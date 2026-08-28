Judiciales

Traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad de Buenos Aires: cuáles son los cambios para trabajadores y empresas

El pase de competencias, desde el ámbito nacional a CABA, no incidirá en los juicios ya iniciados. Pero sí cambiará dónde deberán presentarse las nuevas demandas por conflictos individuales entre empleados y empleadores

Cámara Nacional del Trabajo
Cuando se implemente el traspaso, las nuevas demandas saldrán de la órbita del fuero nacional del trabajo
Guardar

La aprobación del convenio de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo a la ciudad de Buenos Aires derivará, cuando se implemente, en un cambio concreto para trabajadores, empleadores y abogados en el ámbito porteño: cada nueva demanda dejará de ingresar a los tribunales nacionales y pasará a la Justicia del Trabajo de CABA, una vez que el nuevo fuero comience a funcionar.

La Legislatura porteña aprobó el convenio de traspaso el pasado jueves, con 36 votos a favor, 2 en contra y 20 abstenciones.

El cambio no será retroactivo. El acuerdo firmado entre Nación y Ciudad establece una transición para evitar que miles de expedientes en trámite deban cambiar de tribunal. El nuevo sistema tendrá sus propios juzgados, su Cámara de Apelaciones y un Código Procesal laboral de la Ciudad.

PUBLICIDAD

Las nuevas demandas individuales

Un trabajador que inicie su juicio antes de la puesta en funcionamiento del nuevo fuero lo seguirá en la Justicia Nacional del Trabajo. Quien demande después, deberá radicar su expediente en el fuero laboral porteño.

Además, el traspaso no cambiará el juzgado donde tramitan juicios ya iniciados. Es decir, una demanda no trasladará su expediente a los nuevos tribunales de la Ciudad. La Justicia Nacional conservará esos expedientes hasta el dictado de la sentencia en primera o segunda instancia si hay apelación.

PUBLICIDAD

Se trata de la transferencia de la función judicial en materia laboral del ámbito nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El convenio fue firmado el 9 de febrero pasado por el ministro de Justicia de CABA, Gabino Tapia, y la Jefatura de Gabinete de la Nación. Luego fue aprobado por el Congreso, en el marco de la sanción de la ley 27.802 de Reforma Laboral.

Captura de pantalla de una publicación en la red social X realizada por la cuenta de Gabino Tapia con un texto sobre competencias laborales
El mensaje de Gabino Tapia tras la aprobación en la Legislatura del traspaso de las competencias laborales a la Ciudad de Buenos Aires

“La Justicia Laboral local va a ser completamente distinta a lo que conocemos hoy, con sentencias más rápidas gracias a modernizaciones procedimentales y tecnológicas”, explicó Tapia y detalló que “está pensada para que los conflictos laborales no sean un freno al desarrollo productivo de la Ciudad, dando respuestas rápidas y oportunas tanto para los trabajadores como para quienes generan empleo”.

Desde el gobierno porteño que preside Jorge Macri, el traspaso es visto como la concreción, en materia laboral, de una autonomía judicial reconocida constitucionalmente en 1994 y postergada durante más de tres décadas.

El tema abrió frentes judiciales que están en pleno trámite: esta semana el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico dejó sin efecto una medida cautelar que suspendió la aplicación del acuerdo de transferencia, por una demanda que presentó la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. La causa sigue su curso.

Desde despidos a reclamos por salarios

Las nuevas demandas laborales deberán presentarse ante la Justicia del Trabajo de CABA y alcanzarán, entre otros casos, a los conflictos derivados de las relaciones individuales de trabajo, como despidos; reclamos de indemnizaciones; diferencias salariales; créditos derivados de la relación laboral; accidentes y cuestiones vinculadas con las comisiones médicas, dentro de las competencias asignadas al nuevo fuero.

La Ley 6.789 creó diez juzgados de primera instancia y una Cámara de Apelaciones del Trabajo integrada por seis jueces, divididos en dos salas.

Otra diferencia importante es que las nuevas causas ya no se tramitarán bajo el esquema procesal de la Justicia Nacional del Trabajo. La Ciudad cuenta con su propio Código Procesal para la Justicia del Trabajo, aprobado por la Ley 6.790. Por lo tanto, los abogados que presenten nuevas demandas deberán litigar bajo las reglas procesales porteñas.

El traspaso tampoco significa que toda la Justicia laboral pase a la Ciudad. El acuerdo excluye, entre otros, los conflictos colectivos de trabajo, medidas de acción sindical o que impliquen al Estado nacional. Esas cuestiones continuarán dentro de la órbita del fuero del trabajo nacional. Para determinar dónde deberá iniciarse una demanda, será fundamental distinguir entre un conflicto individual, que irá al nuevo fuero porteño, y aquellos que quedaron reservados a la Justicia nacional.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad será el encargado de intervenir en los recursos previstos por la legislación porteña respecto de la Justicia Nacional ordinaria con asiento en CABA, en materia de derecho local y común, en sintonía a lo ya establecido en el fallo Levinas de la Corte Suprema de Justicia.

Los plazos

Aunque la Legislatura ya aprobó el traspaso, el nuevo sistema todavía requiere completar su puesta en funcionamiento. El plazo previsto es de hasta 180 días desde la entrada en vigencia del acuerdo.

