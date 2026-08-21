Judiciales
Agregar Infobae enGoogle

Le robaron la moto, la aseguradora se negó a pagar porque la usaba para “delivery” y la Justicia la obligó a indemnizarlo

La Cámara Comercial determinó que el silencio de la compañía tras la denuncia del robo implicó la aceptación automática de la cobertura, por lo que no podía invocar después el supuesto uso comercial del vehículo ni una presunta reticencia del asegurado. Además, ordenó que la indemnización se calcule según el valor actual de la moto

repartidores con mochilas, jóvenes mirando el celular, fila de trabajadores de delivery, bicis y motos estacionadas, apps de reparto - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Cámara Comercial ordenó a la aseguradora pagar el valor actualizado de la motocicleta robada y no la suma original de la póliza.(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial resolvió que una compañía de seguros deberá abonar el valor actualizado de una motocicleta robada, superando ampliamente la suma originalmente pactada en la póliza. El caso, que involucra el robo de una moto utilizada para reparto y la negativa de la aseguradora a cubrir el siniestro, expone el impacto de la inflación y la mora prolongada por parte de las empresas del sector.

El reclamo fue iniciado por el propietario de una Honda CG 150 Titan, modelo 2013, quien denunció que el 1 de febrero de 2020, cerca de las 22.30, dos personas armadas lo interceptaron mientras realizaba entregas y le arrebataron el vehículo. Según consta en la resolución judicial, el afectado realizó la denuncia penal y notificó a la compañía de seguros, que optó por no responder ni abonar la cobertura.

PUBLICIDAD

La demanda presentada ante la Justicia comercial reclamó inicialmente 187.200 pesos, monto que el reclamante estimó como el valor actual de su moto al momento de interponer la acción.

Vista desde atrás de un conductor de moto en una calle argentina. Sostiene el manillar y mira un celular montado mostrando un mapa de navegación.
El caso surgió por el robo de una Honda CG 150 Titan usada para reparto y por la falta de respuesta de la compañía de seguros ante la denuncia del siniestro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aseguradora contestó la demanda y solicitó su rechazo, argumentando que el uso del vehículo como herramienta de trabajo no había sido informado al contratar el seguro. Sostuvo que ese uso comercial configuraba un riesgo no cubierto y que, al haber tomado conocimiento de esa circunstancia con la notificación de la demanda, remitió una carta documento al asegurado para excluir la cobertura.

PUBLICIDAD

La empresa también planteó la prescripción del reclamo, invocando el plazo anual previsto en la Ley de Seguros y la prevalencia de ese término sobre la Ley de Defensa del Consumidor. En paralelo, desconoció la autenticidad de la documentación, la existencia del robo en los términos relatados y la procedencia de la indemnización solicitada.

En lo referente al fondo del asunto, la aseguradora alegó que el propietario no cumplió con sus obligaciones contractuales por falta de documentación suficiente para acreditar el siniestro. También impugnó el monto reclamado, señalando que la suma asegurada en la póliza ascendía a 73.500 pesos, cifra muy inferior a la solicitada en la demanda.

Delivery de comida, delivery, pedidos, repartidor, VisualesIA
La aseguradora sostuvo que el uso comercial de la moto no fue informado al contratar el seguro y pidió excluir la cobertura por riesgo no cubierto. (Imagen ilustrativa Infobae)

La sentencia de primera instancia rechazó las defensas planteadas por la compañía. La jueza calificó la relación entre las partes como una relación de consumo, descartó la prescripción por entender que correspondía aplicar el plazo de cinco años del Código Civil y Comercial, y tuvo por acreditado el robo y la vigencia del contrato de seguro.

Según la magistrada, el silencio de la aseguradora ante la denuncia del siniestro, sin requerir información adicional, implicó una aceptación tácita de la cobertura, en línea con el artículo 56 de la Ley de Seguros. Además, consideró improcedentes las defensas sobre uso comercial y reticencia, ya que no hubo “juicio de peritos” para acreditar la exclusión del riesgo, prueba que la compañía omitió producir.

