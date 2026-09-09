Guatemala

La comisión de postulación tramita 32 tachas contra aspirantes a contralor para Guatemala y definen metodología para entrevistas

El órgano encargado del relevo en la Contraloría General de Cuentas abrió un plazo de cinco días para presentar descargos y citó la próxima reunión para el 17 de septiembre a las 9:00

Varios asistentes sentados a una mesa levantan la mano frente a un fondo con la inscripción Comisión de Postulación y el escudo de Guatemala
Los integrantes de una Comisión de Postulación en Guatemala levantan la mano para registrar su voto durante una sesión de trabajo. (Miquel Cortes Bofill)
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La Comisión de Postulación para elegir al próximo contralor de la Contraloría General de Cuentas dio trámite este martes 8 de septiembre a 32 tachas contra aspirantes al cargo y, al mismo tiempo, definió cómo entrevistará y calificará a los candidatos antes de entregar el 22 de septiembre la nómina final al Congreso, paso previo a que la nueva autoridad asuma el 13 de octubre.

La recta final del proceso ya tiene calendario y consecuencias concretas para los aspirantes observados. Según la información difundida por el presidente de la comisión, Miquel Cortés, los postulantes señalados tendrán cinco días para presentar pruebas de descargo y la siguiente sesión quedó convocada para el 17 de septiembre a las 9:00.

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La postuladora conoció 25 señalamientos presentados por organizaciones de sociedad civil y personas individuales, dirigidos contra 18 candidatos que buscan dirigir la entidad. De ese total, 24 fueron admitidos por la comisión, que revisó los impedimentos de manera individual en el pleno.

Los cuestionamientos abarcan la forma en que algunos aspirantes presentaron su documentación y la vinculación de ciertos candidatos en casos penales. La comisión, sin embargo, conoció en esta fase la forma de los señalamientos y no el fondo de cada acusación.

Integrantes de una comisión sentados en mesas en forma de U mientras camarógrafos y periodistas con computadoras cubren el evento
Periodistas y camarógrafos cubren la sesión de la Comisión de Postulación para la elección del Contralor General de Cuentas en Guatemala. (Miquel Cortes Bofill)

Los señalamientos alcanzan a 18 aspirantes y no los excluyen del proceso

La comisión deberá notificar a esos candidatos sobre los impedimentos admitidos para que presenten la documentación con la que busquen desvanecer los cuestionamientos. Si los aspirantes no lo consiguen, la postuladora podrá tomar en cuenta esos antecedentes al momento de evaluar su honorabilidad y razonar el voto con el que integrará la nómina de seis finalistas.

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Cortés explicó que los impedimentos serán profundizados en la próxima sesión y que entonces se conocerá si las pruebas de descargo son aceptadas. El presidente de la comisión afirmó: “Eso no excluye al candidato del proceso, pero sí es un dato muy significativo para el momento de la evaluación y sobre todo la votación final”.

Entre los señalamientos analizados figuró el presentado por el ciudadano Ervin Kiesling Alvarado contra la decana de la Universidad Juan José Arévalo, Nidia Ester Gramajo Castro, a quien atribuyó un posible conflicto de interés porque su esposo, Juan Luis Monterroso González, trabaja en la Contraloría. La tacha fue rechazada porque el cónyuge de la comisionada no aspira a dirigir la entidad.

Solo los 15 mejores expedientes pasarán a entrevistas de hasta 35 minutos

La comisión acordó que entrevistará en sesión plenaria a los 15 aspirantes con las mejores calificaciones en la evaluación de expedientes conforme a la tabla de gradación. Si hubiera empate en el puesto 15, pasarán a esa fase todos los postulantes que obtengan la misma puntuación.

Las entrevistas se harán en orden alfabético y cada una tendrá una duración máxima de 35 minutos. Cada aspirante dispondrá de 10 minutos para exponer su plan de trabajo y después responderá cuatro preguntas base, además de los cuestionamientos adicionales que planteen los comisionados.

Cada integrante de la comisión podrá formular una pregunta y el postulante tendrá hasta tres minutos para responder. La metodología fue aprobada en el pleno como parte de la fase final del proceso de selección.

Para calificar los expedientes, la postuladora aprobó un sistema de 13 binas, cada una integrada por un decano y un representante de los colegios profesionales. Esos grupos harán una primera revisión y asignarán una nota inicial.

Luego habrá una segunda evaluación mediante el intercambio de expedientes entre las binas. La calificación final de cada archivo será conocida y votada por el pleno de la Comisión de Postulación.

La comisión también fijó criterios específicos sobre qué contará y qué no contará en la valoración de experiencia profesional, formación académica y docencia universitaria. Entre esas reglas resolvió que las asesorías no serán consideradas experiencia en puestos de mando y que, en docencia, solo se tomará en cuenta la experiencia como catedrático titular de un curso universitario.

Cortés informó además en la red social X que todos los postulantes convocados ya realizaron las pruebas psicométricas. En esa misma comunicación indicó que la comisión recibió en audiencia a representantes de la organización Centinelas, conoció una comunicación sobre la transmisión de la sexta sesión y una solicitud de audiencia del Observatorio Juvenil de Alta Verapaz.

El presidente de la comisión escribió que el proceso entra en su tramo final y destacó el seguimiento externo. “Nos encaminamos a la parte final de este proceso y considero oportuno reiterar el valor que tiene el acompañamiento de la prensa, la sociedad civil y los organismos que están observando esta labor”.

La ruta fijada por la postuladora establece que la nómina debe presentarse el 22 de septiembre para que el procedimiento continúe en el Congreso y el nuevo contralor tome posesión del cargo el 13 de octubre.

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