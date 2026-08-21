Argentina Week en París: la agenda de Milei con empresarios, encuentros de inversión y Emmanuel Macron

El presidente, Emmanuel Macron y Karina Milei volverán a verse en el Palacio Elíseo

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La Argentina Week que encabezará Javier Milei en París concentrará durante tres días una agenda política y empresarial, con ministros nacionales, más de 10 gobernadores de distintos signos políticos, empresarios argentinos y líderes de compañías europeas. Las actividades se desarrollarán en sedes de organismos internacionales como la OCDE, la Agencia Internacional de Energía y la Cámara Internacional de Comercio. Además, incluirán un capítulo político: una recepción en el Palacio del Elíseo junto al presidente francés, Emmanuel Macron.

El encuentro se desarrollará entre el 30 de septiembre y los primeros días de octubre, con el núcleo de las actividades concentrado entre la noche del miércoles 30 y el viernes 2. La programación contempla reuniones sobre energía, minería, comercio internacional, tecnología e inteligencia artificial, además de encuentros de promoción comercial.

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Según pudo saber Infobae, las invitaciones que distribuye la Embajada argentina en Francia, que encabeza Ian Sielecki, despertaron interés entre empresarios de la Unión Europea y de la Argentina. Entre los argentinos que ya confirmaron su participación figuran Horacio Marín, Marcelo Mindlin, Martín Eurnekian, Marcos Bulgheroni, Alejandro Elsztain, Manuel Antelo y Martín Migoya.

Del lado europeo, está prevista la presencia de líderes de empresas como Total, Glencore, Renault, Dassault, Decathlon, Roche y Louis Dreyfus, entre otras. El intercambio entre ambos grupos será uno de los ejes de una convocatoria orientada a presentar oportunidades de inversión en energía, minería, agro, infraestructura y tecnología.

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Milei y Macron en la Casa Rosada

La delegación política y el rol de los gobernadores

La dimensión política de la delegación argentina será considerable. Milei estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y viajarán varios ministros nacionales, con una participación destacada del titular de Economía, Luis “Toto” Caputo, entre otros.

A ellos se sumarán más de 10 gobernadores de distintos signos políticos y de diferentes regiones del país. Entre las provincias que estarán representadas aparecen Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Mendoza, Catamarca, Corrientes y Chubut, aunque la nómina definitiva todavía está en proceso de conformación.

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La presencia de los mandatarios provinciales será uno de los rasgos distintivos de la Argentina Week. Buena parte de las oportunidades que se buscará exhibir ante el empresariado europeo está vinculada con sectores que tienen a las provincias como protagonistas, en especial la energía, la minería, el agro y la infraestructura.

La organización permitirá mostrar en París una representación argentina amplia: el Presidente, integrantes del gabinete y gobernadores confluirán durante las mismas jornadas con algunos de los principales referentes del empresariado local.

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Javier Milei en la anterior edición de la Argentina Week celebrada en Nueva York. (Presidencia)

Empresarios y foco en inversiones

La convocatoria del sector privado argentino será uno de los puntos fuertes del encuentro. Las confirmaciones de Eurnekian, Marín, Mindlin, Bulgheroni, Elsztain, Antelo y Migoya anticipan el nivel de la representación que llegará a la capital francesa.

El objetivo será ponerlos en contacto con los líderes de grandes empresas francesas y europeas que participarán de las actividades. La presencia de ejecutivos de Total, Glencore, Renault, Dassault, Decathlon, Roche y Louis Dreyfus permitirá reunir en pocos días a referentes de diferentes sectores de la economía.

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El intercambio entre los empresarios argentinos y europeos es uno de los núcleos sobre los que fue diseñada la Argentina Week. La intención es que las presentaciones sobre las posibilidades que ofrece el país deriven en conversaciones sectoriales y contactos directos entre quienes evalúan proyectos y quienes ya tienen inversiones o intereses en la Argentina.

La convocatoria tendrá, además, la participación de figuras con influencia en organismos económicos internacionales.

Está prevista la presencia del secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), del director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, quien además preside el área de Energía del Foro de Davos, y del presidente de la Cámara Internacional de Comercio. La presencia de esas autoridades tendrá relación directa con los escenarios elegidos para las actividades.

