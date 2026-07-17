Costa Rica

Costa Rica se alista para el 8.º Simulacro Nacional: Comisión Nacional de Emergencias convoca a la población a participar el próximo 12 de agosto

El ejercicio se realizará de manera simultánea en todo el país a las 10:00 a. m. y pondrá a prueba la capacidad de respuesta de personas, empresas, instituciones y comunidades ante diferentes tipos de emergencias. El año anterior participaron más de 1,4 millones de personas

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La Comisión Nacional de Emergencias realizará el 8.º Simulacro Nacional el próximo 12 de agosto a las 10:00 de la mañana. Cortesía: CNE
La Comisión Nacional de Emergencias realizará el 8.º Simulacro Nacional el próximo 12 de agosto a las 10:00 de la mañana. Cortesía: CNE

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) de Costa Rica anunció la realización del 8.º Simulacro Nacional, una actividad que se llevará a cabo el próximo miércoles 12 de agosto a las 10:00 de la mañana y que busca fortalecer la preparación de la población costarricense ante eventuales desastres naturales o emergencias.

El ejercicio se desarrollará de manera simultánea en todo el territorio nacional y estará abierto a la participación de personas, instituciones públicas, empresas privadas, centros educativos, comunidades y organizaciones que deseen poner a prueba sus planes de emergencia y protocolos de evacuación.

Para participar, los interesados deberán inscribirse a través del sitio web simulacro.cr, donde también encontrarán información sobre la dinámica del ejercicio y los pasos para formar parte de esta iniciativa.

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A diferencia de ediciones anteriores, el simulacro de este año tendrá un enfoque multiamenaza, lo que permitirá que cada participante practique la respuesta ante el tipo de emergencia que represente el mayor riesgo para su zona o actividad.

Alex Jara del Banco Nacional explica la importancia de estas iniciativas en la atención de emergencias. Cortesía: CNE

Entre los escenarios contemplados por la CNE se encuentran sismos, inundaciones, deslizamientos, erupciones volcánicas, tornados, huracanes, incendios y tsunamis, con el propósito de que la población fortalezca su capacidad de reacción ante cualquiera de estos eventos.

El presidente de la CNE, Alejandro Picado, explicó que la preparación ciudadana resulta fundamental en un país como Costa Rica, donde las emergencias forman parte de la realidad cotidiana.

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“Tomemos como ejemplo las emergencias que suceden en otros países. Sabemos que vivimos en un país donde las emergencias se presentan todos los días y es nuestro deber como ciudadanos prepararnos para saber cómo actuar si sucede algún evento”, manifestó.

La institución recordó que uno de los principales objetivos del simulacro consiste en promover que hogares, empresas e instituciones elaboren o actualicen sus planes de emergencia, de forma que cada persona conozca las rutas de evacuación, los puntos de encuentro y los protocolos de actuación ante una situación real.

La CNE invita a instituciones, empresas, centros educativos y comunidades a poner en práctica sus planes de emergencia. Cortesía: CNE
La CNE invita a instituciones, empresas, centros educativos y comunidades a poner en práctica sus planes de emergencia. Cortesía: CNE

Como parte de las herramientas disponibles para esta edición, la CNE puso a disposición de la ciudadanía la aplicación Simulacro CR, desde la cual los participantes podrán recibir información sobre la actividad y reportar su participación una vez concluido el ejercicio.

La Comisión destacó que la edición de 2025 marcó un récord histórico de participación, al reunir a más de 1,4 millones de personas en todo el país, cifra que espera superar este año con la incorporación de más comunidades, centros educativos, empresas y organizaciones.

Según la entidad, este tipo de ejercicios permiten identificar fortalezas y debilidades en los planes de respuesta, mejorar la coordinación entre los diferentes actores y fomentar una cultura de prevención frente a los desastres.

Para formar parte del simulacro, la CNE recomienda seguir tres pasos básicos: inscribirse mediante el sitio web oficial, elaborar o actualizar el plan de emergencia de la organización o del hogar y realizar la evacuación el miércoles 12 de agosto a las 10:00 de la mañana.

Los participantes podrán registrar su intervención mediante la aplicación Simulacro CR una vez finalizado el ejercicio. Cortesía: CNE
Los participantes podrán registrar su intervención mediante la aplicación Simulacro CR una vez finalizado el ejercicio. Cortesía: CNE

La institución reiteró que las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento y sin previo aviso, por lo que considera indispensable que la población practique periódicamente cómo reaccionar ante diferentes escenarios de riesgo.

Con esta nueva edición del Simulacro Nacional, la CNE busca consolidar una cultura de prevención en el país y fortalecer la capacidad de respuesta de la ciudadanía, reduciendo el impacto que pueden generar los desastres cuando las personas saben cómo actuar de forma organizada y oportuna.

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