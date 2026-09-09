Cultura

De la Nueva York contracultural a las zonas mayas de Guatemala: Leandro Katz en el Bellas Artes con una antológica inédita

La exhibición “La noche y las palabras” reúne, por primera vez en una institución local, instalaciones, fotos, películas, dibujos, grabados y estudios realizados desde los años sesenta, con un recorrido por salas del primer piso y documentos literarios

Leandro Katz - MNBA
De la Nueva York contracultural a las zonas mayas de Guatemala: Leandro Katz en el Bellas Artes con una antológica inédita
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El Museo Nacional de Bellas Artes inauguró la exposición antológica Leandro Katz. La noche y las palabras, una muestra que reúne por primera vez en un museo argentino instalaciones, fotografías, películas, dibujos, grabados e investigaciones artísticas producidas desde la década de 1960 y que propone una lectura integral de la trayectoria del artista visual, cineasta y escritor nacido en Buenos Aires en 1938.

La exhibición ocupa las salas del primer piso y también incorpora documentos y publicaciones de distintas etapas de su producción literaria. Entre las obras incluidas figuraron series como “El Proyecto Catherwood”, “Alfabetos lunares” y “Columnas del lenguaje”, además de composiciones fotográficas de los años setenta como “Un viaje en canoa”, “Veinte segundos en la vida de una palmera” y “La caída”.

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El recorrido de la muestra, con curaduría de Mariana Marchesi y Francisco Lemus, también incluye las películas “Estación Los Ángeles”, de 1970 y primera obra cinematográfica del artista, y “Paradox”, de 2001.

Leandro Katz - MNBA
La exhibición ocupa las salas del primer piso y también incorpora documentos y publicaciones de distintas etapas de su producción literaria

Según el director del museo, Andrés Duprat, se trata de la primera exposición antológica de Katz en una institución argentina. El funcionario señaló que el artista residió en Nueva York entre 1965 y 2006 y que, a lo largo de ese período, configuró una obra vinculada tanto con la escena estadounidense de la contracultura y el arte conceptual como con tradiciones y problemáticas latinoamericanas.

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Duprat sostuvo que una parte decisiva del pensamiento de Katz se consolidó durante los viajes que realizó por la Argentina y Centroamérica en la década de 1960. En esos desplazamientos, agregó, el artista se acercó a cosmovisiones y sistemas de representación de los antiguos pueblos americanos, saberes que luego integró en exploraciones estéticas orientadas a registrar fenómenos visuales y lingüísticos.

El director del Bellas Artes definió esa producción como “una superposición de tiempos y sucesos históricos en busca de modos poéticos para captar la realidad”. También afirmó que “la obra de Katz puede leerse como un gesto de recuperación de aquello que se pierde cuando la historia latinoamericana se piensa desde afuera”.

Leandro Katz - MNBA
La exhibición “La noche y las palabras” reúne, por primera vez fotos, películas, dibujos, grabados y estudios realizados desde los años sesenta

Marchesi y Lemus señalaron que, desde los años sesenta, “Katz construyó su obra como un ejercicio poético en el cruce entre imagen y escritura”. Los curadores destacaron que, a diferencia de otros artistas argentinos de su generación, su punto de partida fue el propio continente, con sus ciudades y sitios arqueológicos, en especial las zonas mayas de Guatemala.

Según los curadores, las investigaciones de Katz sobre lo ancestral anticiparon discusiones que tardaron décadas en instalarse con fuerza: el cuestionamiento de la modernidad eurocéntrica, la valoración de la diversidad cultural y la denuncia de las lógicas extractivistas impuestas por el colonialismo. También indicaron que, para el artista, la naturaleza fue siempre un campo de conocimiento.

Esa relación con el mundo natural apareció en la observación de las fases lunares, los ciclos del cielo y sus ritmos, convertidos en materia de trabajo. Marchesi y Lemus describieron ese interés como la búsqueda de un lenguaje anterior a cualquier escritura humana.

Leandro Katz - MNBA
“La obra de Katz puede leerse como un gesto de recuperación de aquello que se pierde cuando la historia latinoamericana se piensa desde afuera”

Entre las piezas exhibidas se encontró “Proyecto para ‘El día que me quieras’ - Versión I con cámara emplumada”, de 1990, una instalación fotográfica desarrollada a partir de las imágenes del cuerpo de Ernesto Che Guevara tomadas por Freddy Alborta.

Esa obra fue donada por Katz a la colección del museo cuando recibió el Premio Nacional a la Trayectoria Artística en 2020/2021. Su inclusión en la exposición sumó una pieza ligada a uno de los núcleos de trabajo del artista: la relación entre imagen, historia y memoria política.

*“Leandro Katz. La noche y las palabras”, en el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473, hasta el 10 de enero de 2027 en las salas del primer piso, de martes a viernes, de 11 a 19.30 (último ingreso), y los sábados y domingos, de 10 a 19.30.

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