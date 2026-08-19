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Apelaron el sobreseimiento de Sofía Clerici en la causa Yategate

La fiscalía reclamó que se revoque esa decisión y la modelo siga bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en la causa que se tramita en Lomas de Zamora

Sofia Clerici contó que toma sangre
La modelo Sofía Clerici, investigada en la causa del Yategate
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La fiscalía apeló este miércoles el sobreseimiento de la modelo Sofía Clerici en la causa por el “Yategate”, donde era investigada por presunto lavado de dinero junto al ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y advirtió que la decisión de desvincularla fue “prematura y arbitraria”.

Los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco presentaron la apelación ante el nuevo juez del caso, Juan Tomás Rodríguez Ponte, y será resuelta por la Cámara Federal de La Plata. Se cuestionó, entre otros puntos, que el anterior magistrado que subrogó el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, Luis Armella, haya desvinculado a Clerici un día antes del cambio.

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Medidas de prueba que faltan

La decisión de sobreseer a la modelo en base al resultado de un peritaje contable fue prematura y arbitraria, explicaron los fiscales, y se tomó sin “efectuar una investigación suficiente ni agotar las medidas de prueba útiles”, según el texto al que tuvo acceso Infobae.

Se trata de una decisión que cerró la causa penal para la modelo cuyas imágenes en el yate “Bandido”, junto a Insaurralde en Marbella, dieron origen a la imputación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que se investiga en Lomas de Zamora.

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El nuevo juez del caso, Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien juró la semana pasada
El nuevo juez del caso, Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien juró la semana pasada

Armella sobreseyó a Clerici a partir de un peritaje contable que determinó que no existen pruebas que conecten el patrimonio de la mujer con las actividades económicas o los fondos de Insaurralde, con quien realizó el viaje a Marbella, España, en septiembre de 2023.

La fiscalía se había opuesto y ahora reclamó que se revoque esa decisión. “La resolución cuestionada se aparta de las constancias de la causa al tener por descartada la relación de las inconsistencias que presenta el patrimonio de Clerici con el delito de lavado de dinero y la conducta que aquí se investiga de Martín Insaurralde”.

“Es indudable que para poder sostener que los bienes hallados en poder de ella tienen o no relación con la conducta de Martin Insaurralde, es necesario profundizar la investigación”, agregó la apelación.

Los fiscales remarcaron que no se ordenaron pruebas para determinar si es verdad que Clerici obtuvo su dinero con ingresos como modelo o acompañante de viajes, tal como argumentó en su defensa. Pidieron revocar el sobreseimiento y ordenar cruces de llamada entrantes y salientes de la modelo y otros imputados, también medidas sobre viajes al exterior y la forma en que obtuvo su patrimonio.

El sobreseimiento se dictó sobre “la premisa de que la vinculación entre Clerici e Insaurralde se limitó a ‘la relación personal que los habría unido y del viaje realizado a la ciudad de Marbella’, presentándola como un vínculo ocasional o reciente”, criticaron.

Sin embargo, “omite por completo ponderar—ni siquiera mencionar—la circunstancia puesta de resalto por este Ministerio Público Fiscal en su dictamen, según la cual los registros de ingreso al barrio Fincas de San Vicente acreditan que la relación entre ambos data de tiempo antes al viaje a Marbella en septiembre de 2023″.

Insaurralde tiene una casa en ese barrio privado, donde convivió durante su matrimonio con Jésica Cirio. Según un peritaje de la Policía Federal, allí se filmaron imágenes que mostraron fajos de miles de dólares escondidos en un vestidor del ex funcionario.

Las fotos del yate Bandido

La causa judicial comenzó luego de que la modelo publicara fotos en redes sociales a bordo del yate “El Bandido”. Clerici fue allanada en su casa del barrio cerrado Los Lagos, en Nordelta, donde le incautaron la suma de 569.911 dólares en efectivo y artículos de lujo.

Bandido Yate Insaurralde
El yate Bandido

Armella ordenó enviar a los tribunales de San Isidro las actuaciones correspondientes a sus inconsistencias financieras particulares, para que se investiguen de forma independiente en una nueva causa. Esta última decisión fue a su vez apelada por la defensa de la modelo.

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