Además, Nación y Ciudad deben avanzar en los convenios en materia de recursos. La Ley 27.802 ordena al Estado Nacional transferirlos y garantizar, durante la transición, el funcionamiento de la Justicia Nacional del Trabajo.

Así, durante varios años convivirán dos sistemas: la Justicia Nacional, que terminará de resolver los miles de expedientes que ya tiene, y la nueva Justicia porteña, que comenzará a recibir las demandas laborales individuales que se presenten a partir de la fecha de corte.

Temas Relacionados

Justicia del Trabajociudad de Buenos AirestraspasodespidosindemnizacionesLegislaturaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Corte ratificó una cautelar contra la provincia de Misiones por cobros anticipados de impuestos a una empresa yerbatera

El máximo tribunal del país declaró su competencia originaria y mantuvo vigente una medida en favor del establecimiento Las Marías. La empresa sostiene que el sistema le exige adelantar el equivalente a 307 años del impuesto

La Corte ratificó una cautelar contra la provincia de Misiones por cobros anticipados de impuestos a una empresa yerbatera

Un empujón en el recreo le provocó una grave fractura a una alumna de 11 años y ahora el Estado deberá indemnizarla

La niña, que cursaba sexto grado, debió ser operada y le colocaron dos tornillos en una pierna. La Justicia rechazó la defensa de la provincia, que alegó que se trató de un caso fortuito, y la condenó a reparar los daños sufridos por la menor

Un empujón en el recreo le provocó una grave fractura a una alumna de 11 años y ahora el Estado deberá indemnizarla

Se divorciaron y él deberá pagarle una renta mensual durante seis años por la postergación de su carrera profesional

La Cámara de Apelaciones revocó el fallo de primera instancia y concluyó que, aunque ambos tenían un empleo estable, la distribución de las tareas del hogar limitó el desarrollo profesional de la mujer. En consecuencia, ordenó el pago de una cuota mensual, ajustada al salario mínimo, durante seis años como compensación económica

Se divorciaron y él deberá pagarle una renta mensual durante seis años por la postergación de su carrera profesional

De demandar por mala praxis a ser condenado por mala praxis: un abogado deberá indemnizar a sus clientes

Los padres de una beba fallecida lo contrataron para iniciar una demanda contra los médicos, pero el profesional nunca promovió la acción civil. La Cámara de Apelaciones confirmó que deberá indemnizarlos con $8 millones, más intereses calculados desde 2009

De demandar por mala praxis a ser condenado por mala praxis: un abogado deberá indemnizar a sus clientes

Rechazaron la cautelar que pretendía frenar la votación de los pliegos de Yadarola y Bertuzzi en el Senado

La había presentado el juez Germán Castelli, integrante del Tribunal Oral Federal N° 7, quien sostiene un reclamo por el traslado de magistrados en 2018. La Cámara de Senadores dio acuerdo y, con la firma del presidente, se completará la Sala I de la Cámara Federal porteña

Rechazaron la cautelar que pretendía frenar la votación de los pliegos de Yadarola y Bertuzzi en el Senado

DEPORTES

Tomás Aranda fue operado del peroné: cuándo volverá a jugar y la decisión de Boca Juniors sobre un posible reemplazo

Tomás Aranda fue operado del peroné: cuándo volverá a jugar y la decisión de Boca Juniors sobre un posible reemplazo

Boca Juniors buscará ingresar a zona de playoffs en su duelo ante Lanús: hora, TV y formaciones

Detuvieron a "Bebote" Álvarez: está acusado de integrar una banda narco de alcance internacional

La regla de la UEFA que marcó la previa del sorteo de la Champions

El brasileño Alison dos Santos hizo historia en el atletismo: rompió el récord mundial de 400m con vallas en la Diamond League

TELESHOW

Quién es Guille Giles, la exnovia de Luck Ra con quien habría vuelto: de modelo precoz a grabar un video con La Joaqui

Quién es Guille Giles, la exnovia de Luck Ra con quien habría vuelto: de modelo precoz a grabar un video con La Joaqui

El divertido posteo de Susana Giménez por el debut de Juan Otero como cantante: la respuesta del influencer

Ricardo Darín habló de la industria del entretenimiento: “Espero que podamos volver a hacer películas ‘con la nuestra’”

La inesperada reacción de Tuli Acosta al rotundo cambio de look de La Joaqui

La indignación de Sofía Gonet por la renuncia de Valentina Pergolini a Popstars: “Yo no soy objetiva”

INFOBAE AMÉRICA

¿Cómo funcionan los contenedores marítimos convertidos en centros de carga y cocina comunitaria en Guantánamo, Cuba?

¿Cómo funcionan los contenedores marítimos convertidos en centros de carga y cocina comunitaria en Guantánamo, Cuba?

Misterio en Uganda: a los 34 años murió el rey de Tooro, el monarca más joven de mundo

Cómo funcionan las apuestas deportivas: algoritmos, matemáticas y datos detrás de cada apuesta

El Ministerio de Medio Ambiente alerta por la vulnerabilidad de los lagos y lagunas en República Dominicana

Ocho gigantes por la gloria en la Copa Centroamericana: El Salvador, Honduras y Costa Rica acaparan los cuartos de final