias acreditadas en el expediente.

Además, sostuvo que el recurso había rebatido “todas y cada una” de las conclusiones que sustentaron la declaración de prescripción. También invocó precedentes de la Corte Suprema sobre el deber de los tribunales de evaluar los cuestionamientos de arbitrariedad antes de denegar el acceso a la instancia extraordinaria.

El debate por la prescripción

La discusión se centra en el tiempo transcurrido entre la citación a juicio, dispuesta el 27 de mayo de 2019, y la sentencia dictada el 7 de agosto de 2024. Las defensas sostuvieron que ese lapso superó el máximo de cuatro años previsto para los delitos imputados.

El tribunal oral había rechazado la prescripción porque consideró suspendido el curso del plazo durante ese período. Para ello tuvo en cuenta que una de las imputadas, Marcela Lucía Filia, continuaba contratada por el INDEC, circunstancia que interpretó como suficiente para aplicar la causal de suspensión prevista para delitos cometidos en el ejercicio de la función pública.

Para las defensas, su permanencia como empleada contratada no podía justificar la suspensión sin demostrar que sus tareas le permitían influir sobre la investigación.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal entendió que el tribunal de juicio no había explicado qué cargo ocupaba Filia ni cuáles eran sus funciones concretas dentro del organismo.

También observó que, al fundamentar su absolución, el propio tribunal había reconocido que no estaba claro para qué había sido contratada ni qué tareas desempeñaba, más allá de referencias generales contenidas en contratos de locación de servicios.

Filia fue absuelta en la sentencia de 2024 y esa decisión quedó firme porque la fiscalía no la recurrió.

Temas Relacionados

Guillermo MorenoINDECÍndice de Precios al ConsumidorÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Justicia porteña presentó Senderos, un programa para jóvenes en contacto con la ley penal

La iniciativa propone un abordaje restaurativo y socioeducativo para adolescentes y jóvenes, con acompañamiento interdisciplinario, trabajo territorial y herramientas orientadas a reducir la reiteración de conductas delictivas

La Justicia porteña presentó Senderos, un programa para jóvenes en contacto con la ley penal

Dos hermanas pidieron borrar el apellido de su padre por un agravio moral, pero la Justicia les negó el pedido

Una Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia que rechazó el cambio de identidad registral solicitado por ambas mujeres, quienes alegaban padecimientos psicológicos. El tribunal analizó el alcance del Código Civil y Comercial para este tipo de reclamos y ratificó el fallo que desestimó la presentación

Dos hermanas pidieron borrar el apellido de su padre por un agravio moral, pero la Justicia les negó el pedido

Alquiló para el verano una casa en Tigre con playa y vista a una laguna y terminó recuperando la mitad del alquiler

Una mujer pagó en dólares un alquiler temporario en un barrio privado atraída por la playa de arena y la vista al agua, pero durante su estadía la laguna artificial fue vaciada por tareas de mantenimiento. La Cámara de Apelaciones revocó el fallo de primera instancia y responsabilizó al propietario por el incumplimiento parcial de las condiciones ofrecidas

Alquiló para el verano una casa en Tigre con playa y vista a una laguna y terminó recuperando la mitad del alquiler

Reclamó una indemnización por tropezar en la vereda, pero sus propias contradicciones le hicieron perder el juicio

Una mujer demandó a un municipio de zona norte por una presunta caída en la vía pública, pero la Cámara de Apelaciones confirmó el rechazo de la demanda y la obligó a pagar las costas del juicio. Los jueces advirtieron contradicciones entre sus declaraciones y las pericias, y destacaron la falta de pruebas sólidas para acreditar cómo ocurrió el accidente

Reclamó una indemnización por tropezar en la vereda, pero sus propias contradicciones le hicieron perder el juicio

Casación mantuvo la prisión domiciliaria de un ex policía de Mendoza juzgado por crímenes de lesa humanidad

José Lellis Sosa Córdoba integra el grupo de 28 imputados sometidos a juicio por delitos cometidos contra más de 300 víctimas durante la última dictadura militar. La prórroga de la cautelar fue reducida a seis meses

Casación mantuvo la prisión domiciliaria de un ex policía de Mendoza juzgado por crímenes de lesa humanidad

DEPORTES

Condenaron a 26 años de prisión al asesino del ex Puma Federico Martín Aramburu

Condenaron a 26 años de prisión al asesino del ex Puma Federico Martín Aramburu

Isabella, la hija de Fabián Assmann y Melina Pitra, ganó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026: el video de su magnífica actuación

El video de las dos vueltas clave de Franco Colapinto desde la cámara a bordo y el mensaje del jefe de Alpine sobre su clasificación

Las últimas palabras del principal acusado de asesinar al ex Puma Federico Aramburu antes de conocer la condena

Tras una sanción a Sainz, Franco Colapinto largará 9° el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú

TELESHOW

La reacción de Tini Stoessel al embarazo de Carola Gil, su mejor amiga

La reacción de Tini Stoessel al embarazo de Carola Gil, su mejor amiga

El conflicto entre Nicolás Repetto y Juan Pablo Varsky por el nombre del nuevo programa del conductor

Luciana Rubinska acompañará a Luis Novaresio en la conducción de los Martín Fierro de Radio 2026

Melody Luz arremetió contra Fio Giménez y la desafió a resolver sus conflictos sobre un ring: "Me caés mal porque sos falsa"

La noche del Martín Fierro de Radio que le dio a Oscar González Oro el gran reconocimiento de sus pares: "Esto lo soñé"

INFOBAE AMÉRICA

Sin fármacos en Cuba: El drama de una madre que cuida a su hija con esquizofrenia mediante la ayuda del exterior

Sin fármacos en Cuba: El drama de una madre que cuida a su hija con esquizofrenia mediante la ayuda del exterior

El calor amenaza la producción de arroz en Japón y puso en alerta a los científicos, que ya buscan una solución

Paralizan la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá tras un accidente laboral

La hija de Brooklyn Rivera pide medidas diplomáticas firmes contra el régimen de Nicaragua

Lluvias dejan tres muertos y mantienen en alerta a varias zonas de Honduras