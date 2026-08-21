Mundo
Agregar Infobae enGoogle

El Consejo de Seguridad de la ONU vuelve a votar para medir el respaldo de los candidatos que buscan suceder a Guterres en 2027

Los 15 miembros de la organización, incluidos los cinco países con poder de veto, evaluarán de forma secreta a los aspirantes. Cada integrante deberá asignar a cada candidato una de tres categorías: “alentar”, “desalentar” o “sin opinión”

Michelle Bachelet (Chile), Rafael Grossi (Argentina), María Fernanda Espinosa (Ecuador), Rebeca Grynspan (Costa Rica), Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana) y Macky Sall (Senegal) (Composición gráfica)
Michelle Bachelet (Chile), Rafael Grossi (Argentina), María Fernanda Espinosa (Ecuador), Rebeca Grynspan (Costa Rica), Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana) y Macky Sall (Senegal) (Composición gráfica)
Guardar

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas realizará este viernes una segunda votación informal para medir el respaldo a los candidatos que aspiran a suceder al secretario general de la organización, António Guterres, cuyo segundo mandato concluirá el 31 de diciembre de 2026. La costarricense Rebeca Grynspan parte como favorita tras imponerse en la primera ronda, aunque el proceso todavía presenta un amplio abanico de postulantes y no se espera que la nueva votación defina un ganador.

Los 15 miembros del Consejo de Seguridad, incluidos los cinco países con poder de veto, evaluarán de forma secreta a los aspirantes. Cada integrante deberá asignar a cada candidato una de tres categorías: “alentar”, “desalentar” o “sin opinión”.

PUBLICIDAD

Grynspan, actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), obtuvo el mejor resultado en la primera votación informal, celebrada el mes pasado. Detrás de ella se encuentran otros candidatos con amplia experiencia internacional.

Entre los postulantes figura el argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), además de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, el ugandés Olara Otunnu y el expresidente senegalés Macky Sall.

Después de la primera ronda, la ecuatoriana Ivonne A-Baki también presentó su candidatura para ocupar el cargo que dejará Guterres.

Entre los postulantes figura el argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) (REUTERS)
Entre los postulantes figura el argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) (REUTERS)

Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad —Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido— cuentan con poder de veto y podrían reservar su posición para una etapa posterior del proceso. La posibilidad de que aparezcan nuevos candidatos tampoco está descartada.

PUBLICIDAD

El embajador ruso ante Naciones Unidas, Vassili Nebenzia, reconoció el jueves esa posibilidad. “Si, por ejemplo —estoy especulando ahora—, hay un punto muerto con alguno de los candidatos que vemos hoy, si nadie... despega, entonces creo que también podríamos ver otros candidatos”, afirmó.

El peso del veto

La votación del Consejo de Seguridad constituye solo una de las etapas del proceso. Para que un candidato avance, necesita obtener al menos nueve votos de los 15 miembros y, al mismo tiempo, evitar el veto de cualquiera de los cinco miembros permanentes.

Una vez que un aspirante supera esos dos obstáculos, su candidatura pasa a la Asamblea General de Naciones Unidas, que reúne a todos los Estados miembros y debe confirmar la designación.

El mecanismo de las votaciones informales del Consejo de Seguridad surgió a principios de la década de 1980, después de un bloqueo entre dos candidatos que recibieron vetos. Desde entonces, el procedimiento se mantuvo con distintas modificaciones, aunque recibió críticas de países que cuestionan el carácter reservado del proceso.

Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad —Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido— cuentan con poder de veto y podrían reservar su posición para una etapa posterior del proceso (EFE)
Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad —Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido— cuentan con poder de veto y podrían reservar su posición para una etapa posterior del proceso (EFE)

Durante las primeras rondas, las papeletas utilizadas por los miembros del Consejo tienen el mismo color. Después de un número de votaciones que no está establecido públicamente, las papeletas correspondientes a los cinco miembros permanentes adquieren un color diferente al de los integrantes elegidos.

Ese cambio permite identificar posibles vetos, aunque sin determinar qué país rechazó a un candidato en particular.

La tradición diplomática establece que el puesto de secretario general debe respetar una rotación regional. Bajo ese criterio, el próximo titular debería proceder de América Latina y el Caribe, una región que concentra una parte importante de los candidatos actuales.

Sin embargo, la presencia de aspirantes de otras regiones mantiene abierta la competencia. Sall es de África, al igual que Otunnu, mientras que Grynspan, Grossi, Bachelet, Espinosa, Rodrigues-Birkett y A-Baki representan a países latinoamericanos.

