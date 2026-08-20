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Juicio de los Cuadernos, en vivo: se reanudó el juicio con el testimonio de un ingeniero

El juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner se reanudó este jueves. Estaba prevista la declaración de cuatro testigos, pero al inicio de la audiencia la fiscalía desistió de escuchar a tres de ellos

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El Tribunal Oral Federal 7 retomó este jueves las audiencias en el juicio de los “Cuadernos de la corrupción” con más testigos relacionados a la firma de contratos, cobro de anticipo de obras y los supuestos pagos de sobornos, por parte de los empresarios beneficiarios de obra pública en el kirchnerismo, a ex funcionarios de ese gobierno.

Estaba previsto escuchar a cuatro testigos, pero al inicio de la audiencia y cuando el primero de ellos ya estaba presente en Comodoro Py 2002 la fiscalía anunció que desistía de su testimonio y de otros dos convocados. Ante ello se dispuso un cuarto intermedio para esperar la llegada del único testigo que quedó para la jornada. El debate se reanudó poco antes de las 10 con la declaración de Pablo Brizzio.

En el debate se juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho, a ex funcionarios de su gestión y a empresarios. En total hay 86 acusados.

12:49 hsHoy

La fiscal respondió al planteo por los testigos desistidos

La audiencia se reanudó y la fiscal ante el Tribunal Oral Federal 7 Fabiana León respondió a los comentarios previos del abogado Ubeira sobre los testigos desistidos. “Esta fiscal no acepta sugerencias de los abogados particulares, sobre todo de aquellos que han insultado de forma agraviante a miembros del Ministerio Público Fiscal, sobre todo cuando la fiscalía está cumpliendo su función con la debida diligencia”.

De manera previa al inicio del debate oral, “la fiscalía entregó una lista de 200 testigos para desistir, se vio impedida por el abogado ‘parlante’” quien “dijo que se iba a oponer porque quería escuchar a todos. Esto quería dejar en claro.”

El presidente del TOF 7 Enrique Méndez Signori dio por cerrada la cuestión. “Mi exhortación fue general para todas las partes, para el mejor uso del tiempo, para todos, sin distinción de ninguna situación en particular; exhortación que mantengo para el mejor aprovechamiento del tiempo y evitar molestias a los testigos, descontando las dificultades propias del volumen de esta causa.”

12:17 hsHoy

Apenas empezó la audiencia se dispuso un cuarto intermedio de media hora para esperar al único testigo que quedó en esta jornada

El juicio comenzó minutos después de las 9 y la fiscalía informó que desistía de escuchar a tres de los cuatro testigos convocados para la jornada. El primero de ellos ya estaba por ingresar a la sala de audiencias en Comodoro Py 2002. Ante ello y como fueron testimonios requeridos sólo por la parte acusadora y no hubo objeciones, el Tribunal Oral Federal 7 hizo lugar. Se dispuso un cuarto intermedio de 30 minutos a la espera del único testigo que quedó en esta jornada.

El abogado defensor José Manuel Ubeira pidió la palabra para pedir que el Tribunal recuerde a las partes los parámetros que pidió cumplir relativos a notificar con anticipación decisiones vinculadas a los testigos, a fin de optimizar el tiempo del debate y evitar molestias a quienes son convocados.

11:17 hsHoy

Juicio de los Cuadernos: Randazzo elogió su gestión junto a Cristina Kirchner y dijo no saber qué pasó antes ni fuera de su área

El ex ministro de Transporte Florencio Randazzo declaró como testigo que “jamás” le pidieron favorecer a alguna empresa con subsidios, habló de su gestión pero dijo no estar al tanto de lo que pudo haber pasado antes. También negó que los empresarios le hayan hablado de algún pedido de sobornos

El exministro de Interior y Transporte del gobierno de Cristina Kirchner, Florencio Randazzo, sostuvo este martes como testigo que los ferrocarriles “forman parte de la tragedia argentina”, al declarar en la causa “Cuadernos, donde dijo también no estar al tanto de pormenores de gestiones anteriores y ponderó lo hecho durante la suya con el apoyo “político” de la ex presidenta.

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