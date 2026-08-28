Judiciales

Mudanza de la AFA a Pilar: la Cámara Civil rechazó el recurso del Gobierno para llegar a la Corte

La Cámara Nacional en lo Civil rechazó el recurso extraordinario contra su fallo que avaló la mudanza de la sede social de la Asociación del Fútbol Argentino a Pilar

La Cámara Nacional en lo Civil cerró el camino a la Corte contra la decisión que avaló la mudanza de la AFA que preside Claudio Tapia a Pilar REUTERS/Agustín Marcarian
La Cámara Nacional en lo Civil cerró el camino a la Corte contra la decisión que avaló la mudanza de la AFA que preside Claudio Tapia a Pilar REUTERS/Agustín Marcarian
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La Cámara Nacional en lo Civil rechazó este viernes un recurso extraordinario del Gobierno Nacional y cerró así el camino para llegar hasta la Corte Suprema de Justicia en el intento por revertir el aval judicial a la mudanza de la sede social de la AFA a Pilar.

“No existe cuestión federal que autorice la habilitación de la instancia extraordinaria”, concluyeron los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset en la resolución a la que accedió Infobae.

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El Estado Nacional apeló el fallo del 18 de junio pasado que respaldó la validez de la mudanza, anuló decisiones de la Inspección General de Justicia (IGJ) y dejó bajo la órbita de la provincia de Buenos Aires el control de la Asociación del Fútbol Argentino. Ante el rechazo del recurso sólo quedará ahora ir en queja directa al máximo tribunal del país.

La sala D del Tribunal de Apelaciones concluyó que la decisión que avaló el cambio de sede social desde la calle Viamonte en CABA a Pilar resuelto en asamblea “está sostenida en argumentaciones que no pueden considerarse expresiones discrecionales sin correlato con las constancias del expediente, ni constituyen un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista”.

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“No surgen desaciertos que permitan tacharla de arbitraria o afirmar que ha sido emitida sobre la base de la mera voluntad de los magistrados votantes”, concluyeron los jueces al rechazar el recurso extraordinario que presentaron la Inspección General de Justicia y el Estado Nacional.

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