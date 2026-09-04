Judiciales

Confirmaron la decisión de apartar a las querellas en la causa $LIBRA

La Cámara Federal porteña ratificó la resolución del juez y coincidió en que quienes compraron el token asumieron el “riesgo” de invertir en una criptomoneda en el marco de un negocio “volátil” y sin regulación financiera

Mauricio Novelli con Milei
El pedido de apartar a las querellas fue de la defensa del imputado Mauricio Novelli
Guardar

La Cámara Federal porteña confirmó este viernes el apartamiento de las querellas en la investigación por el fallido lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, promocionado con un posteo en X por el presidente Javier Milei en febrero de 2025 y advirtió que quienes la compraron asumieron la “fuerte exposición al riesgo” de un “negocio de por sí volátil”.

“Compartimos el criterio sostenido por el juez de grado en cuanto a que la operatoria examinada se desenvolvió en el marco de un negocio de por sí volátil, caracterizado por la ausencia de regulación financiera y una fuerte exposición al riesgo, circunstancias que resultaban conocidas por quienes decidieron operar en ese ámbito”, concluyeron los camaristas de la sala I del Tribunal de Apelaciones Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

PUBLICIDAD

De esta manera ratificaron la decisión del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, cuando el 3 de julio pasado apartó a cinco inversores que habían sido aceptados como querellantes, con lo cual la pesquisa quedó solo bajo el impulso de la fiscalía de Eduardo Taiano, quien tiene delegada la investigación.

Se trató de una de las primeras resoluciones que firmó Bertuzzi como juez titular de ese Tribunal de Apelaciones, cargo que juró ayer, jueves, tras concursarlo. El magistrado ya integraba la sala I de la Cámara Federal pero había sido trasladado por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri desde un Tribunal Oral.

PUBLICIDAD

Un ardid no demostrado

Los ahora ex querellantes Alan Vega, Braian Emanuel Quintero, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Martín Romeo ya no podrán tener acceso a la causa penal.

En su resolución firmada en la mañana de este viernes, los camaristas consideraron que “ninguno de los aquí apelantes ha logrado demostrar, a los fines de su legitimación, el ardid o la afirmación falsa concreta que los hubiera determinado a adquirir el token, ni la existencia de un nexo que conecte esa presunta maniobra perniciosa con la disposición patrimonial que habrían ejecutado”.

Más allá de la publicación del “tuit” de Milei, “aunque analizable desde otros extremos” , los apelantes “solo se han limitado a describir una sucesión de eventos sin identificar la falsedad concreta que los impulsó a efectuar la compra”, agregaron los jueces sobre el posteo en la red social X que hizo el Presidente el día del lanzamiento de la criptomoneda.

Posteo Milei Escándalo $Libra
El posteo del presidente Javier Milei el día del lanzamiento de $Libra

La venta del activo virtual se produjo “en un entorno que funciona como una suerte de libro contable”, donde se registra de “manera inmutable toda la información concerniente a la operatoria del mercado”, lo cual facilita a los actores una estimación del nivel de riesgo del producto, así como de la probabilidad de observar fluctuaciones pronunciadas en la cotización, se analizó en la resolución judicial.

Riesgo voluntario

Quienes compraron el token “asumieron voluntariamente los riesgos inherentes a esa clase de compra y, en el caso de los aquí apelantes, la pérdida patrimonial invocada no resulta sino una consecuencia de ese riesgo asumido”, advirtió el fallo. También se aclaró que si bien en un inicio del caso se los admitió en ese rol, el devenir de la pesquisa puede justificar un cambio en esa decisión.

Se investiga lo ocurrido con la criptomoneda cuya cotización subió apenas lanzada y luego se desplomó, horas después, “por las ventas del equipo creador, circunstancia que habría habilitado el retiro de unos USD 100.000.000″, recordó la resolución.

En el lanzamiento del token habrían intervenido Julian Peh y Hayden Davis, con representación local a través de Mauricio Novelli, a raíz de un contacto previo entre Peh, Davis y el Presidente en el “Tech Forum” de octubre de 2024. Este evento estuvo organizado por Novelli y Manuel Terrones Godoy. Todos ellos están bajo investigación.

Qué argumentaron los inversores

En julio pasado, el juez Martínez De Giorgi aceptó el planteo del lobista y trader Novelli porque advirtió que “la legitimación para intervenir como parte querellante exige la acreditación de una afectación concreta, directa y suficientemente individualizada, derivada del suceso investigado, extremo que no se encuentra debidamente demostrado en el estado actual del proceso”.

En la causa se investiga si el creador de $LIBRA, el estadounidense Hayden Davis, logró acercarse a Milei a través de Novelli y otros imputados -entre ellos su socio Manuel Terrones Godoy- y ello derivó en la difusión del proyecto por parte del Presidente en el posteo del 14 de febrero de 2025. La sospecha gira en torno a un multimillonario pago hecho por Davis a los ahora investigados.

