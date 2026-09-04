Hotesur-Los sauces: el TOF 5 definió que el juicio será presencial y con audiencias tres veces por semana

Foto de archivo. Cristina Kirchner Máximo Kirchner y Lázaro Báez

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En la audiencia preliminar ordenatoria del juicio oral por la causa Hotesur-Los Sauces, el presidente del Tribunal Oral Federal 5, José Michilini, anticipó que el juicio será estrictamente presencial, con audiencias tres veces por semana, y, en el caso de que la agenda lo impida, está previsto habilitar sábados y domingos, y la feria de verano.

Ante el pedido del fiscal general Diego Velasco de que se fije el inicio del debate oral “lo antes posible”, el magistrado le respondió que están “en la misma sintonía”. Sin embargo, decidieron esperar a que se completen las pericias contables pendientes para evitar posibles impugnaciones.

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En la sala Auditorio de Comodoro Py 2002, el TOF 5 hizo saber las condiciones en que organizará el juicio que tendrá en el banquillo a Cristina Fernández, su hijo Máximo Kirchner, a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López, quien estuvo presente en la audiencia, Fabián De Sousa, y al ex contador arrepentido Víctor Manzanares, entre otros.

Al referirse a los imputados, el tribunal dijo que deberán estar presentes en los actos esenciales y que en el resto de los encuentros no tienen obligación de hacerlo.

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Aclaró que, si alguno de los acusados solicita conectarse por videoconferencia, esas “eventuales circunstancias serán analizadas en particular, cuando se trate de cuestiones estrictamente específicas y justificadas”.

El caso Hotesur-Los Sauces evalúa presuntos delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas, en el marco de supuestas maniobras para redirigir fondos obtenidos de la corrupción hacia la familia Kirchner, a través de contratos inmobiliarios y hoteleros.

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Juez José Michilini, presidente del TOF 5 en el juicio Hotesur-Los Sauces

La pericia contable

La definición de la fecha de inicio del juicio depende de la finalización del estudio interdisciplinario a cargo del Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública, que depende de la Corte Suprema.

En ese sentido, el tribunal informó que intimó a los responsables a que, en el término de 15 días, hagan llegar los resultados para disponer de la totalidad de la prueba.

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Por su parte, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, solicitó al tribunal que oficie a los técnicos los datos que requirieron, porque, según señaló, “les faltaba información para completar el informe”.

La pericia contable debe determinar si existió una simulación de alquileres entre las empresas de Báez y López y las firmas administradas por la familia Kirchner. La hipótesis es que esos contratos habrían servido para canalizar fondos de origen ilícito.

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Cristina Kirchner y Maximo Kirchner

Las reglas del tribunal

Los jueces Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, presididos por José Michilini, dispusieron un término de siete días para que las partes propongan qué prueba quieren excluir del proceso.

Sobre la nómina de testigos que propone la acusación, el fiscal Diego Velasco indicó que entregará el diagrama por escrito.

A su vez, las partes estuvieron de acuerdo en que, cuando se dé comienzo al debate, se lea un resumen de los hechos que derivaron en la elevación a juicio, en lugar de exponer el requerimiento completo.

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El juez Michilini afirmó que desde la próxima semana toda la documentación estará disponible en modo digital y en físico para que las partes tengan acceso absoluto, a fin de “evacuar las dudas y desarrollar su ministerio”.

Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner. Crédito: Cristian Gastón Taylor

El pedido de Cristina Kirchner

La defensa de la expresidenta solicitó dejar sin efecto la lista de 30 testigos que habían sido solicitados por la Oficina Anticorrupción antes de que desistiera de constituirse como querellante.

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Con el respaldo de otros defensores, Beraldi anticipó que se opone a la incorporación de testimonio o elementos de prueba por lectura.

Pidió que, por lealtad procesal, se incorpore la absolución de la ex presidenta en razón del delito de asociación ilícita en la causa Vialidad.

Ante los planteos, los jueces anticiparon que, una vez que transcurran los siete días que otorgaron para que las partes definan la prueba que quieren exponer en el debate, se ocuparán de las cuestiones que se escucharon en la audiencia preparatoria y luego se incorporarán las eventuales piezas procesales.

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La causa

Hotesur-Los Sauces llega al juicio con una amplia cantidad de pruebas ya admitidas, entre ellas informes bancarios, registros de movimientos de fondos, operaciones millonarias en dólares y datos sobre pagos de servicios e inmuebles hoteleros en El Calafate, con el objetivo de reconstruir el origen y la circulación del dinero.

Entre los imputados figuran Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Romina Mercado, Patricio Pereyra Arandia, Lázaro Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares y otros empresarios, contadores, abogados y directivos ligados a las firmas investigadas. Florencia Kirchner, en cambio, quedó fuera del juicio oral por decisión de la Cámara de Casación en 2023.

Interviene el Ministerio Público Fiscal, con los doctores Diego Velasco y Argibay Molina, mientras que la Unidad de Información Financiera esta representada por el director de Litigios Penales Mariano Galpern y la abogada Marianela Teich.

Según la acusación, parte de los fondos habría sido canalizada a través del gerenciamiento de Valle Mitre y del alquiler de habitaciones que no se usaban, en una operatoria en la que Martín Báez firmaba cheques y transferencias hacia cuentas vinculadas a los Kirchner, mientras Sanfelice intervenía en los contratos y la administración hotelera.