La jueza reconoció que, en condiciones normales, la aseguradora solo respondería hasta el tope de la suma asegurada. Sin embargo, observó que el pago de esa cifra, aun actualizada por intereses, resultaba insuficiente frente a la devaluación sufrida y el valor real del bien en el mercado.

repartidores con mochilas, jóvenes mirando el celular, fila de trabajadores de delivery, bicis y motos estacionadas, apps de reparto - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La sentencia de primera instancia fijó una indemnización de 2.420.500 pesos al incorporar el rubro daño mayor por la diferencia entre la suma asegurada y el valor de reposición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre ese punto, la resolución de primera instancia introdujo el concepto de “daño mayor”. La magistrada identificó una diferencia de más de dos millones de pesos entre la suma asegurada y el valor de reposición de una moto similar, según relevó en portales de compraventa de vehículos usados. Por ese motivo, condenó a la aseguradora a pagar 2.420.500 pesos en total, desglosados entre la suma asegurada y el daño mayor.

Ambas partes apelaron el fallo. El reclamante sostuvo que no se había reconocido el valor actualizado del rodado ni la indemnización por privación de uso, además de cuestionar la tasa de interés aplicada. La compañía, en tanto, objetó la creación del rubro “daño mayor” y sostuvo que violaba el límite legal de responsabilidad.

Al analizar los recursos, la Sala C de la Cámara Comercial ratificó que el contrato de seguro existía, que la moto fue robada y que la aseguradora no cumplió con la cobertura. Destacó que el valor asegurado en la póliza era absolutamente insuficiente para reponer el bien al momento del fallo, aún considerando la actualización por intereses.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Sala C de la Cámara Comercial afirmó que la inflación y la mora de la aseguradora vaciaron de contenido la suma asegurada frente al valor de mercado de una moto similar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tribunal evaluó que el monto asegurado actualizado apenas superaba los 340.000 pesos, cuando el valor de mercado para una moto similar oscilaba entre 3.000.000 y 3.700.000 pesos, conforme los portales especializados. Esta brecha, según los jueces, evidenciaba la pérdida de valor adquisitivo de la suma asegurada por efecto de la inflación y el tiempo transcurrido por la mora de la aseguradora.

La Cámara consideró inaplicable una solución automática que permita a las compañías liberarse por el simple pago de un monto desactualizado, ya que eso implicaría un enriquecimiento sin causa y agravaría el perjuicio del reclamante. El debate incluyó el argumento de la aseguradora sobre el uso comercial del vehículo para reparto, circunstancia que la empresa consideró no comunicada al momento de contratar la póliza, aunque la Cámara descartó que esa cuestión excluyera la cobertura por falta de prueba específica. En ese contexto, resolvió que la indemnización debía calcularse en función del valor que la aseguradora utiliza actualmente para cubrir vehículos similares, o, si el modelo ya no se fabrica, el valor del reemplazo más próximo.

El tribunal estableció que la suma determinada devengará intereses a una tasa pura del seis por ciento anual desde la mora, y que el monto final solo generará intereses moratorios si la aseguradora incumple el pago. Para este último caso, deberá aplicarse la Tasa de Intereses Moratorios publicada por el Banco Central de la República Argentina.

repartidores con mochilas, jóvenes mirando el celular, fila de trabajadores de delivery, bicis y motos estacionadas, apps de reparto - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La decisión final dispuso que la compañía de seguros pague el valor actual que ella misma aplica a vehículos equivalentes, con una tasa del 6 por ciento anual desde la mora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto al reclamo por privación de uso, la Cámara descartó su tratamiento porque no se formuló oportunamente en la demanda, en base al principio de congruencia procesal.

La decisión final de la Cámara fue rechazar el recurso de la aseguradora, admitir parcialmente el del reclamante y modificar la sentencia de primera instancia. La condena obliga a la compañía a pagar el valor actual de la suma asegurada, conforme lo determine la propia empresa para una moto de las mismas características al momento del pago, más los intereses indicados.

