Investigarán el patrimonio de Abel Furlán y de la sindicalista que compró el departamento ubicado debajo del de CFK

Ordenaron medidas de prueba sobre el patrimonio de la sindicalista María Soledad Calle y Abel Furlán

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El juez federal Julián Ercolini pidió informes al Registro de la Propiedad sobre el departamento del primer piso de San José 1111, ubicado debajo del de la expresidenta Cristina Kirchner y que se atribuye a la sindicalista de la UOM María Soledad Calle- Además, ordenó una batería de pruebas sobre su patrimonio y el del ex titular del gremio Abel Furlán.

Entre las medidas ordenadas en la investigación por presunta defraudación, el magistrado pidió al Registro de la Propiedad Inmueble de la ciudad de Buenos Aires un informe histórico completo del primer piso de San José 1111. En ese edificio, un piso más arriba, cumple arresto domiciliario, condenada en la causa Vialidad, la ex presidenta.

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CFK cumple arresto domiciliario en San José 1111

El juez pidió un detalle de adquisiciones, escribanías, registros notariales y documentación registral del primer piso, que según la denuncia de opositores gremiales habría sido comprado por Calle.

Propiedades y autos

También requirió a ARCA que informe si Calle trabaja o trabajó en relación de dependencia para UOMRA desde 2022, y sus remuneraciones y declaraciones juradas presentadas en caso de respuesta positiva.

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En relación a Calle, Furlán y otros dos imputados en la causa, Adalberto Braconi y Osvaldo Lobato, abrió una investigación fiscal-patrimonial y pidió también al organismo recaudador información sobre sus declaraciones de bienes personales entre 2022 y 2025, domicilios, ingresos. También se deberá informar al juzgado ingresos provenientes de UOMRA, OSUOMRA, USEM y Grupo Vértice.

Respecto de USEM, la empresa vinculada a Calle que habría sido contratada por la UOM y Grupo Vértice, se requirieron declaraciones juradas, actividades, domicilios, facturación, compras y ventas, según supo Infobae en fuentes judiciales. En particular se pidió información sobre la facturación de USEM al sindicato y de operaciones de esa firma con el grupo Vértice.

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El juez Julián Ercolini pidió medidas de prueba

El juez pidió detalles sobre la propiedad de diferentes vehículos, un Peugeot 3008 y BMW M135 xDrive vinculados con Calle; ocho autos de la UOMRA mencionados en la denuncia y “todos los automotores/motovehículos registrados desde 2022 por Furlán, Calle, Braconi, Lobato, UOMRA, OSUOMRA, USEM y Grupo Vértice, incluso como autorizados a conducir”, con foco en el año 2025. También sobre aeronaves, embarcaciones y otras propiedades.

Las medidas incluyen pedidos de informes sobre cuentas y productos financieros de los imputados, el sindicato y las empresas investigadas. Además se puso el foco en los viajes internacionales y se requirieron datos migratorios desde 2022.

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La denuncia

El 26 de agosto último los denunciantes Ángel Derosso, Pablo González y Gerardo Piva, con el patrocinio del abogado Yamil Castro Bianchi, concretaron nuevas presentaciones donde pidieron ampliar el objeto procesal de la investigación para abarcar en forma total la supuesta maniobra “de desapoderamiento patrimonial que habría afectado tanto a la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina como a su Obra Social OSUOMRA”.

Pidieron sumar a la causa un contrato firmado entre la empresa USEM SA y la obra social, investigar el impacto sobre el patrimonio y las prestaciones, “como así también el conocimiento o intervención que pudiera haber tenido la autoridad estatal de control”. Además se refirieron a publicaciones periodísticas que dieron cuenta de la formación de sociedades y compra de bienes por parte de Calle, “los cuales potencialmente podrían provenir, a juicio de los nombrados, del provecho de las maniobras investigadas”.

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La fiscalía dictaminó que se puede avanzar con las nuevas medidas de prueba en base a la imputación que se realizó en marzo pasado y que dio impulso a la investigación penal.