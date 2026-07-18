La historia del “segundo padre” de los jugadores de Argentina que alentará desde el cielo a la Selección en la final del Mundial

Omar Souto junto a su hijo Juan Cruz después de ganar el Mundial en Qatar

(Desde Estados Unidos) “Nene, qué hiciste hoy que tenés tanta suerte. Todas las manos, el 7 de espadas, el 7 de oro o el ancho”. Ese diálogo, en medio de una concentración, es sólo un poco de lo que era Omar Souto. Dentro del predio de la Asociación del Fútbol Argentino, muchos lo llamaban Omar. Pero en la intimidad era conocido como “Papúa”. Así era como lo llamaban las figuras de la selección argentina. Así era como le decía el propio Lionel Messi.

El equipo de Lionel Scaloni está a horas de jugar una nueva final del Mundial. Como ocurrió hace menos de cuatro años en Qatar, ahora será el turno de buscar repetir en Norteamérica aquella gesta de Doha. Más allá de los cambios en la delegación, o mismo en los jugadores que levantaron el trofeo en 2022 y hoy no son parte de la nómina de 26, habrá uno que no estará en cuerpo presente. Pero sí en el corazón de todos y cada uno de los integrantes del plantel, el staff técnico y todos los empleados de la AFA.

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Souto fue un emblema para la Selección. Histórico gerente de selecciones, se convirtió en un segundo padre para los futbolistas. Desde que comenzaron su camino en las juveniles, Omar siempre estuvo. Con una broma o una enseñanza, se convirtió en un talismán para la Mayor con el paso del tiempo. Claro, también será recordado como el hombre que buscó el apellido Messi en la guía de teléfonos para ubicar a su papá Jorge con la intención de cerrar aquella primera convocatoria para el amistoso que jugó el histórico número 10 en la cancha de Argentinos Juniors.

“Me fui del predio de Ezeiza a un locutorio de Monte Grande. Pedí una guía telefónica de Rosario, sólo sabíamos que era rosarino. Arranqué la página donde estaban los números de los Messi, hice una llamada cualquiera a mi casa para justificar que había entrado y volví al predio a rastrearlo. A la primera que ubiqué fue a la abuela. La abuela de Lionel me pasó el contacto del tío. El tío, el del padre. Llamé al padre, me presenté y le dije que queríamos contar con su hijo, con el detalle de que le erré al nombre: siempre había escuchado que Leo es el apodo de los Leonardo”, relató Omar en la biografía de la Pulga escrita por Ariel Senosiain. ¿Saben cuál fue la respuesta del padre de Leo? “Por fin”, contó Souto infinidad de veces.

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Omar Souto jugó a Messi y el plantel argentino

Incansable, nunca se lo veía quieto. Y siempre muy bien acompañado por Alberto Pernas y Daniel Cabrera, los integrantes del departamento de selecciones que hoy están a cargo de todo el trabajo administrativo y de logística en los viajes del combinado nacional. Es más, después de varios intentos, en Qatar pudo cumplir un deseo familiar: besó la Copa junto a su hijo Juan Cruz, quien durante muchos años fue uno de los utileros del seleccionado con el histórico Marito Di Stefano.

Además de aguantar las bromas del Kun Agüero, como aquella durante la Copa del Mundo de Rusia 2018 cuando el ex delantero le gritó “Despertate, che”, mientras dormía en uno de los viajes en micro, Omar nunca dejó de estar atento a la cosecha de jugadores. El ejemplo más claro ocurrió con Dibu Martínez, cuando el hoy arquero titular lo llamó para pedirle unas entradas para ver al equipo. “Yo te las doy, pero prometeme que la próxima vez no me vas a pedir entradas, te voy a ver como arquero de la Selección”, fue el guiño de Souto. El día que el guardameta fue citado por primera vez, Papúa resultó la primera persona a la que Dibu le dio un emotivo abrazo.

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Después de los festejos en la Copa América 2021 tras aquella victoria histórica contra Brasil en el Maracaná, o mismo en Wembley tras ganar la Finalissima, su figura nunca dejaba de estar presente. Porque como en las malas épocas, Omar nunca dejó de estar ahí, apoyando a los que para él eran sus otros hijos.

El destino quiso que su vida se apagara el 23 de noviembre del año pasado y no pudiera ser parte del final del camino de esta Selección. Igual, estuvo hasta el final de sus días acompañándolos. Aún sí tenía que ir a su segunda casa, como lo era el predio, en silla de ruedas. Souto siempre será parte de este equipo. Como lo fue de tantos otros en su interminable trayectoria como empleado de la AFA. “Siempre estuviste presente y fuiste la persona que abrió el camino para que la AFA se fijara en mí. Un ser humano enorme, imposible de olvidar para todos los que tuvimos el privilegio de pasar por la Selección. Tu huella queda para siempre. Nunca te vamos a olvidar, Omar”, fue el mensaje de Messi cuando el 10 conoció la noticia de su muerte. Pocas veces el capitán se expresó de esta forma tan sentida.

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Omar, gracioso y siempre atento a cada uno de los jugadores de la Selección

Ese no fue el único homenaje de los jugadores que están a un paso de salir al campo de juego y defender la corona de campeones del mundo. “Viejito, hoy nos toca despedirte, pero tu legado queda para siempre! Vamos a extrañar tus anécdotas, tus abrazos cada vez que nos tocaba llegar al predio y tantas cosas más!”, reflexionó Rodrigo de Paul. Y como él, más mensajes para rendir homenaje a una persona que fue decisiva para muchos de los que están hoy en el seleccionado. Y también para los cientos que alguna vez se sentaron en uno de los bancos del vestuario de juveniles en el predio de Ezeiza.

Papúa no estará como lo supo estar en las demás definiciones de La Scaloneta. No podrá mirar a los ojos a sus chicos y desearles lo mejor. Pero estará igual. Así lo sienten cada uno de los que supo abrazar en su camino al éxito. Y como hace su hijo Juan Cruz después de cada partido de esta Copa del Mundo, ojalá que la foto del inolvidable Omar Souto aparezca para volver a celebrar una conquista de la que también él será parte.

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