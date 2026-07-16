Revés judicial para un abogado canadiense clave en la ruta del lavado de dinero de la viuda de Daniel Muñoz

El abogado canadiense Peter Karam debe ir cada 45 días al consulado argentino en Miami para no quedar detenido en la causa por lavado de dinero vinculado al ex secretario de Néstor Kirchner, el fallecido Daniel Muñoz

La Cámara Federal porteña rechazó el pedido de un abogado canadiense procesado en la causa por lavado de USD 100 millones vinculados al fallecido secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, para dejar de ir cada 45 días al Consulado argentino en Miami como condición para seguir en libertad.

Se trata de Peter Michael Karam. El letrado vive en Turks and Caicos y cada 45 días viaja a la ciudad estadounidense para dar el presente en el Consulado por decisión de la Justicia argentina cuando le concedió la exención de prisión. Su defensa reclamó que esa obligación pase a ser cada 90 días por razones laborales y de residencia.

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El planteo fue rechazado por el juzgado federal 11, decisión ratificada ahora por la Cámara, por lo cual el abogado deberá seguir presentándose cada 45 días en el Consulado.

Daniel Muñoz junto a Néstor Kirchner

Riesgos procesales y juicio oral

Según la resolución de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, la defensa de Karam había solicitado reducir la frecuencia de las presentaciones a 90 días por razones laborales y de residencia. Los abogados destacaron el comportamiento procesal de su defendido, quien no registró incumplimientos ni intentos de eludir el proceso.

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El tribunal sostuvo que las circunstancias personales del acusado ya fueron consideradas al fijar el régimen vigente y que los riesgos procesales que motivaron la medida se mantienen. La Cámara también señaló que el avance de la causa y la reciente elevación a juicio oral justifican la necesidad de mantener el control judicial sobre Karam.

“Las condiciones laborales y de traslado del imputado ya habían sido ponderadas al fijarse la periodicidad vigente. Asimismo, se registraron avances en el proceso y los riesgos procesales no han desaparecido”, indicó la resolución. El tribunal dejó abierta la posibilidad de revisar la situación en la etapa de debate oral.

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La causa investiga operaciones de lavado de activos vinculadas a la estructura financiera de Daniel Muñoz, el secretario privado del fallecido ex presidente Néstor Kirchner. Karam enfrenta cargos por su presunta participación en el entramado internacional de blanqueo de fondos de origen ilícito.

Karam está procesado por supuesto “lavado de activos agravado” por supuestas maniobras con la compra de cuatro lotes de playa en un resort en construcción en las Islas, con dinero de la venta de propiedades atribuídas al entorno de Muñoz en Miami y Nueva York.

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La viuda de Daniel Muñoz, Carolina Pochetti

El futuro juicio

La causa fue enviada a juicio en junio pasado y se sentarán en el banquillo de los acusados 33 presuntos integrantes de la asociación ilícita que habría participado de las maniobras de lavado de dinero que enriquecieron al fallecido Muñoz entre 2003 y 2015, cuando recaudó dinero ilegal como parte del entramado de corrupción en el kirchnerismo, según la acusación.

Ese dinero se invirtió en sociedades, inmuebles, vehículos y cuentas dentro y fuera de la Argentina para aparentar un origen lícito, sostiene la imputación y se calcula que “el flujo de dinero que circuló dentro de dicha organización ilícita ascendió a una suma aproximada de USD 100.000.000”.

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Además del abogado canadiense fueron a juicio la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, Víctor Manzanares, Carlos Cortez, Leonardo Llaneza, Rubén Llaneza, el abogado Miguel Plo y su hija María Jesús Plo, entre otros.