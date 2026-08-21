El Consejo de Seguridad de la ONU vuelve a votar para medir el respaldo de los candidatos que buscan suceder a Guterres en 2027

Michelle Bachelet (Chile), Rafael Grossi (Argentina), María Fernanda Espinosa (Ecuador), Rebeca Grynspan (Costa Rica), Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana) y Macky Sall (Senegal) (Composición gráfica)

Guardar

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas realizará este viernes una segunda votación informal para medir el respaldo a los candidatos que aspiran a suceder al secretario general de la organización, António Guterres, cuyo segundo mandato concluirá el 31 de diciembre de 2026. La costarricense Rebeca Grynspan parte como favorita tras imponerse en la primera ronda, aunque el proceso todavía presenta un amplio abanico de postulantes y no se espera que la nueva votación defina un ganador.

Los 15 miembros del Consejo de Seguridad, incluidos los cinco países con poder de veto, evaluarán de forma secreta a los aspirantes. Cada integrante deberá asignar a cada candidato una de tres categorías: “alentar”, “desalentar” o “sin opinión”.

PUBLICIDAD

Grynspan, actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), obtuvo el mejor resultado en la primera votación informal, celebrada el mes pasado. Detrás de ella se encuentran otros candidatos con amplia experiencia internacional.

Entre los postulantes figura el argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), además de la expresidenta chilena Michelle Bachelet, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, el ugandés Olara Otunnu y el expresidente senegalés Macky Sall.

Después de la primera ronda, la ecuatoriana Ivonne A-Baki también presentó su candidatura para ocupar el cargo que dejará Guterres.

Entre los postulantes figura el argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) (REUTERS)

Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad —Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido— cuentan con poder de veto y podrían reservar su posición para una etapa posterior del proceso. La posibilidad de que aparezcan nuevos candidatos tampoco está descartada.

PUBLICIDAD

El embajador ruso ante Naciones Unidas, Vassili Nebenzia, reconoció el jueves esa posibilidad. “Si, por ejemplo —estoy especulando ahora—, hay un punto muerto con alguno de los candidatos que vemos hoy, si nadie... despega, entonces creo que también podríamos ver otros candidatos”, afirmó.

El peso del veto

La votación del Consejo de Seguridad constituye solo una de las etapas del proceso. Para que un candidato avance, necesita obtener al menos nueve votos de los 15 miembros y, al mismo tiempo, evitar el veto de cualquiera de los cinco miembros permanentes.

Una vez que un aspirante supera esos dos obstáculos, su candidatura pasa a la Asamblea General de Naciones Unidas, que reúne a todos los Estados miembros y debe confirmar la designación.

PUBLICIDAD

El mecanismo de las votaciones informales del Consejo de Seguridad surgió a principios de la década de 1980, después de un bloqueo entre dos candidatos que recibieron vetos. Desde entonces, el procedimiento se mantuvo con distintas modificaciones, aunque recibió críticas de países que cuestionan el carácter reservado del proceso.

Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad —Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido— cuentan con poder de veto y podrían reservar su posición para una etapa posterior del proceso (EFE)

Durante las primeras rondas, las papeletas utilizadas por los miembros del Consejo tienen el mismo color. Después de un número de votaciones que no está establecido públicamente, las papeletas correspondientes a los cinco miembros permanentes adquieren un color diferente al de los integrantes elegidos.

Ese cambio permite identificar posibles vetos, aunque sin determinar qué país rechazó a un candidato en particular.

La tradición diplomática establece que el puesto de secretario general debe respetar una rotación regional. Bajo ese criterio, el próximo titular debería proceder de América Latina y el Caribe, una región que concentra una parte importante de los candidatos actuales.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la presencia de aspirantes de otras regiones mantiene abierta la competencia. Sall es de África, al igual que Otunnu, mientras que Grynspan, Grossi, Bachelet, Espinosa, Rodrigues-Birkett y A-Baki representan a países latinoamericanos.

La votación de este viernes constituye, por lo tanto, una nueva instancia para determinar qué candidaturas conservan posibilidades dentro de un proceso que se extenderá durante los próximos meses y que todavía podría incorporar nuevos nombres.

(Con información de AFP)