Juicio de los Cuadernos, en vivo: se reanudó el juicio con el testimonio de un ingeniero

El Tribunal Oral Federal 7 retomó este jueves las audiencias en el juicio de los “Cuadernos de la corrupción” con más testigos relacionados a la firma de contratos, cobro de anticipo de obras y los supuestos pagos de sobornos, por parte de los empresarios beneficiarios de obra pública en el kirchnerismo, a ex funcionarios de ese gobierno.

Estaba previsto escuchar a cuatro testigos, pero al inicio de la audiencia y cuando el primero de ellos ya estaba presente en Comodoro Py 2002 la fiscalía anunció que desistía de su testimonio y de otros dos convocados. Ante ello se dispuso un cuarto intermedio para esperar la llegada del único testigo que quedó para la jornada. El debate se reanudó poco antes de las 10 con la declaración de Pablo Brizzio.

En el debate se juzga a la ex presidenta Cristina Kirchner como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho, a ex funcionarios de su gestión y a empresarios. En total hay 86 acusados.