Temas Relacionados

Robo de motosCompañía de segurosDeliveryCámara ComercialIndemnización judicial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cayó al bajar de un colectivo frente al Teatro Colón y la Justicia ordenó indemnizarla con más de $21 millones

La mujer, de 39 años al momento del accidente, atribuyó la caída a una maniobra brusca del chofer sobre la avenida 9 de Julio. Sufrió graves lesiones y la Cámara Civil actualizó la indemnización por incapacidad a valores vigentes, además de fijar los criterios para el cálculo de intereses en caso de mora

Cayó al bajar de un colectivo frente al Teatro Colón y la Justicia ordenó indemnizarla con más de $21 millones

Murió su expareja, demandó a los herederos por una compensación económica y deberán pagarle 50.000 dólares

La Cámara de Apelaciones rechazó el recurso de los herederos, quienes sostenían que la mujer no había sufrido un desequilibrio económico tras la ruptura. Sin embargo, el tribunal dio por acreditada una convivencia de más de cinco años y elevó la compensación al valorar la postergación personal y las tareas de cuidado asumidas por la reclamante

Murió su expareja, demandó a los herederos por una compensación económica y deberán pagarle 50.000 dólares

ARA San Juan: los fundamentos de la condena a Villamide y por qué un juez votó por absolverlo

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz explicó por qué responsabilizó al ex jefe de la Fuerza de Submarinos por una cadena de omisiones. Un tercer juez consideró que no pudo probarse el nexo con el hundimiento

ARA San Juan: los fundamentos de la condena a Villamide y por qué un juez votó por absolverlo

Fuerte debate en la Magistratura por un juez que cuestionó la Ley de Honorarios: proponen sancionarlo con el 35% de su sueldo

La Comisión de Disciplina respaldó el dictamen contra Carlos Hugo Goggi por seis votos contra tres. Representantes de los jueces advirtieron sobre la independencia judicial, mientras la mayoría sostuvo que hubo incumplimientos procesales y funcionales

Fuerte debate en la Magistratura por un juez que cuestionó la Ley de Honorarios: proponen sancionarlo con el 35% de su sueldo

Casación ratificó el juicio contra un jubilado acusado de amenazar a Javier Milei y otros dirigentes

Daniel Rubén Vera, alias Elpidio Sánchez, está acusado de amenazas e incitación al odio por publicaciones en redes sociales. El debate oral comenzará el 1 de octubre

Casación ratificó el juicio contra un jubilado acusado de amenazar a Javier Milei y otros dirigentes

DEPORTES

Los secretos de Novak Djokovic: cómo su hija lo rescata de sus momentos más oscuros y el episodio más doloroso que vivió en la guerra

Los secretos de Novak Djokovic: cómo su hija lo rescata de sus momentos más oscuros y el episodio más doloroso que vivió en la guerra

El boxeador argentino que reparte sus horas entre el ring y la facultad y tendrá su pelea soñada en Las Vegas: “Quiero ser campeón mundial”

El reclamo del Maligno Torres, medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos, sobre el financiamiento en el deporte: “El Gobierno no está apoyando”

Fin del sueño de Thiago Tirante en Cincinnati: perdió con Arthur Fils y quedó eliminado en los cuartos de final

Dolor en el fútbol argentino: murió Antonino Spilinga, campeón del mundo con Racing a sus 87 años

TELESHOW

Miguel Romano confirmó el mito sobre el pelo de Susana Giménez que mostró la serie Moria: “Teníamos una colección de albinas”

Miguel Romano confirmó el mito sobre el pelo de Susana Giménez que mostró la serie Moria: “Teníamos una colección de albinas”

Se conocieron nuevos detalles de la separación de La Joaqui y Luck Ra: “Esta es mi vida y vos no la podés seguir”

Marilú Marini sorprendió a Mario Pergolini al revelar cómo mantiene la magia con su esposo luego de 40 años

Fue al programa de Darío Barassi con su esposa, piropeó a la productora y provocó el enojo de todos: "Sos un desubicado"

La emotiva despedida de Fede Bal a su mascota Kike: “Era un perro especial”

INFOBAE AMÉRICA

Lula da Silva tendrá un 27% más de tiempo de propaganda electoral que Bolsonaro hasta la primera vuelta presidencial

Lula da Silva tendrá un 27% más de tiempo de propaganda electoral que Bolsonaro hasta la primera vuelta presidencial

Flávio Bolsonaro propuso reducir a 14 años la mayoría de edad penal para delitos de violación, torturas y asesinatos en Brasil

La única central nuclear búlgara de Kozloduy reducirá su potencial por el bajo nivel del río Danubio

Noruega reforzó su presencia militar en el Ártico: “Responderemos a cada amenaza y ataque contra la OTAN”

Ecuador detuvo en una operación transnacional a un delincuente con alerta roja de Interpol buscado por narcotráfico