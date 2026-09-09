Judiciales

Coimas en Discapacidad: citaron a declarar a Nadia Beller, la abogada baleada en Bolivia

Fue una decisión del fiscal federal Franco Picardi en relación a la ex pareja del ex asesor libertario Fernando Cerimedo

Nadia Beller, la abogada boliviana que fue baleada y acusó al asesor del presidente de Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo
Nadia Beller, la abogada boliviana que fue baleada fue citada por la Justicia argentina
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El fiscal federal Franco Picardi citó a declarar como testigo a Nadia Beller, la ex pareja del ex asesor libertario Fernando Cerimedo que sobrevivió a un atentado contra su vida en Bolivia.

La decisión se tomó ante “las múltiples noticias periodísticas que se hicieron públicas mediante las cuales la abogada Nadia Shirley Beller Delgadillo afirmó tener evidencia” sobre supuestos pagos de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad cuando estaba presidida por Diego Spagnueolo, según supo Infobae en fuentes judiciales.

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Picardi citó a Beller como testigo y para ello resolvió librar un exhorto a la Fiscalía General de Bolivia para solicitar colaboración para que la declaración se concrete de manera “virtual y reservada”.

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