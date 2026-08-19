Judiciales
Agregar Infobae enGoogle

Descartaron una denuncia contra uno de los jueces que investigó a la AFA y la financiera Sur Finanzas

El Consejo de la Magistratura rechazó in límine la apertura de un expediente contra Luis Armella, el magistrado que subrogó el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, junto al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia
Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, junto al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia
Guardar

El Consejo de la Magistratura rechazó in limine una denuncia presentada contra el juez federal Luis Armella, quien hasta la semana pasada subrogó el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora. La acusación apuntaba a una presunta inacción y demora en la tramitación de la causa que involucra a la firma Sur Finanzas, vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El senador nacional radical Eduardo Vischi, integrante de la Comisión de Disciplina del Consejo, propuso desestimar de plano el planteo, al considerar que la presentación carecía de precisiones básicas y elementos mínimos para su análisis.

PUBLICIDAD

En ese sentido, votaron junto a Vischi sus pares de la comisión Agustina Díaz Cordero, Alberto Lugones, Luis Juez y Hugo Galderisi. La senadora Anabel Fernández Sagasti y el abogado César Grau se abstuvieron.

Según la denuncia, existió una supuesta desatención reiterada y negligencia funcional en el expediente que analiza las operaciones de la compañía financiera de Maximiliano Ariel Vallejo, un empresario que tejió vínculos con los clubes del fútbol argentino a través de Claudio “Chiqui” Tapia.

PUBLICIDAD

Un hombre en traje oscuro y corbata, sentado frente a un micrófono, con una botella de agua al lado. Detrás, una silla de madera con el emblema de la justicia
Luis Armella, juez federal

Desde los tribunales federales de Lomas de Zamora niegan rotundamente esa versión. Fuentes allegadas a la causa remarcaron que tanto el juez Armella como la fiscal Cecilia Incardona impulsaron múltiples medidas de prueba y aún siguen avanzando con la investigación.

El dictamen del senador Vischi determinó que el escrito contenía una descripción vaga y poco comprensible de los hechos, lo que anuló cualquier posibilidad de investigación por parte de la Comisión de Disciplina del organismo. Por ese motivo, consideró que correspondía su descarte inmediato para evitar afectar el funcionamiento del sistema judicial.

Con el visto bueno de la comisión, ahora el Plenario del Consejo deberá votar nuevamente para confirmar el rechazo in limine del expediente.

La causa Sur Finanzas

La Justicia Federal rastrea un presunto esquema de asociación ilícita, lavado de activos, cobro de tasas usurarias y administración fraudulenta por parte de la empresa. Además, la fiscal Incardona trabaja sobre la hipótesis de que la estructura corporativa movilizó fondos no declarados por montos millonarios.

Tras la salida del juez Armella, el Juzgado Federal N° 2 quedó a cargo de su nuevo titular, Juan Tomás Rodríguez Ponte.

En los últimos días, la causa sumó hitos de relevancia. Por un lado, la Justicia ordenó el secuestro de una Ferrari California descapotable negra que pertenecía a Vallejo. El vehículo de alta gama, valuado en unos 320.000 dólares, se encontraba oculto en el subsuelo de un edificio residencial de Puerto Madero, tapado con una lona y sin sus chapas patentes colocadas.

La Ferrari figura a nombre de una jubilada de 73 años, una maniobra que la fiscalía consideró un intento de ocultamiento patrimonial, dado que el hijo de la mujer no logró acreditar el origen de los fondos para semejante adquisición. Por eso, se cree que serían testaferros.

Tomas Rodriguez Ponte
Juan Tomas Rodriguez Ponte, el nuevo juez federal de Lomas de Zamora

Además de este auto deportivo, los investigadores identificaron una flota de aproximadamente 20 vehículos de lujo vinculados al entorno del financista, que incluye modelos de marcas como Porsche, Mercedes-Benz, Audi, BMW y Alfa Romeo, así como camiones de caudales. Según la hipótesis judicial, estos bienes se registraron a nombre de familiares y allegados para disimular la verdadera fortuna del principal imputado.

Por otra parte, el juez Armella dictó recientemente la falta de mérito para cuatro exdirectivos del Club Atlético Banfield, entre ellos el expresidente Eduardo Juan Spinosa. Esta medida provisoria implica que, si bien los exdirigentes continúan bajo investigación, los elementos de prueba recolectados hasta el momento no resultan suficientes para procesarlos ni para sobreseerlos de manera definitiva.

La fiscalía acusó a la cúpula del club de firmar contratos de préstamo sumamente desfavorables con Sur Finanzas durante 2023, por un total de un millón de dólares, con tasas de interés mensuales de hasta el 4% y punitorios del 5%.

Los fondos se habrían entregado en efectivo y sin trazabilidad bancaria directa. Los imputados negaron los cargos y enmarcaron la relación con Vallejo en un acuerdo estrictamente comercial de patrocinio para la camiseta del equipo.