Mauricio Novelli y Manuel Torres Godoy en la Casa Rosada
Mauricio Novelli y Manuel Torres Godoy en la Casa Rosada

Novelli, fundador de la academia N&W Professional Traders, organizador del Tech Forum y nexo entre empresarios cripto y la Casa Rosada, había solicitado desplazar a los denunciantes particulares bajo el argumento de que las pérdidas económicas fueron el resultado de la volatilidad propia de un mercado de riesgo no regulado y no de una estafa.

Las querellas rechazaron la pretensión de apartarlas y argumentaron que fueron víctimas de lo ocurrido con el posteo de Milei acompañado de la difusión del contrato para adquirir el activo. Según expresaron, “el aval del Jefe de Estado fue el ardid consumado”, una acción que generó un fenómeno de urgencia y ansiedad por comprar que nubló el juicio de los ahorristas.

Temas Relacionados

LIBRAMauricio Novelli,querellasúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una madre acusó de “estafador” a un hombre en el grupo de padres del colegio: él la demandó y la Justicia rechazó el reclamo

La denuncia surgió en el marco de una discusión por la organización del viaje de egresados. La Cámara de Apelaciones ratificó el fallo que había desestimado la demanda por afectación a la dignidad. Los fundamentos de la decisión judicial

Una madre acusó de “estafador” a un hombre en el grupo de padres del colegio: él la demandó y la Justicia rechazó el reclamo

Luego de divorciarse le reclamó una compensación económica a su exmarido pero la Justicia rechazó la demanda

La Cámara Civil concluyó que la mujer no logró demostrar un empeoramiento patrimonial como consecuencia de la separación conyugal

Luego de divorciarse le reclamó una compensación económica a su exmarido pero la Justicia rechazó la demanda

Tropezó de noche en una vereda adoquinada en mal estado y reclamó una indemnización: la demanda fue rechazada

Una mujer se fracturó la rótula luego de caer en una acera con elementos faltantes. La Cámara de Apelaciones de San Nicolás desestimó el hecho. La damnificada deberá pagar las costas del proceso

Tropezó de noche en una vereda adoquinada en mal estado y reclamó una indemnización: la demanda fue rechazada

La Corte Suprema dejó firme el sobreseimiento de Víctor Alderete en una causa por corrupción en el PAMI

El máximo tribunal rechazó un recurso de la querella del organismo y confirmó el cierre por prescripción de actuaciones vinculadas con la gestión del exinterventor durante el menemismo

La Corte Suprema dejó firme el sobreseimiento de Víctor Alderete en una causa por corrupción en el PAMI

Casación confirmó a los fiscales que investigan al ex juez Marcelo Bailaque por una presunta extorsión

El máximo tribunal penal rechazó un planteo de la defensa de Santiago Busaniche y mantuvo en la causa a Diego Velasco y Juan Argibay Molina

Casación confirmó a los fiscales que investigan al ex juez Marcelo Bailaque por una presunta extorsión

DEPORTES

Tras quedar 9° en la primera práctica, Franco Colapinto pone a prueba las mejoras del Alpine en Monza

Tras quedar 9° en la primera práctica, Franco Colapinto pone a prueba las mejoras del Alpine en Monza

Grave escándalo en la Fórmula 1: Briatore acusó a McLaren de regalarle dos autos a un juez del Caso Gasly y se cruzó con el jefe rival en plena conferencia

Arranca la fecha 8 del Torneo Clausura con tres partidos: agenda y todo lo que hay que saber

El mensaje público del Cholo Simeone a Julián Álvarez tras su frustrado pase al Barcelona: “La vida está llena de oportunidades”

Cómo quedó Alpine en la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras los nueve puntos que le quitaron a Pierre Gasly

TELESHOW

Luego de acercarse a Charlotte, Mariana Nannis habló de su vínculo con Alex Caniggia: “Dicen cada barbaridad...”

Luego de acercarse a Charlotte, Mariana Nannis habló de su vínculo con Alex Caniggia: “Dicen cada barbaridad...”

La confesión de Adolfo Cambiaso que sorprendió a Mario Pergolini: “Estoy todo roto”

Lowrdez de Bandana le contestó a quienes la criticaron: “Busquen modelos o métanse en otro perfil si no les gusta”

12 años sin Gustavo Cerati: el último show de su vida y quiénes lo acompañaron en sus 1571 días en coma

Mario Pergolini reveló cómo nació su amistad con Iron Maiden: “El de las camisas feas”

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia rebaja el precio referencial del diésel para los grandes consumidores en medio de protestas por la medida

Bolivia rebaja el precio referencial del diésel para los grandes consumidores en medio de protestas por la medida

El creador de contenido Cristopher Araya logra el primer galardón para Costa Rica en los Premios Juventud 2026

El legado de Cassandra Wilson: soul, blues y el espíritu del Mississippi en una voz que redefinió el ritmo del jazz contemporáneo

Reforma de pensiones en El Salvador se aprobará hasta 2027 prevé el FMI

Dos horas de angustia: Rescatan con vida a una recién nacida que fue sustraída de un hospital en Nicaragua