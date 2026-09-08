Juicio de los Cuadernos: otro empresario declaró que le pidieron pagos ilegales

Un empresario aseguró este martes que el acusado financista Ernesto Clarens hizo pedidos de dinero a cambio de ayudar con licitaciones y que decía tener llegada a funcionarios del Gobierno. El testigo, Jorge Cibraro, recordó que fue varias veces a ver al ahora arrepentido a su oficina en el microcentro porteño porque enfrentaban demoras en los pagos de las obras públicas, pero que nunca llegaron a un acuerdo.

El Tribunal Oral Federal 7 que juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner reanudó este martes las audiencias en un tramo del juicio dedicado a escuchar a empresarios, muchos de los cuales estuvieron acusados durante la investigación pero después quedaron desvinculados con sobreseimientos.

Otro testigo complicó al financista Ernesto Clarens

En la audiencia del jueves último, Jorge Stocker contó ante el Tribuna Oral Federal 7 que según le refirió su suegro, luego de una licitación entre 2003 y 2004 comenzaron los reclamos desde el OCCOVI que conducía el acusado Claudio Uberti. Lo definió como “una imposición”.

Otros testigos coincidieron a la hora de hablar de presiones desde ese organismo como llamadas para obligarlos a echar a directivos de sus empresas, aunque negaron haber recibido pedidos de dinero.