El dueño de Sur Finanzas ya fue indagado por el juez Armella, pero el magistrado subrogante evitó procesarlo o sobreseerlo. La decisión quedó así en manos de Rodríguez Ponte.

Dos observaciones de estilo, no de ortografía: revisaría “camiones de caudales”, porque lo habitual es “camiones de caudales” solo si efectivamente se trata de vehículos destinados al transporte de dinero; y también “pertenecía a Vallejo” frente a que luego se dice que está registrada a nombre de una jubilada: si jurídicamente no estaba a su nombre, quizá convenga decir “vinculada a Vallejo” o “que los investigadores atribuyen a Vallejo” para evitar una aparente contradicción.

Temas Relacionados

Sur FinanzasAFALuis ArmellaConsejo de la Magistraturaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ordenaron nuevas medidas en la causa contra Francisco Adorni: dijo que puso un cero de más en su declaración jurada

El juez Daniel Rafecas pidió informes a la Legislatura bonaerense, al Banco Provincia y al Registro de la Propiedad. La fiscalía sostiene que el diputado omitió y falseó datos patrimoniales

Ordenaron nuevas medidas en la causa contra Francisco Adorni: dijo que puso un cero de más en su declaración jurada

Condenaron a 12 años de prisión a un exmilitar por la apropiación del nieto recuperado 128 y su hermano

El acusado fue considerado partícipe necesario de la sustracción, retención y ocultamiento de dos menores secuestrados durante la última dictadura

Condenaron a 12 años de prisión a un exmilitar por la apropiación del nieto recuperado 128 y su hermano

Amenazó con inmolarse frente a la Embajada de Estados Unidos y Casación anuló su probation

El acusado publicó en X que usaría un chaleco cargado de explosivos en la puerta de la representación estadounidense. La investigación permitió identificarlo y derivó en allanamientos y peritajes sobre dispositivos electrónicos

Amenazó con inmolarse frente a la Embajada de Estados Unidos y Casación anuló su probation

Sueños Compartidos: la defensa de Sergio Schoklender pidió su absolución y negó que hubiera una estafa

Sus abogados afirmaron que las obras comprometidas fueron realizadas y rechazaron que existiera un desvío de fondos. La fiscalía y la querella reclamaron seis años de cárcel e inhabilitación especial

Sueños Compartidos: la defensa de Sergio Schoklender pidió su absolución y negó que hubiera una estafa

Un abogado libertario hará una donación a un hospital para cerrar una causa por discriminación a comunidad islámica

La Justicia homologó un acuerdo conciliatorio propuesto por la defensa de Alejandro Sarubbi Benitez que incluyó un “sincero arrepentimiento por las expresiones vertidas”

Un abogado libertario hará una donación a un hospital para cerrar una causa por discriminación a comunidad islámica

DEPORTES

Platense empata contra Coquimbo en busca de un pase histórico a los cuartos de la Copa Libertadores

Platense empata contra Coquimbo en busca de un pase histórico a los cuartos de la Copa Libertadores

La inesperada respuesta de Simeone cuando le preguntaron por los insultos de los hinchas a Julián Álvarez en el triunfo ante Málaga

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Una de las máximas figuras del fútbol femenino argentino puso en pausa su carrera a los 20 años: “Hoy elijo cuidarme, aunque duela”

La nueva oportunidad en la Fórmula 1 para Jack Doohan, el piloto que Colapinto reemplazó en Alpine

TELESHOW

Luck Ra respondió las criticas por su video junto a Tuli Acosta en un hotel: "La próxima pido permiso"

Luck Ra respondió las criticas por su video junto a Tuli Acosta en un hotel: "La próxima pido permiso"

Ivana Figueiras volvió a cuestionar a Chechu Bonelli y fue tajante: “No me va el doble discurso”

La emotiva despedida del hermano de Florencia, la hija mayor de Lucas Sugo: "Estás en un lugar mejor"

Preocupación por la salud de Denisse González: la ex Gran Hermano volvió a ser internada

Zulma Lobato ya se instaló en Tandil para comenzar una nueva vida: “Es hermoso”

INFOBAE AMÉRICA

Dos sonidos, dos circuitos distintos: cómo el cerebro organiza la voz

Dos sonidos, dos circuitos distintos: cómo el cerebro organiza la voz

Panamá endurece sanciones para los bancos que no cumplan con las normas de prevención de blanqueo de capitales

Cossette López inicia en Washington su nueva misión como representante de Honduras ante la OEA

“Mercenarios y traidores”: La respuesta de Rosario Murillo ante la presión internacional de la OEA para el régimen de Nicaragua

Gobierno de Laura Fernández estima en más de USD 90 millones el golpe al narcotráfico durante sus primeros 100 días