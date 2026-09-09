Elecciones del Consejo de la Magistratura: la Lista Celeste impugnó a Vázquez y Ramos Padilla y pidió que no usen su nombre

El camarista federal de San Martín cuestionó al sector que impulsa la fórmula de Gabriela Vázquez y Alejo Ramos Padilla/Prensa Consejo de la Magistratura

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La Lista Celeste impugnó este miércoles ante la Junta Electoral de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) la nómina encabezada por Gabriela Vázquez y Alejo Ramos Padilla para que no use su nombre ni su identidad histórica, en una disputa que redefine la interna por las cuatro bancas del estamento judicial en el Consejo de la Magistratura. A días del cierre de listas para el período 2026-2030, el planteo también pone en discusión quién puede presentarse ante los electores como continuidad de un espacio construido durante 30 años.

La dupla que había reunido mayor respaldo era la formada por Walter Venditti y Paula Castro, con apoyo del consejero Alberto Lugones. Venditti integra el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín y Castro es jueza de la Cámara Nacional en lo Civil.

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La controversia tiene peso político porque los jueces ocupan cuatro representantes en el Consejo de la Magistratura y hoy la distribución de esos lugares se reparte entre dos consejeros de la Lista Bordó, uno de la Lista Celeste y uno de Compromiso Judicial. En ese escenario, la definición de los primeros lugares de cada nómina concentra las mayores posibilidades de acceso al organismo que interviene, entre otras funciones, en la selección y acusación de magistrados.

El juez Walter Venditti

El planteo fue presentado por el sector que se reivindica como expresión histórica de la agrupación y apunta contra la Lista 2. La Junta Electoral de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional deberá decidir ahora si esa nómina puede competir con esa identificación o si tendrá que modificar su denominación y su identidad gráfica.

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El uso del nombre, el logo y los símbolos de la agrupación

El eje central de la impugnación es que la lista de Vázquez y Ramos Padilla no utilice la denominación “Lista Celeste” ni tampoco el logo, el color, la tipografía, la simbología y los demás elementos gráficos que, según el escrito, integran una identidad electoral consolidada durante las últimas tres décadas.

Para el sector impugnante, “Lista Celeste” no es solo un nombre para identificar una candidatura. Sostiene que representa una trayectoria política e institucional dentro del estamento de jueces, magistrados y funcionarios.

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Por eso, la presentación reclama que la nómina encabezada por Vázquez y Ramos Padilla adopte una denominación propia, original y suficientemente diferenciada. El objetivo, según ese planteo, es evitar cualquier posibilidad de confusión entre ambas expresiones electorales.

La objeción también alcanza a una eventual solución intermedia. El escrito advierte que la diferenciación no debería resolverse con agregados o aditamentos sobre la denominación “Lista Celeste”, porque, para los impugnantes, mantener esa identificación aunque esté acompañada por otros elementos no elimina el riesgo de confusión ni evita la apropiación de una identidad construida durante décadas.

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La interna se abrió a menos de 48 horas del cierre de listas

La disputa se desató después de una interna que alteró un escenario que hasta la semana pasada parecía encaminado hacia una definición por consenso. A menos de 48 horas del cierre de listas para las elecciones del Consejo de la Magistratura, apareció una fórmula alternativa a la que hasta entonces se perfilaba como candidata de acuerdo dentro de la agrupación.

El juez Alejo Ramos Padilla

Sobre el cierre, otro sector promovió la fórmula compuesta por Gabriela Vázquez y Alejo Ramos Padilla. Vázquez integra la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y fue presidenta del Consejo de la Magistratura, mientras que Ramos Padilla está al frente del Juzgado Federal N° 1 de La Plata.

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La aparición de esa segunda fórmula quebró una dinámica de tres décadas. Cada cuatro años, los distintos sectores de la agrupación negociaban internamente la definición de candidaturas y solían converger en una lista de consenso.

El planteo también cuestiona avales y categorías de candidatos

La presentación de este miércoles no se limita al nombre ni a la identidad visual. La Lista Celeste pidió además que se revise la integración de los candidatos de la Lista 2, en especial la correspondencia entre titulares y suplentes y las categorías previstas por el reglamento electoral.

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Según el planteo, habría al menos un caso en el que esa integración no cumpliría con las disposiciones reglamentarias. También solicitó que la Junta Electoral haga un control individual de los avales presentados para respaldar la candidatura de la Lista 2.

El pedido incluye que se determine si los avales otorgados bajo la identificación “Lista Celeste” pueden ser utilizados válidamente para sostener la postulación de Vázquez y Ramos Padilla.

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El argumento de fondo es que la discusión excede el uso formal de un nombre. Según la presentación, durante 30 años la Lista Celeste construyó dentro del estamento judicial una identidad reconocible, asociada a un conjunto de valores e ideas expresados en sucesivas elecciones del Consejo de la Magistratura.

A partir de esa premisa, los impugnantes sostienen que esa identidad no puede ser utilizada por un grupo conformado para esta elección y que, según su postura, no representa la continuidad de la agrupación histórica. También advierten que una autorización en ese sentido podría sentar el precedente de que un grupo reducido de jueces se apropie de la identificación y de la historia de una lista electoral para conformar un espacio distinto bajo el mismo nombre.

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La definición quedó en manos de la AMFJN, que deberá resolver si la Lista 2 de Vázquez y Ramos Padilla debe modificar su denominación, su identidad gráfica o alguno de los demás aspectos cuestionados.