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Sedes, cronograma y agenda sectorial

La agenda comenzará el miércoles 30 de septiembre por la noche en la Embajada argentina en París. Será el punto de partida de las jornadas centrales, que se desarrollarán en diferentes lugares de peso político y económico internacional.

Uno de los principales encuentros tendrá lugar en la sede de la OCDE, que puso sus instalaciones a disposición de la Embajada argentina para la realización de un evento multisectorial. Allí se presentarán los distintos motores del crecimiento argentino ante empresarios y referentes internacionales. Energía, minería, agro, infraestructura y tecnología estarán entre los sectores sobre los que se concentrará la exposición de oportunidades de inversión.

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La programación avanzará luego hacia encuentros más específicos. La energía y la minería tendrán actividades en la sede de la Agencia Internacional de Energía. Ambos sectores ocuparán un lugar central dentro de la Argentina Week y forman parte de las áreas sobre las que los organizadores detectan un interés internacional creciente.

El comercio internacional tendrá un espacio específico en la Cámara Internacional de Comercio, mientras que la agenda incluirá también actividades dedicadas a tecnología e inteligencia artificial. El formato buscará combinar una presentación multisectorial del país con encuentros enfocados en áreas concretas. Funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios argentinos compartirán esos ámbitos con sus contrapartes europeas.

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En paralelo, durante las jornadas habrá una agenda de promoción comercial encabezada por la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior, con actividades dedicadas a la pesca, el turismo y la Marca País. Esa programación ampliará el espectro de la Argentina Week más allá de las inversiones de gran escala y permitirá mostrar ante potenciales socios europeos otros sectores con posibilidades de crecimiento y expansión internacional.

A diferencia de la Argentina Week realizada en Nueva York, en París no habrá bancos coorganizadores. La Embajada argentina en Francia tendrá un rol central en la organización de una edición orientada al contacto directo con el empresariado europeo.

La edición parisina había sido anunciada meses atrás y Infobae anticipó en junio que Milei viajaría a Francia para encabezarla, acompañado por funcionarios, gobernadores y empresarios. En aquel momento también se trabajaba sobre un posible encuentro con Macron. Ahora, con la programación avanzada, la dimensión de la convocatoria aparece con mayor precisión.

Uno de los factores que atravesará las conversaciones será el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, considerado un instrumento para potenciar oportunidades comerciales y de inversión y, en especial, las posibilidades de las economías regionales. Entre quienes trabajan en la organización también destacan el escenario geopolítico internacional como un factor que incrementó el interés sobre sectores en los que la Argentina tiene recursos y capacidades relevantes. Esa combinación será parte del mensaje que la delegación buscará transmitir durante las reuniones.

La recepción en el Palacio del Elíseo

La Argentina Week tendrá también un capítulo que excederá la agenda estrictamente empresarial. Según pudo saber Infobae, está prevista una recepción en el Palacio del Elíseo junto a Emmanuel Macron.

Será uno de los momentos políticos centrales de la estadía de Milei en París y volverá a exhibir la relación cercana que mantienen los dos presidentes, en cuya construcción tuvieron un rol clave tanto Karina Milei como el embajador Sielecki.

El embajador Sielecki y el presidente Macron, en un encuentro en el marco de la conmemoración de José de San Martín

El encuentro con Macron le dará a una misión enfocada en inversiones y negocios una dimensión política y diplomática adicional. Durante esos días convivirán, así, la agenda económica de la Argentina Week y el vínculo bilateral entre Buenos Aires y París.

Las actividades centrales concluirán el viernes 2 de octubre por la noche con un evento de cierre sobre el que los organizadores mantienen reserva y que anticipan como uno de los momentos destacados de la convocatoria.

Para entonces, la delegación argentina habrá participado de encuentros en la OCDE, la Agencia Internacional de Energía y la Cámara Internacional de Comercio; reuniones sobre energía, minería, comercio, tecnología e inteligencia artificial; actividades de promoción comercial y el capítulo político de la visita en el Palacio del Elíseo.

La Argentina Week de París se encamina a convertirse en una de las principales vidrieras internacionales para exhibir oportunidades de inversión, con una agenda que durante tres días combinará política, diplomacia y negocios ante actores del empresariado europeo.