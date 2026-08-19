Descartaron una denuncia contra uno de los jueces que investigó a la AFA y la financiera Sur Finanzas

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, junto al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia

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El Consejo de la Magistratura rechazó in limine una denuncia presentada contra el juez federal Luis Armella, quien hasta la semana pasada subrogó el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora. La acusación apuntaba a una presunta inacción y demora en la tramitación de la causa que involucra a la firma Sur Finanzas, vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El senador nacional radical Eduardo Vischi, integrante de la Comisión de Disciplina del Consejo, propuso desestimar de plano el planteo, al considerar que la presentación carecía de precisiones básicas y elementos mínimos para su análisis.

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En ese sentido, votaron junto a Vischi sus pares de la comisión Agustina Díaz Cordero, Alberto Lugones, Luis Juez y Hugo Galderisi. La senadora Anabel Fernández Sagasti y el abogado César Grau se abstuvieron.

Según la denuncia, existió una supuesta desatención reiterada y negligencia funcional en el expediente que analiza las operaciones de la compañía financiera de Maximiliano Ariel Vallejo, un empresario que tejió vínculos con los clubes del fútbol argentino a través de Claudio “Chiqui” Tapia.

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Luis Armella, juez federal

Desde los tribunales federales de Lomas de Zamora niegan rotundamente esa versión. Fuentes allegadas a la causa remarcaron que tanto el juez Armella como la fiscal Cecilia Incardona impulsaron múltiples medidas de prueba y aún siguen avanzando con la investigación.

El dictamen del senador Vischi determinó que el escrito contenía una descripción vaga y poco comprensible de los hechos, lo que anuló cualquier posibilidad de investigación por parte de la Comisión de Disciplina del organismo. Por ese motivo, consideró que correspondía su descarte inmediato para evitar afectar el funcionamiento del sistema judicial.

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Con el visto bueno de la comisión, ahora el Plenario del Consejo deberá votar nuevamente para confirmar el rechazo in limine del expediente.

La causa Sur Finanzas

La Justicia Federal rastrea un presunto esquema de asociación ilícita, lavado de activos, cobro de tasas usurarias y administración fraudulenta por parte de la empresa. Además, la fiscal Incardona trabaja sobre la hipótesis de que la estructura corporativa movilizó fondos no declarados por montos millonarios.

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Tras la salida del juez Armella, el Juzgado Federal N° 2 quedó a cargo de su nuevo titular, Juan Tomás Rodríguez Ponte.

En los últimos días, la causa sumó hitos de relevancia. Por un lado, la Justicia ordenó el secuestro de una Ferrari California descapotable negra que pertenecía a Vallejo. El vehículo de alta gama, valuado en unos 320.000 dólares, se encontraba oculto en el subsuelo de un edificio residencial de Puerto Madero, tapado con una lona y sin sus chapas patentes colocadas.

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La Ferrari figura a nombre de una jubilada de 73 años, una maniobra que la fiscalía consideró un intento de ocultamiento patrimonial, dado que el hijo de la mujer no logró acreditar el origen de los fondos para semejante adquisición. Por eso, se cree que serían testaferros.

Juan Tomas Rodriguez Ponte, el nuevo juez federal de Lomas de Zamora

Además de este auto deportivo, los investigadores identificaron una flota de aproximadamente 20 vehículos de lujo vinculados al entorno del financista, que incluye modelos de marcas como Porsche, Mercedes-Benz, Audi, BMW y Alfa Romeo, así como camiones de caudales. Según la hipótesis judicial, estos bienes se registraron a nombre de familiares y allegados para disimular la verdadera fortuna del principal imputado.

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Por otra parte, el juez Armella dictó recientemente la falta de mérito para cuatro exdirectivos del Club Atlético Banfield, entre ellos el expresidente Eduardo Juan Spinosa. Esta medida provisoria implica que, si bien los exdirigentes continúan bajo investigación, los elementos de prueba recolectados hasta el momento no resultan suficientes para procesarlos ni para sobreseerlos de manera definitiva.

La fiscalía acusó a la cúpula del club de firmar contratos de préstamo sumamente desfavorables con Sur Finanzas durante 2023, por un total de un millón de dólares, con tasas de interés mensuales de hasta el 4% y punitorios del 5%.

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Los fondos se habrían entregado en efectivo y sin trazabilidad bancaria directa. Los imputados negaron los cargos y enmarcaron la relación con Vallejo en un acuerdo estrictamente comercial de patrocinio para la camiseta del equipo.

El dueño de Sur Finanzas ya fue indagado por el juez Armella, pero el magistrado subrogante evitó procesarlo o sobreseerlo. La decisión quedó así en manos de Rodríguez Ponte.

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Dos observaciones de estilo, no de ortografía: revisaría “camiones de caudales”, porque lo habitual es “camiones de caudales” solo si efectivamente se trata de vehículos destinados al transporte de dinero; y también “pertenecía a Vallejo” frente a que luego se dice que está registrada a nombre de una jubilada: si jurídicamente no estaba a su nombre, quizá convenga decir “vinculada a Vallejo” o “que los investigadores atribuyen a Vallejo” para evitar una aparente contradicción.