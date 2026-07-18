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La ceremonia de clausura y el show del entretiempo de la final del Mundial 2026: hora, artistas y todo lo que hay que saber

El partido decisivo de la Copa del Mundo entre Argentina y España estará atravesado por dos espectáculos musicales en la previa y durante el medio tiempo. Las figuras internacionales que participarán

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Luego de tres ceremonias de apertura, el Mundial 2026 tendrá un show de clausura y un espectáculo de medio tiempo (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Luego de tres ceremonias de apertura, el Mundial 2026 tendrá un show de clausura y un espectáculo de medio tiempo (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La final del Mundial 2026 entre la selección argentina y España tendrá este domingo 19 de julio el primer show de medio tiempo en la historia del torneo. La FIFA informó que en el MetLife Stadium de Nueva York habrá una ceremonia de clausura que iniciará 90 minutos antes del arranque oficial del partido —15.00 hora local, 16.00 de Argentina y 21 de España— y un espectáculo musical durante el entretiempo, el cual excederá el límite de 15 minutos de descanso. Ambas fiestas estarán protagonizadas por figuras internacionales.

Antes del inicio de la final habrá una ceremonia de clausura que comenzará 90 minutos antes del saque inicial: 13.30 hora local, 14.30 de Argentina y 19.30 de España. Ese bloque abrirá la jornada en el mismo estadio donde luego se enfrentarán la Albiceleste y la Roja. Hay que recordar que los tres shows de apertura en el arranque de la Copa del Mundo tuvieron una duración aproximada de 20 minutos.

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El número principal de la ceremonia de cierre estará a cargo del artista Post Malone. También fueron anunciadas las actuaciones de Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams y el reconocido streamer IShowSpeed, junto con una aparición especial del actor Tom Cruise.

En la previa del partido, Jennifer Hudson, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos. La puesta de apertura fue desarrollada en colaboración creativa con Balich Wonder Studio. Según la información difundida por la FIFA, la idea es combinar entretenimiento global y fútbol en la antesala del partido que consagrará al próximo campeón del mundo.

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El banner promocional del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 (FIFA)
El banner promocional del show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 (FIFA)

La novedad central de esta final no pasa solo por el título en juego. Por primera vez, la FIFA incorporará un show de medio tiempo en una Copa del Mundo, con producción a gran escala, artistas internacionales y una estructura pensada para no extender el descanso mucho más allá del formato habitual.

En los días previos se hablaba de una pausa cercana a la media hora, en línea con los espectáculos del Super Bowl e incluso con antecedentes recientes como la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes de 2025. A falta de confirmación oficial, según informó el portal español Marca, el entretiempo tendrá apenas dos minutos más que un descanso tradicional. El margen de 17 minutos de entretiempo se dividirá en seis minutos previstos para el armado y desarmado del escenario, además del segmento musical central que ocupará 11 minutos.

El espectáculo estará curado por Chris Martin. La producción correrá por cuenta de Global Citizen, Live Nation y Done + Dusted. La lista de artistas del show de medio tiempo incluye a Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS como principales figuras. También participarán Burna Boy, Plaza Sésamo, Los Muppets y el coro PS22 Chorus, integrado por alumnos de cuarto y quinto grado de una escuela primaria de Staten Island, que actuará junto a Coldplay.

El objetivo del espectáculo también tiene una dimensión solidaria. El show apoyará al Fondo de Educación FIFA Global Citizen, una iniciativa que busca reunir USD 100 millones para ampliar el acceso a la educación de calidad y al fútbol para chicos de todo el mundo. Entre los nombres mencionados para ese segmento también aparece Gustavo Dudamel en la información oficial.

LOS ARTISTAS QUE PARTICIPARÁN DE LOS ESPECTÁCULOS DE LA FINAL DEL MUNDIAL 2026

Ceremonia de clausura:

  • Post Malone
  • Laura Pausini
  • Nicole Scherzinger
  • Robbie Williams
  • IShowSpeed
  • Tom Cruise

Show de medio tiempo

  • Justin Bieber
  • Madonna
  • Shakira
  • BTS
  • Gustavo Dudamel
  • Burna Boy
  • Coro PS22 Chorus
  • Coldplay
  • Plaza Sésamo
  • Los Muppets

A QUÉ HORA SERÁ CEREMONIA DE CLAUSURA DEL MUNDIAL 2026

Horarios: 14:30 horas (Argentina) / 19:30 horas (España) / 13:30 (Nueva York, Estados Unidos)

Horarios en América: 14:30 horas (Brasil, Uruguay y Paraguay) / 13:30 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 12:30 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 11:30 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica)

Horarios en Europa: 19:30 (Italia, Francia y Alemania) / 18:30 (Gran Bretaña)

A QUÉ HORA SE JUGARÁ LA FINAL DEL MUNDIAL 2026 ENTRE ARGENTINA Y ESPAÑA

Horarios: 16:00 horas (Argentina) / 21:00 horas (España) / 15:00 (Nueva York, Estados Unidos)

Horarios en América: 16:00 horas (Brasil, Uruguay y Paraguay) / 15:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 14:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 13:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica)

Horarios en Europa: 21:00 (Italia, Francia y Alemania) / 20:00 (Gran Bretaña)

CÓMO VER EN VIVO LA FINAL DEL MUNDIAL 2026 ENTRE ARGENTINA Y ESPAÑA

Televisación en Argentina: TV Pública, Telefé, DSports, Disney+, Paramount+ y TyC Sports (Argentina)

Televisación en España: DAZN y LA1 de RTV (España)

Televisación en otros países: DSports y Disney + (Sudamérica) / Unitel, Tigo, EntelTV y Red Uno (Bolivia) / Cazé TV, TV Globo, SporTV, GETV y SBT (Brasil) / ViX, TUDN, Canal 5, Las Estrellas, TV Azteca y Nueve (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports y Teleamazonas (Ecuador) / DSports, RCN, Caracol y Win Sports (Colombia) / DSports (Perú) / Dsports y Televen (Venezuela) / Universo, Telemundo, Fox y Peacock (Estados Unidos) / Fox+, TDMax y Teletica 7 (Costa Rica) / Tigo Sports, Fox y Canal 4 (El Salvador) / BeinSports y M6 (Francia) / BBC, STV e ITV 1 (Gran Bretaña) / Tigo Sports, FOX y Canal 7 (Guatemala) / Tigo Sports, TVC y Fox (Honduras) / DAZN y Rai (Italia) / RPC, Fox, Tigo Sports y TV Max (Panamá)

EL ESTADIO EN EL QUE SE JUGARÁ LA FINAL DEL MUNDIAL 2026 ENTRE ARGENTINA Y ESPAÑA

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