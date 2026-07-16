El juez Armella recibirá el viernes el peritaje contable sobre el patrimonio de Martín Insaurralde

El juez Armella recibirá el viernes el peritaje contable sobre el patrimonio de Martin Insaurralde

El juzgado federal 2 de Lomas de Zamora recibirá el viernes el peritaje contable sobre el patrimonio de Martín Insaurralde, que ordenó el magistrado subrogante Luis Armella en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que se inició en 2023, tras difundirse las imágenes de un viaje en yate por España, junto a la modelo Sofía Clérici.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que el viernes estará listo el informe del Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública de la Corte Suprema, dedicado a analizar la evolución patrimonial de los imputados, en este expediente. El trabajo estuvo a cargo de María Eleonora Feser, con la participación de un colegio de especialistas integrado también por peritos de parte.

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Las conclusiones de este peritaje serán clave para determinar si la información reunida hasta el momento es suficiente para acceder al pedido de llamado a indagatoria planteado por el fiscal Sergio Mola.

Luis Armella, juez federal subrogante de Lomas de Zamora

Además del ex intendente de Lomas de Zamora, los involucrados en este expediente son sus hijos Martín y Rodrigo Insaurralde, sus ex esposas Carolina Álvarez y Jesica Cirio, su sobrino Gastón Barrachina, su ex cuñado Víctor Donadio y la modelo Sofía Clérici.

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De acuerdo a lo que reveló el tribunal, un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) sirvió de orientación para la evaluación técnica, luego de realizar un estudio patrimonial de Cirio y de Clérici.

Otros peritajes

Los resultados preliminares de las inspecciones realizadas en el departamento de Jesica Cirio en Las Cañitas y en una casa del country Fincas San Vicente prevén un resultado negativo. No obstante, la evaluación técnica de ambos inmuebles aún no fue formalizada ante el juzgado a cargo de la causa.

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Las pericias sobre los vestidores apuntan a establecer en qué propiedad se grabaron las imágenes y si el contenido fue alterado.

Los especialistas trabajarán en la comparación de los videos donde aparece Jesica Cirio mostrando fajos de dólares en los cajones de un vestidor, que inicialmente suponían que correspondían a la casa de San Vicente.

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A su vez, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) deberá determinar si los videos presentan o no algún tipo de manipulación.

Por otro lado, el equipo de peritos de Gendarmería Nacional logró abrir el teléfono celular de Cirio para extraer su contenido con el propósito de recuperar las grabaciones originales y determinar si contiene las imágenes que son objeto de la pesquisa.

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El fiscal confirmado

La última decisión del juez federal Luis Armella rechazó la recusación que presentaron los abogados de Insaurralde para apartar al fiscal Sergio Mola de la causa. Consideró que los argumentos no alcanzaron el estándar requerido para desplazarlo de su cargo.

El magistrado subrayó que “más de 30 años en la función me permiten diferenciar cuestiones personales y funcionales”.

Para la defensa la fiscalía actuó de manera “desmedida y hostil” y planteó una supuesta pérdida de objetividad. Además cuestionó el pedido de detención de Insaurralde que había planteado Mola, y que finalmente fue desestimado por el magistrado.

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