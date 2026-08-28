“Javier Milei plata o plomo”: amenazó en TikTok al Presidente y quedó procesado y preso

Así apareció en el video el detenido que amenazó al presidente Javier Milei

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La Cámara Federal porteña confirmó este viernes el procesamiento con prisión preventiva de un hombre que amenazó al presidente Javier Milei en un video subido a la red social TikTok y que anticipó poder “mandar matar a muchas personas”.

El Tribunal de Apelaciones rechazó una apelación de la defensa oficial y ratificó la medida mientras se realiza un estudio médico psiquiátrico del acusado a cargo del Cuerpo Médico Forense para definir si es imputable o, también, si requiere internación psiquiátrica como ya había dispuesto un juzgado civil de Quilmes por otros motivos, antes de la grabación del video en la casa del ahora detenido.

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“Javier Milei quiero que me cumplas. ¿Javier Milei tu vida tiene precio? No tiene precio tu vida… Javier Milei plata o plomo, te voy a secuestrar a toda tu familia…”, sostuvo en ese posteo según la resolución de los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico, quienes ratificaron lo resuelto por el juez del caso, el federal Sebastián Casanello.

Amenaza “seria e idónea”

El tribunal de apelaciones remarcó que el “carácter intimidatorio derivó finalmente en la intervención del Departamento Unidad Investigación Antiterrorista” y a la apertura de la causa penal, “lo que revela la seriedad e idoneidad de la amenaza”, según la resolución a la que accedió Infobae.

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El acusado quedó procesado por “amenazas coactivas agravadas” con un embargo de cinco millones de pesos. Cuando se allanó su casa y quedó detenido se encontraron el gorro, los anteojos de sol y los auriculares que usó en la filmación subida el 6 de agosto pasado. También dos rifles de aire comprimido aptos para el uso y una réplica de una escopeta.

La investigación se lleva en los tribunales federales de Comodoro Py Fotografía: RSFotos

Cuando llegó la policía a su casa en la zona sur del conurbano bonaerense “profirió en voz alta diversas manifestaciones dirigidas contra el presidente de la Nación”, advirtió también la resolución judicial.

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La defensa oficial pidió que se lo libere por “inexistencia de peligro real, ya que no tenía armas de fuego, capacidad ni medios para atentar contra el Presidente de la Nación, ni consta que este lo supiera” y además porque se trató de una “descarga o exabrupto impulsivo en redes sociales” derivado de su afección psiquiátrica. Reclamó el sobreseimiento y que se evalúe si es imputable. Según informes incorporados a la causa, el acusado tenía orden médica de internación psiquiátrica por representar “riesgo para sí y para terceros” desde meses antes, pero al momento de los hechos estaba en su casa.

El video

En la filmación se lo vio con el rostro cubierto, se identificó como “sicario” y “general de la mafia” y “profirió amenazas de muerte y secuestro dirigidas al titular del Poder Ejecutivo Nacional y su familia”.

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“Lo primero que quiero decirle es que yo soy el sicario de los kirchneristas. Soy una persona peligrosa con mucho poder político, puedo mandar a matar a muchas personas, Javier Milei quiero que me cumplas. ¿Javier Milei tu vida tiene precio? No tiene precio tu vida. Bueno entonces me vas a tener que hacer caso a mí. ¿Sabes quién soy yo? El general de la mafia", arrancaba el acusado.

Y entre otras amenazas siguió: “Si mi gente no te quiere yo tampoco te quiero. Javier Milei plata o plomo, te voy a secuestrar a toda tu familia. Mayra no tengas miedo, nadie te va a hacer nada. Sos presidenta Mayra. Villa del Monte presente. Javier Milei tengo sicarios de mi lado, toda la vida tuve sicarios, gente que mata porque le gusta matar, Javier Milei es mi último video para vos, bajate como presidente, te quedan horas de vida para vos y tu familia”.

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Cuando quedó detenido y “en reiteradas oportunidades y frente al personal policial, manifestó – en voz alta-: “voy a matar a Milei”, entre otros insultos y amenazas de similar tenor, algo que también tuvieron en cuenta los jueces a la hora de resolver que por el momento siga preso.