La votación de este viernes constituye, por lo tanto, una nueva instancia para determinar qué candidaturas conservan posibilidades dentro de un proceso que se extenderá durante los próximos meses y que todavía podría incorporar nuevos nombres.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

ONUConsejo de Seguridad de la ONUAntónio GuterresRafael GrossiNaciones UnidasÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El calor extremo generó 450 desprendimientos de roca en los Alpes franceses en 2026, con 3 muertos

El macizo acumuló más casos que en 2022, cuando se registraron 300, tras un verano con temperaturas de hasta 35°C que derritieron el permafrost, debilitaron las laderas y elevaron el riesgo para los alpinistas

El calor extremo generó 450 desprendimientos de roca en los Alpes franceses en 2026, con 3 muertos

Alarma por el ébola en República Democrática del Congo: el brote ya dejó 2.476 muertos y más de 5.200 contagios

El Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades advirtió que la situación representa un riesgo “muy elevado” para la salud pública y podría adquirir una dimensión pandémica

Alarma por el ébola en República Democrática del Congo: el brote ya dejó 2.476 muertos y más de 5.200 contagios

El petróleo se disparó más de 2% tras el anuncio de una nueva ofensiva económica de Estados Unidos contra Irán

El Brent alcanzó los USD 93,78 y el WTI los USD 87,83 mientras aumenta la incertidumbre por el tránsito en el estrecho de Ormuz

El petróleo se disparó más de 2% tras el anuncio de una nueva ofensiva económica de Estados Unidos contra Irán

Sapu-sapu, así es el pez invasor que coloniza las aguas contaminadas del sudeste asiático

Criado durante años como mascota de acuario, se convirtió en una amenaza silenciosa: resiste donde otras especies mueren y deja tras de sí erosión, redes rotas y ecosistemas empobrecidos

Sapu-sapu, así es el pez invasor que coloniza las aguas contaminadas del sudeste asiático

De granjas de cabras en el Atlántico a una cueva italiana con pinturas de 12 mil años: así son las 3 islas secretas de Europa

Cabo Clear, Levanzo y Telendos comparten escala reducida, acceso exclusivo en barco y paisajes que Lonely Planet recomienda para quienes buscan naturaleza sin multitudes en Irlanda, Italia y Grecia

De granjas de cabras en el Atlántico a una cueva italiana con pinturas de 12 mil años: así son las 3 islas secretas de Europa
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 21 de agosto

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 21 de agosto

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 21 de agosto de 2026

Un abogado confirma que lo mejor es “soplar” si “te paran en un control de alcoholemia y vas borracho”

Arantza Ruiz, exhabitante de La Casa de los Famosos, revela que protagonizó un romance con un jugador de la Seleccion Mexicana

Murió Atanasio García Durán, padre del exgobernador Cuitláhuac García

DEPORTES

Los secretos de Novak Djokovic: cómo su hija lo rescata de sus momentos más oscuros y el episodio más doloroso que vivió en la guerra

Los secretos de Novak Djokovic: cómo su hija lo rescata de sus momentos más oscuros y el episodio más doloroso que vivió en la guerra

El boxeador argentino que reparte sus horas entre el ring y la facultad y tendrá su pelea soñada en Las Vegas: “Quiero ser campeón mundial”

El reclamo del Maligno Torres, medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos, sobre el financiamiento en el deporte: “El Gobierno no está apoyando”

Fin del sueño de Thiago Tirante en Cincinnati: perdió con Arthur Fils y quedó eliminado en los cuartos de final

Dolor en el fútbol argentino: murió Antonino Spilinga, campeón del mundo con Racing a sus 87 años

ENTRETENIMIENTO

‘Miami Vice’ tiene nuevo fichaje: esta será la actriz que acompañe a Michael B. Jordan y Austin Butler en el reboot

‘Miami Vice’ tiene nuevo fichaje: esta será la actriz que acompañe a Michael B. Jordan y Austin Butler en el reboot

De las cirugías al músculo: la sorprendente transformación física de Mickey Rourke a los 73 años

Nick Jonas revela que audicionó para ‘Frozen’ y cuenta cómo perdió el papel

Dave Bautista será Kratos en la esperada serie de live-action de ‘God of War’

Jessie Cave, actriz de ‘Harry Potter’, revela que sintió vergüenza al crear su cuenta de OnlyFans: “Dan por hecho que soy rica”