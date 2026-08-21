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El peronismo unificó un discurso y avanzó contra Milei por el crecimiento del endeudamiento en las familias

Kicillof y Quintela anunciaron medidas para investigar y controlar las billeteras virtuales. Postura similar en todas las terminales justicialistas, que priorizaron el tema en la agenda política

Ricardo Quintela y Axel Kicillof
Ricardo Quintela y Axel Kicillof presentaron medidas para proteger a las familias que están endeudadas y limitar el espectro financiero de las billeteras virtuales
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La morosidad récord que hay en la Argentina registró un número impensado tiempo atrás. La mora del crédito a personas, que incluye el crédito del sistema financiero y no financiero, se quintuplicó en el último año y medio. Cuatro de cada diez endeudados tienen menos de 30 años y la morosidad creció a su nivel más alto en los últimos 20 años. Ese es el retrato de la realidad que empujó al peronismo a la calle y lo obligó a ponerse sl frente del debate.

El tema atravesó la conversación pública en los últimos días y llevó a todo el arco político a poner en cuestionamiento la política económica del gobierno de Javier Milei. En ese terreno, el peronismo unificó un discurso y lo disparó desde distintas terminales, tratando de ser la proa de un problema que afecta la vida familiar de miles de argentinos.

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“Son millones de personas que no pueden pagar la deuda que tomaron para cubrir gastos mínimos y para sobrevivir. Esto requiere una respuesta y debe ser nacional, porque la potestad regulatoria sobre las instituciones que dan crédito es nacional”, sostuvo Axel Kicillof ayer.

En ese sentido, el mandatario agregó: “No es un problema individual y entre privados, hay que abordar esto con la gravedad que merece y el gobierno nacional no hace nada. Milei hizo que la morosidad de aquellos que están endeudados con los bancos se multiplicara por cinco. Algo pasó que hizo crecer de esta manera en el endeudamiento y, además, los incumplimientos. Y lo que pasó es la política económica de Milei”, precisó.

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Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel
El PJ Federal pidió abrir una investigación contra las billeteras virtuales y entidades financieras que otorgan préstamos

Durante la tarde, en una conferencia de prensa que brindó junto al ministro de Producción, Augusto Costa, apuntó contra el sector de las billeteras virtuales y dijo que “ya no solo opera como un medio de pago, sino que coloca fondos y otorga créditos sin las regulaciones macroprudenciales que rigen para otras entidades”.

El gobernador bonaerense apuntó contra Milei al anunciar una serie de medidas para defender a los consumidores de billeteras virtuales y sostuvo que “las familias vieron caer sus ingresos y debieron recurrir al crédito para comprar alimentos, acceder a remedios y pagar el alquiler”.

Otro que lanzó una serie de medidas para proteger a las familias endeudadas fue el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que crea un régimen provincial de protección para usuarios de créditos de consumo.

El decreto crea un régimen provincial específico que fortalece la intervención del Estado frente a prácticas abusivas, establece mayores exigencias de información para quienes otorgan créditos, incorpora mecanismos de registro y fiscalización, y habilita instancias de conciliación para abordar situaciones de endeudamiento que se hayan vuelto insostenibles. Con esa medida, Quintela también declaró la emergencia económica y crediticia por 180 días.

La CGT marchó ayer al ministerio de Economía junto a la UTEP y las dos CTA
La CGT marchó ayer al ministerio de Economía junto a la UTEP y las dos CTA

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la medida no implica desconocer deudas ni afectar la actividad financiera legítima, sino intervenir frente a situaciones de abuso, falta de transparencia o condiciones desproporcionadas que terminan comprometiendo seriamente los ingresos de las familias.

“Estamos atravesando una situación de extrema gravedad que requiere una respuesta del estado provincial. Muchos familias y trabajadores se endeudan para pagar deudas, no para progresar y crecer. Tenemos que poner un límite. Buscamos que nadie se aproveche de la debilidad de las familias”, afirmó Quintela.

A principio de la semana los diputados nacionales del PJ Federal solicitaron una investigación contra las billeteras electrónicas y las financieras. La denuncia es por conductas anticompetitivas y violatorias de la ley de defensa a la competencia. La iniciativa tuvo el aval de los diputados Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Emir Félix, Ernesto “Pipi” Alí, Kelly Olmos y Pablo Yeldlin.

“El salario pierde contra la inflación, los gastos fijos consumen gran parte del ingreso y a la gente no le queda plata para consumir. El día 15 ya es fin de mes para la mayoría de los argentinos ¿y que hacen?; se endeudan para comprar alimentos. El problema es que hoy la tasa llega en algunos casos al 700% anual y los trabajadores, jubilados y monotributistas optan por no pagar. Ya existen más de 5,5 millones de deudores. Están destruyendo la clase media”, sostuvo Michel.

Axel Kicillof y Augusto Costa.
Kicillof y Costa ayer durante los anuncios por el endeudamiento de las familias

Ayer la CGT y los movimientos sociales marcharon juntos a la Plaza de Mayo para visibilizar el reclamo por el aumento en las deudas de las familias. “Marchamos al ministerio de Economía para mostrar esta pandemia del endeudamiento que está atravesando la ciudadanía argentina, trabajadores formales e informales, la familia. El poder adquisitivo que no alcanza. Es un problema de toda la sociedad que no llega a fin de mes”, aseguró Jorge Sola, uno de los secretarios generales.

Los reclamos del peronismo se multiplicaron en las distintas vertientes. Algunos con proyectos, otros en la calle, otros con pedidos de investigación. La postura es la misma. Exponer el golpe de la política económica libertaria al bolsillo de la gente, hacer propio el reclamo y unificar un discurso en un momento donde el peronismo intenta ingresar en una etapa de sintonía fina.

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